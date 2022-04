Misstanden bij PostNL: waarom treedt België harder op dan Nederland?

“Zwaar en gewaagd”, noemt Yves Jorens, hoogleraar Europees arbeidsrecht aan de universiteit van Gent, de arrestatie van negen mensen van PostNL in België. Drie van hen zitten nog vast. Zij worden onder meer verdacht van mensenhandel, het leiding geven aan een criminele organisatie en valsheid in geschrifte.

Aanleiding voor de arrestaties zijn de vele klachten die de Vlaamse inspectie ontving over chauffeurs zonder rijbewijs, zwartwerken en illegale tewerkstelling. PostNL werkt veel met onderaannemers, die vaak verantwoordelijk worden gehouden voor de overtredingen. “In België lijken ze de link te leggen dat de misstanden bij onderaannemers worden veroorzaakt doordat PostNL stelselmatig te weinig betaalt", zegt een woordvoerder van de Belangenvereniging voor Pakket Distributie .

Daar is Liesbeth Kaashoek, directeur Pakketten en Logistiek Benelux van PostNL het niet mee eens. In een reactie stelt zij zich niet te herkennen in het beeld dat de Belgische justitie schetst. Ze veroordeelt de aanpak: ‘Deze handelswijze van de Belgische justitie is buitengewoon intimiderend.’

Speciale afdeling sociale misdrijven

Ook hoogleraar Jorens vindt dat het gaat om zware beschuldigingen. Maar, zegt hij, “in België is al langer de roep om strenger tegen dit soort sociaal onrecht op te treden.” Er is veel politieke en juridische aandacht voor de problemen in de pakkettenbranche.

Dat er in België veel aandacht is voor sociale misstanden, komt volgens Kristof Salomez, docent sociaal proces- en handhavingsrecht aan de Vrije Universiteit van Brussel, vooral doordat het land een ‘arbeidsauditoraat’ heeft: een speciale afdeling van het Openbaar Ministerie die alle zaken op het gebied van arbeidsrecht behandelt.

Nederland kent geen speciale afdeling voor sociale misdrijven. Zo valt uitbuiting onder financieel-economische criminaliteit. Zowel het Landelijk Parket, als het Functioneel Parket en de arrondissementsparketten behandelen zulke zaken. “Een parket dat zich bezig moet houden met alle misdrijven geeft een moord of verkrachting waarschijnlijk meer prioriteit”, denkt Salomez.

Lat om uitbuiting te bewijzen ligt in Nederland behoorlijk hoog

Volgens een woordvoerder van het Functioneel Parket heeft het wel degelijk prioriteit, maar heeft België meer mogelijkheden om bij slecht werkgeverschap tot vervolging over te gaan. De lat om uitbuiting te bewijzen ligt in Nederland behoorlijk hoog.

Wel constateerde de Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid in 2020 dat negen op de tien onderaannemers van bezorgdiensten als PostNL en DHL hun zaken niet op orde hebben. Maar de Inspectie kan niet tot strafrechtelijke vervolging overgaan. Ze kan alleen boetes uitdelen. Vorig jaar kreeg PostNL van de inspectie nog een boete van 300.000 euro. Vakbond FNV en BVPP vinden dat er te weinig wordt beboet.

Aansprakelijkheid

Salomez denkt niet dat bij de Belgische zaak de bewijsvoering de grootste opgave zal zijn. De inspectie heeft al vastgesteld dat er minderjarigen en zwartwerkers aan het werk waren. Vraag is volgens hem vooral wie er verantwoordelijk wordt gehouden voor de misstanden.

Omdat PostNL veel met onderaannemers werkt, is het lastig de directie juridisch aansprakelijk te stellen. Salomez verwacht dat de officier van justitie PostNL op grond van het mededaderschap wil aanklagen. Dan kan de rechter oordelen dat de directie verantwoordelijk is voor de misstanden onderin de keten, omdat het bedrijf bewust voorwaarden heeft gecreëerd die zo slecht zijn dat het kon verwachten dat er misstanden zouden ontstaan.

Of dat argument voor een rechter in Nederland stand zou houden, betwijfelt hoogleraar arbeidsrecht aan de Universiteit Leiden, Gerrard Boot. Hij zegt dat er meerdere rechtszaken zijn geweest, waaruit volgt dat het voor werknemers lonend is om een contract met PostNL te sluiten. De hoogleraar denkt daarnaast dat de werkomstandigheden per geval sterk kunnen verschillen.

