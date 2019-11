Mitsubishi: een octopus met een sterke poot in energie

Je zou de dingen die we doen niet geloven, staat op de Nederlandse website van Mitsubishi. En dat is niet eens overdreven. Het Japanse Mitsubishi Corporation, dat maandag onverwachts energiebedrijf Eneco inlijfde, is zowel een grote bekende als een grote onbekende.

Bekend is het bedrijf natuurlijk vooral van de auto’s. Het merk bereikte hier eind vorige eeuw de massa dankzij de reclameslogan ‘Mitsubishi. De gestaalde perfectie’. De Outlander en de Space Star zijn populaire modellen op de Nederlandse markt. De oude generatie Space Star werd zelfs jarenlang in Nederland gebouwd, bij NedCar in Born.

Maar veel minder snel zal de naam Mitsubishi in verband worden gebracht met handendrogers op het toilet, warmtepompen, liften, printers, gebouwen en ruimtevaarttechniek. Er zijn zelfs conservenblikken met bonen, vis en corned beef van Mitsubishi.

Het logo met de drie rode wiebertjes (‘Mitsu’ betekent drie, ‘bishi’ is Japans voor diamant) prijkt ook op tanks, graafmachines, telefoons, televisies, ventilatoren en bedieningspanelen. Bedenk het en Mitsubishi maakt het. Ook in Nederland.

“Denk maar aan de turbochargers, de turbines die Mitsubishi maakt in Almere”, zegt Rico Luman, sector­econoom transport en industrie bij ING. “Ze doen echt héél veel.” Het concern zit in meer dan 120 landen en had in maart van dit jaar 145.817 mensen in dienst. De jaaromzet is ruim 40 miljard dollar.

Japanse octopus

Eneco heeft straks een eigenaar als een octopus, met acht flinke tentakels: machines, chemie, financiële diensten, bouw, metaal, voeding, consumptiegoederen en energie. Mitsubishi Corporation is een klassiek voorbeeld van een conglomeraat met zelfstandig opererende divisies. Alleen al Mitsubishi Motors Corporation, de voertuigendivisie dus, noteerde in het fiscale jaar 2018 een omzet van ruim 20 miljard euro. De mobiele tak van de onderneming verkocht vorig jaar ruim 1,2 miljoen voertuigen.

De status van de auto-tak van het concern is op het moment wat onduidelijk. Mitsubishi is formeel onderdeel van de Renault-alliantie, waar ook Nissan bij hoort. Maar nadat autobaas Carlos Ghosn in november vorig jaar door Japan werd opgepakt wegens fraude en zelfverrijking, stuurde Mitsubishi hem de laan uit. Net als Renault en Nissan, overigens, waar hijook topman was. Om de grote omslag naar het ontwikkelen van elektrische auto’s te maken, heeft het relatief kleine automerk Mitsubishi een stevige partner nodig.

Onder de naam EnspireME starten Eneco en Mitsubishi Corporation (MC) met de bouw van Europa's grootste batterij in Duitsland. De batterij levert straks reservecapaciteit aan het Europese elektriciteitsnet. Beeld Eneco

De overname van Eneco staat vermoedelijk niet direct in verband met de Japanse plannen met elektrisch rijden. Maar elektrificatie speelt zich ook af in de industrie en daar ligt wel een link, zegt Rico Luman van ING. “Eneco is onder de gevestigde energiebedrijven vrij ver met vergroening en actief in bijvoorbeeld windmolenparken waar de producten van Mitsubishi kunnen worden ingezet. Dat maakt Eneco gezien de toekomst een interessante partij. De twee bedrijven werken ook al langer samen, bijvoorbeeld met de ontwikkeling van windmolenpark Luchterduinen.”

Volgens Luman kan deze overname ook nog worden gezien als het verder uitbouwen van het conglomeraat. “Wel doordacht uitbouwen, uiteraard. Aanverwant met de huidige activiteiten van het bedrijf.”

Minder omstreden energie

Daar waren de grondleggers van het bedrijf al sinds 1870 mee bezig. In dat jaar begon Yataro Iwasaki met drie ­gehuurde stoomschepen een transportbedrijf in Osaka. Door aankopen van bedrijven en nieuwe oprichtingen in andere sectoren, zoals mijnbouw, scheepsbouw, bankwezen, handel en onroerend goed groeide Mitsubishi geleidelijk uit tot een wereldconcern.

Al in 1968 investeerde het bedrijf fors in energie, toen het in Brunei een project runde met vloeibaar aardgas. Met de bedrijfstak Mitsubishi Heavy Industries zitten de Japanners ook in kernenergie. Het bedrijf bouwde onder meer reactoren in de VS en Turkije. Dat laatste project, in de Turkse provincie Sinop, werd eind vorig jaar stopgezet wegens te hoge kosten als gevolg van verhoogde veiligheids­eisen.

Mogelijk verlegt Mitsubishi zijn activiteiten naar minder omstreden vormen van energie-opwekking. Rico Luman van ING: “Het lijkt erop dat het Mitsubishi van 2019 de kansen wil benutten van de nieuwe wereld waarin er steeds meer dwarsver­banden zijn tussen energie en indus­trie.”

