Misstanden in vakantieparken: schoonmakers maken overuren en krijgen te weinig betaald of werken illegaal

Netjes is het niet. Terwijl Nederlandse vakantieparken een topomzet draaien dankzij de vele vakantiegangers uit eigen land gaat het achter de schermen mis. Schoonmakers, die vakantieverblijven in rap tempo in het sop zetten voor de volgende bezoeker, maken te lange dagen of krijgen te weinig betaald. Sommigen werken zonder vergunning, anderen lopen rond met een identiteitsbewijs van iemand anders, ziet de Inspectie SZW, de voormalige arbeidsinspectie.

De inspectie deed de afgelopen twee maanden onderzoek naar vijf grote vakantieparken in Noordwijk, Monnickendam, Arnhem, Chaam en Hellevoetsluis. In vier van de vijf parken gingen dingen mis, het overgebleven park heeft zich vermoedelijk ook niet aan de regels gehouden; dat wordt nog onderzocht. Tot die tijd wil de inspectie geen namen noemen.

Bij twee parken die dezelfde eigenaar hebben, werden buitenlandse werknemers aangetroffen die niet in Nederland mogen werken. De werkgever, in dit geval een schoonmaakbedrijf of uitzendbureau dat door het vakantiepark is ingehuurd, had voor deze werknemers een tewerkstellingsvergunning moeten aanvragen. Dat is niet gebeurd: een overtreding van de Wet arbeid vreemdelingen (Wav).

Het kost het bedrijf 8000 euro per vergunningsloze werknemer. In het ene park zijn dat er vier, naar vier anderen loopt nog een onderzoek. Bij het andere park werken zestien schoonmakers, van wie er waarschijnlijk negen niet mochten werken.

Te lange dagen tegen een betaling van 8 euro per uur

De inspecteurs hebben het vermoeden dat bij vier van de gecontroleerde parken schoonmakers niet genoeg betaald krijgen en te lange dagen maken. Daarmee worden de Wet minimumloon en de Arbeidstijdenwet overtreden. “Als je hoort dat mensen 8 euro per uur verdienen, dan gaat er iets mis”, zegt een woordvoerder van de inspectie daarover.

Bij één park kon er geen registratie worden overlegd van de uren die gewerkt werden door de schoonmakers. Het park krijgt daarvoor ook een boete. De hoogte daarvan moet nog worden berekend.

De inspecteurs troffen op één vakantiepark twee lookalikes aan; werknemers die gebruikmaken van een identiteitsdocument van een persoon die op hen lijkt en die wel in het bezit is van een werkvergunning. Op die manier kan iemand die geen vergunning heeft hier toch aan de slag gaan. De arbeidsinspectie ziet de lookalikes al jaren. “De identiteitsbewijzen worden soms gemaakt door ronselaars. We zijn een onderzoek gestart naar de mogelijke verstrekker van deze documenten”, laat de woordvoerder weten.

Ook werden in meerdere parken werknemers aangetroffen die een uitkering kregen in Nederland of in België. De betrokken autoriteiten, zoals de Belastingdienst, worden daarvan nu op de hoogte gesteld.

Vaker foute boel

Het is niet zomaar dat de parken onder de loep worden genomen. “De huidige drukte vergoot de kans op misstanden”, zegt de woordvoerder van de arbeidsinspectie. Bovendien is de schoonmaak een sector waar het vaker foute boel is. “Een groot deel van de schoonmaakbedrijven houdt zich niet aan de regels”, aldus de Inspectie SZW. Eerder ontdekten controleurs ook al misstanden met schoonmakers in grote vastgoedondernemingen en recenter in de horeca.

Hoeveel schoonmakers er precies in vakantieparken werken, is lastig te zeggen. Onder de huidige schoonmaak-cao vallen 125.000 mensen die werken voor ruim 3300 Nederlandse schoonmaakbedrijven. Maar er zijn ook veel schoonmakers die via een uitzendconstructie werken en onder een andere cao werken. De arbeidsinspectie zal de komende tijd meer vakantieparken gaan controleren.

