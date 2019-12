Misleiding kost telecombedrijven dikke boete

De vier grootste telecombedrijven van het land krijgen een ferme tik op de vingers omdat ze hun klanten hebben misleid. Volgens de Autoriteit Consument & Markt (ACM) hebben de bedrijven onjuist of onvolledig aan hun klanten duidelijk gemaakt wat ze krijgen voor hun diensten. Dat maakt het voor consumenten moeilijk om te kiezen en om bijvoorbeeld abonnementen te vergelijken. Vooral de informatie over de prijzen op de sites van de telecombedrijven schoot volgens de toezichthouder tekort.

“De website is een belangrijk kanaal waarmee telecomaanbieders communiceren met consumenten”, aldus ACM-bestuurslid Cateautje Hijmans van den Bergh. “Daarom is het zo belangrijk dat consumenten daar juist en volledig worden geïnformeerd over het aanbod. Zodat zij een goed besluit kunnen nemen en met vertrouwen online hun aankopen kunnen doen. Onjuiste of onvolledige informatie kan bovendien leiden tot oneerlijke concurrentie.”

De boetes zijn fors. Zo moet T-Mobile ruim 3,9 miljoen euro betalen en krijgt KPN een geldstraf van bijna 3,5 miljoen euro. Vodafone moet 3,1 miljoen euro betalen en Tele2 moet dik 2,7 miljoen euro overmaken.

In beroep gaan

Woordvoerder Stijn Wesselink van KPN laat weten dat het bedrijf het niet bij het oordeel van de Autoriteit Consument & Markt laat zitten. “We willen er nu niet te veel op in gaan maar het komt erop neer dat we het er niet mee eens zijn en in beroep gaan.”

Ook T-Mobile en Tele2 leggen zich niet bij de uitspraak van de toezichthouder neer: “We zijn het fundamenteel oneens met het besluit van de ACM en de onderbouwing ervan. We zijn hier al tegen in beroep gegaan. We zijn vooral verbijsterd over de hoogte van de boete in relatie tot de vermeende overtredingen”, aldus een woordvoerder namens de twee telecom-merken. “We zijn altijd voorloper geweest in het vermelden of verduidelijken dan wel versimpelen van de opbouw van de kosten van een abonnement. En dat blijven we doen.”

De ACM nam de zaak in behandeling nadat er meldingen binnenkwamen via zijn consumentenloket ConsuWijzer. De klachten gingen over onverwacht hoge kosten en hoge rekeningen van de telecomaanbieders. Ook uit eerder onderzoek van ACM was volgens de toezichthouder al gebleken dat de bedrijven onduidelijk waren over de prijs van hun diensten. Zo leken abonnementen in bepaalde gevallen goedkoper dan ze in werkelijkheid waren. Bovendien beloofden aanbieders Tele2 en T-Mobile en KPN volgens ACM ten onrechte op hun websites dat klanten ‘onbeperkt’ data konden gebruiken voor bel- en sms-bundels. Vodafone werd op de vingers getikt omdat het een abonnement in combinatie met een toestel aanbood tegen een prijs die alleen gold voor consumenten die al internetklant waren bij partner Ziggo. Als je dat niet was, kostte het abonnement 5 euro meer. Omdat ACM vaststelde dat de telecomaanbieders na enkele maanden - en na gesprekken met de bedrijven - nog steeds in de fout gingen, besloot de toezichthouder over te gaan tot het opleggen van boetes.

Geldstraffen schrikken ook anderen af

En dat werkt wel degelijk, zegt Saskia Bierling namens de toezichthouder. “Het idee erachter is dat niet alleen de beboete bedrijven hun gedrag aanpassen, maar dat de geldstraffen ook anderen afschrikken. Het signaal is: dit hangt je dus boven het hoofd als je consumenten onvoldoende informeert.”

Volgens Bierling hebben opgelegde boetes in het verleden bewezen dat ze effectief zijn: “Ik kan me herinneren dat er een aantal jaar geleden grote problemen waren met sms-diensten, waarbij klanten een abonnement afsloten zonder dat ze het in de gaten hadden. Dat heeft echt wel effect gehad op de branche want dat doen telecombedrijven nu niet meer.”

De ACM heeft de boetes voor het eerst gekoppeld aan de omzet van de gestrafte bedrijven. Daarom vallen de boetes fors hoger uit dan de boetes die de toezichthouder in het verleden voor vergelijkbare overtredingen heeft opgelegd. Ter illustratie: de omzet van de gehele KPN Group was over 2018 bijna 5,64 miljard euro. Daarvan hield het bedrijf een nettowinst over van 280 miljoen euro.

