Moeten we op de kleintjes letten bij het bezorgen van online boodschappen?

Het wordt oppassen voor de supermarktgiganten Albert Heijn en Jumbo, maar ook voor bezorgdienst Picnic. Alle drie staan ze in de top tien van grootste webwinkels die is opgemaakt door online retailspecialist Twinkle. Maar er duiken steeds meer initiatieven op die een stuk van de markt willen veroveren. Ze proberen dat door zich te onderscheiden. Bijvoorbeeld op het gebied van duurzaamheid of door de snelheid waarmee ze bezorgen.

“De kleine nichespelers zijn geniaal”, vindt retailadviseur Eelco Hos. “Zij veranderen de standaard in de markt.” Hos vergelijkt de manier waarop zij het speelveld veranderen in de boodschappenbezorging met hoe Tesla de automarkt heeft veranderd, of Microsoft of Apple de computermarkt.

“Er is altijd ruimte voor nichespelers”, meent Hos, “mits ze het spel goed spelen. Dat betekent dat ze moeten zorgen dat ze relevant en onderscheidend zijn én blijven voor de klant. De technologie en de processen moeten op orde zijn en ze moeten inkoopsamenwerkingen kunnen aangaan.” Ook volgens supermarktspecialist Erik Hemmes hebben kleine bedrijven kans, als ze maar voldoende onderscheidend zijn. “En er moeten genoeg bevlogen mensen zijn die kicken op wat zo’n nieuw bedrijf biedt.”

Reguliere supermarkten moeten mee

“Flitsbezorging, waarbij de bestelling binnen tien minuten voor de deur staat, wordt aangeboden door bedrijven als Getir en Gorillas. Reguliere supermarkten zouden dat ook moeten doen”, vindt Hos. “Vanuit de achterkant van de bestaande winkels is dat makkelijk te regelen. Zo wordt brood, kaas en melk bestellen voor een onverwachte lunch met een paar collega’s makkelijk. Ook met bezorgkosten erbij is het goedkoper dan de horeca.”

Bezorgen buiten de steden is lastiger. Daar wonen minder mensen en ze wonen meer verspreid. Bezorgers moeten er meer kilometers maken: dat kost tijd en geld. “De laatste 1,5 kilometer van het transport naar de klant is het duurst, omdat de vrachtwagen steeds leger wordt”, legt Hos uit. “Daarom voegt bijvoorbeeld Picnic pas buurten aan zijn bezorgroutes toe als zich voldoende klanten gemeld hebben.”

En de toekomst van de stenen supermarkt? “Supermarkten waar je heen kunt gaan, zullen altijd blijven bestaan”, zegt Hemmes stellig. “Het marktaandeel van de bezorging is nu zo’n 7 procent van alle boodschappen en dat zal de komende jaren naar 10 procent stijgen. Maar dat is het dan wel.”

Juist meer stenen verwacht

Hij verwacht zelfs dat er meer stenen komen. “Je ziet nu al dat supermarkten kleine winkels openen, bijvoorbeeld de AH to go, de Spar city of de Jumbo City. Als je vanaf het station Utrecht in loopt, struikel je erover. Deze formules gaan dicht bij de mensen zitten met gemakkelijke maaltijdboxen. De volgende stap is dat de klant die maaltijden ook in de winkel op kan eten.”

De fysieke supermarkt heeft ‘zeker bestaansrecht’, denkt ook Hos. Hij voorziet wel een splitsing in het aanbod. Daarbij gaan klanten naar de stenen winkel voor producten die ze willen zien, ruiken en proeven. En de bulk, zoals frisdrank en toiletpapier, bestellen ze online. Consumenten zijn loyaal aan een merk, dus zijn ze genegen om online en fysiek voor dezelfde supermarktketen te kiezen. Retailers die beide bieden, staan het sterkst, zegt Hos.

Crisp: Seizoensproducten Crisp wil zich onderscheiden met een aanbod van verse seizoensproducten van kwekers, makers en boeren uit de streek. Denk aan zuivel uit de Weerribben, volkorenbrood van een populaire ambachtelijke bakker of mosselen van viskwekerij Neeltje Jans. Vandaag besteld is morgen geleverd, waar je ook woont in Nederland, belooft Crisp. Alleen een pond kaas en een bos radijsjes bestellen is niet mogelijk, want de ondergrens ligt bij 50 euro. De bezorgkosten vervallen vanaf 75 euro. Bestellen gaat via een app. Er is geloof in de groeipotentie van de formule: begin dit jaar haalde het bedrijf 30 miljoen euro op bij investeerders.

Pieter Pot: Verpakkingsvrij Pieter Pot wil boodschappen op een duurzame manier leveren: zonder onnodig verpakkingsmateriaal. De bedrijfsnaam geeft aan waar het om draait: de pot. Het bedrijf koopt producten in bulk, verdeelt ze over glazen potten en bezorgt die met statiegeld. Lege potten gaan terug naar de bezorger – zelf afwassen hoeft niet. Vanaf 50 euro betalen klanten geen bezorgkosten. Pieter Pot bezorgt in bijna heel Nederland en binnenkort in België. Nieuwe klanten krijgen niet meteen potten bezorgd, maar kunnen zich aanmelden voor de wachtlijst, laat het bedrijf weten.

Zapp: 24 uur per dag Het uit Engeland overgewaaide Zapp belooft gemak voor de klant. Zapp bezorgt 24 uur per dag. Dus wie ’s avonds laat in pyjama op de bank zit en zin heeft in iets lekkers, kan de app van Zapp gebruiken. Die bank moet dan wel in Amsterdam of Rotterdam staan, want in die steden is Zapp actief. Een minimale bestelwaarde is er niet; Zapp brengt ook één boodschap. Wel betaal je voor bestellingen onder de 30 euro bezorgkosten: 1,80. Zowel overdag als ’s nachts.

