MKB-Nederland wil meer overheidssteun, want bedrijven kunnen nog altijd niet aan de slag

Voorlopig moeten bedrijven het doen met de huidige maatregelen van afstand houden en hygiëne. “Dat is niet het bericht dat we wilden horen”, zegt Jacco Vonhof van MKB-Nederland, dat ruim 170.000 ondernemers vertegenwoordigt uit het midden- en kleinbedrijf. MKB-Nederland is daarmee de stem van de meest uiteenlopende bedrijfstakken, van de horeca tot de kinderopvang.

Voor het midden- en kleinbedrijf blijft het zoals het is.

“Een voorzichtig positieve stap is dat scholen deels weer opengaan. Het is goed dat we ergens aan kunnen zien dat dingen weer beginnen. Als we het hebben over de economie, zit er weinig positiefs voor onze achterban in. Wel is kinderopvang meestal particuliere dienstverlening. Het is mooi dat zij weer open mogen.”

Wat betekent langer door moeten met anderhalve meter voor bedrijven?

“Dat is natuurlijk dramatisch. Ondernemers keken uit naar deze datum, hoopten voorzichtig op een eerste stap. Niet alleen om weer geld te verdienen, maar ook als ventiel voor de samenleving. Het gaat ook om een enorme behoefte aan bewegingsvrijheid.”

Is voorzichtigheid op dit moment niet ook het meest verstandige?

“De volksgezondheid staat voorop. Maar in het nieuwe normaal is een boel te doen. We moeten binnen dat afstand houden ook oppassen dat we niet alles met een duimstok doen. We zullen moeten nadenken hoe en waar we onderscheid kunnen maken, bijvoorbeeld als het gaat om jonge en gezonde mensen.”

Zijn de bestaande regelingen voor overheidssteun afdoende?

“Nee, het huidige pakket is fors, maar ook generiek. Ondernemers die nog vet op de botten hadden, zijn dat langzamerhand wel kwijt aan het raken. Het einde van de bankrekening raakt in zicht. De vaste kosten lopen door, dan is die 4000 euro natuurlijk niet genoeg. We zijn niet geholpen met alleen een steun op de lonen, er zou ook omzetsteun moeten komen. De huidige regeling vraagt dus om aanpassing. Het moet ruimer.”

U kent uw leden goed. Kunnen ondernemers nog wel geduld opbrengen, nu ze onder zware commerciële druk staan? Ook rekbaarheid heeft een grens.

“Ondernemers zijn gewoon mensen. Die knokken voor hun bedrijf, voor hun kindje. Zo zien zij dat. Ze gaan zich afvragen: is wat er nu gebeurt wel allemaal in ieders belang? Want dat vragen ze zich niet alleen af uit eigenbelang. Het heeft ook gevolgen voor hun werknemers en hun gezinnen. De oplossing is dus niet de hele branche saneren, daar ga ik echt voor liggen. We moeten de kerk wel midden in het dorp laten staan.”

Heeft u als branchevereniging wel invloed op de aanpak van deze crisis?

“Nou, wij vertegenwoordigen zo ongeveer de hele Nederlandse economie. Onze taak is om uit te dragen wat daarin belangrijk is. En dat is bijvoorbeeld dat wij geloven dat je, om geld uit te kunnen geven, dat eerst moet verdienen. Ook daarom is dit bericht niet het bericht dat we hadden willen hebben.”

Stel dat de economie straks weer op gang komt, is er dan wel koopbereidheid? Zijn consumenten niet voorzichtig geworden?

“In een crisis worden mensen spaarzaam, dat is waar, maar vergeet niet: we stonden er zes weken geleden nog goed voor. Dat zal na de crisis niet heel veel anders zijn. Laten we er wel iets van leren. Laten we bijvoorbeeld de projecten die in de bouw op stapel staan, naar voren trekken.”

