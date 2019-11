Mitsubishi belooft Eneco een duurzame toekomst

Ook Shell en de Nederlandse pensioenbelegger PMMG waren als duo in de race, maar de nieuwe eigenaar van Eneco komt uit Japan. Een consortium geleid door auto- en energieconcern Mitsubishi betaalt 4,1 miljard euro voor alle aandelen van de Nederlandse energieleverancier. Het geld komt terecht bij 44 Nederlandse gemeentes, want zij zijn de eigenaren van Eneco.

Eneco-topman Ruud Sondag en topadviseur Hiroshi Sakuma van Mitsubishi hebben de voorgenomen overeenkomst maandag bekendgemaakt op het hoofdkantoor in Rotterdam. De overname moet een eind maken aan een meeslepend drama waarin een aantal hoofdrolspelers moest opstappen. Topman Jeroen de Haas vertrok vorig jaar en ook president-commissaris Edo van den Assem van Eneco struikelde over de verkoop.

Groen of duur?

Dat conflict ging vooral over de toekomstige koers van Eneco. Wat was belangrijker: dat Eneco’s groene kleur niet zou verbleken of een zo hoog mogelijke opbrengst?

Mitsubishi heeft de veiling gewonnen waaraan ook Rabobank en het Amerikaanse private-equitybedrijf KKR samen meededen. Het bod van Mitsubishi was het beste voor de aandeelhouders en alle overige belanghebbenden van Eneco, waaronder de medewerkers, meldt Eneco. Mitsubishi biedt de beste voorwaarden, waaronder prijs en transactiezekerheid.

De koopprijs van 4,1 miljard euro - evenveel als de omzet van Eneco in 2018 - is hoger dan was voorspeld. Het consortium dat naast Mitsubishi (80 procent) uit het Japanse energiebedrijf Chubu (20 procent) bestaat, financiert de overname uit eigen middelen. Eneco had vorig jaar een bedrijfsresultaat van 162 miljoen euro.

Internationaal uitbouwen

Mitsubishi en Chubu hebben volgens Eneco een visie voor de lange termijn, “met volledige steun voor versterking van de duurzame strategie van Eneco”. Het consortium belooft Eneco internationaal uit te bouwen. “Eneco wordt het Europees centrum van alle energiegerelateerde activiteiten van Mitsubishi, een wereldspeler met grote ambities op het gebied van de energietransities”, meldt Eneco.

Mitsubishi brengt een deel van haar windactiviteiten, ruim 400 MW, onder bij Eneco. Beide bedrijven werken al samen: zo hebben ze in Duitsland Europa’s grootste batterij gebouwd. Ook hebben ze een windmolenpark voor de kust van Zandvoort.

Eneco blijft intact als zelfstandig Nederlands energiebedrijf. Werkgelegenheid en arbeidsvoorwaarden blijven ongewijzigd. Ruud Sondag zal na afronding van de voorgenomen transactie aftreden als CEO. Hij maakt plaats voor een Nederlandse CEO en wordt zelf senior adviseur bij Eneco.

75 procent van de aandelen

De betrokken gemeentes moeten de komende periode definitief besluiten of ze hun aandelen aan Mitsubishi verkopen. De verkoop gaat door als aandeelhouders die samen 75 procent van het kapitaal vertegenwoordigen definitief tot verkoop besluiten. Rotterdam en Den Haag bezitten de meeste aandelen, respectievelijk zo’n 31 en 16 procent. 33 gemeentes bezitten minder dan 2 procent.

De centrale ondernemingsraad van Eneco is positief over een toekomst met Mitsubishi. Ook steunen de raad van bestuur en de raad van commissarissen van Eneco het akkoord. Ook vakbonden FNV en CNV zijn tevreden. Ruud Cornelisse, FNV-vakbondsbestuurder: “Mitsubishi werkt al jaren samen met Eneco als leverancier en kent het bedrijf daardoor goed. Met deze verkoop zijn de werkgelegenheid, arbeidsvoorwaarden en pensioenen voor de 4500 Nederlandse, Duitse en Belgische werknemers gegarandeerd.”

Eerder kwamen de Nederlandse energieleveranciers Essent en Nuon al in buitenlandse handen. Essent is nu onderdeel van het Duitse Eon en Nuon heeft de naam overgenomen van zijn Zweedse eigenaar Vattenfall. Eneco zegt dat het Eneco blijft: de merken en de bedrijfscultuur zullen niet veranderen.

Hoe verliep de verkoop van Eneco?

2017

februari: Eneco wordt gesplitst in een netwerkbedrijf, Stedin, en een productie- en leveringsbedrijf, Eneco.

zomer: De grootste aandeelhouders van Eneco, de gemeenten Rotterdam, Den Haag en Dordrecht, besluiten hun aandelen te verzilveren. Veel andere gemeenten volgen.

november: Het verkoopproces begint. Al snel loopt de spanning op.

2018

april: Topman Jeroen de Haas, die het groene imago van Eneco wil bewaken, moet vertrekken door een breuk met de raad van commissarissen. Ruud Sondag volgt hem op.

juli: De centrale ondernemingsraad (COR) van Eneco wint een zaak bij de Ondernemingskamer: president-commissaris Edo van den Assem van Eneco stapt op.

2019

februari: Eneco kondigt een gecontroleerde veiling aan. Shell en pensioenuitvoerder PGGM doen samen mee, net als Rabobank en het Amerikaanse private-equitybedrijf KKR.

november: Verschillende partijen dienen een bindend bod in. Mitsubishi en energieleverancier Chubu komen als beste uit de bus. Eneco vraagt de Ondernemingskamer het onderzoek naar wanbestuur bij Eneco te beëindigen.

2020

De 44 gemeenten die Eneco bezitten moeten definitief besluiten over de verkoop van hun aandelen. De verkoop gaat definitief door als Mitsubishi 75 procent van de aandelen kan verwerven.

