Misleidende kortingen? Die gaan we in 2022 een stuk minder zien

Dát is goedkoop: een multiflexibele tuinslang van 30 meter voor maar 14,95 euro. Want hij wás 29,95 euro, melden althans de websites waarop de slang wordt aangeboden. Maar is die watersproeier ooit daadwerkelijk 29,95 euro geweest? En wanneer? Het is vaak onduidelijk, en daarom gaat de Autoriteit Consument & Markt (ACM) twijfelachtige afprijzingen met nieuwe Europese regels aan banden leggen.

Vanaf medio volgend jaar moeten consumenten beter worden beschermd tegen aanbiedingen die te mooi lijken om waar te zijn. Dan mag de genoemde ‘van-prijs’ niet langer dan dertig dagen voorafgaand aan de aanbieding zijn gevoerd. Nu mogen er nog drie maanden zitten tussen de oude en nieuwe prijs.

De ACM denkt met de aangescherpte aanpak effectiever te kunnen optreden tegen sjoemelende winkeliers. “Regels als deze maken het vooral voor ons als toezichthouder eenvoudiger om aanbiedingen te controleren”, zegt een woordvoerder van de ACM. “En om op te treden waar we nepaanbiedingen zien, waarvan dan ook weer een effect uitgaat.”

Uit eigen onderzoek van de toezichthouder onder 25 webshops bleek dat een aantal van hen er een potje van maakt als het gaat om eerlijke kortingen. Soms werd speelgoed, een koelkast of televisie eindeloos lang als ‘aanbieding’ gepresenteerd, terwijl de definitie van een actie toch is dat die van tijdelijke aard is. De van-prijs die bedrijven toonden, ontdekte de ACM, was soms in het geheel nooit gevoerd. De toezichthouder gaat het onderzoek gebruiken als opmaat naar de handhaving van de nieuwe regels in 2022.

Vage kortingen, waarbij niet is na te gaan wat een product voorheen kostte, zijn van alle tijden. Maar sinds we vaker winkelen op internet ziet de consument helemaal door de bomen het bos niet meer. Webwinkels kunnen tamelijk straffeloos met van-voorprijzen rommelen. Zeker met Black Friday en de feestdagen op komst bereikt het online shoppen een piek­moment. En is het risico om in de ‘afprijsval’ te trappen groter, ondanks de waarschuwingen van de Consumentenbond.

De ACM adviseert consumenten sowieso altijd – ook als de nieuwe wetgeving er is – om prijzen te vergelijken. “Ook als ze een aanbieding zien die heel mooi lijkt. Kijk vooral naar de prijs die je uiteindelijk moet betalen, en bepaal of je aankoop die prijs waard is.”

ABN Amro verwacht recorddrukte Doordat banken kunnen zien hoe druk het is in het betalingsverkeer, valt een aardige inschatting te maken wanneer we winkelen, hoe vaak en waar. Uit transactiedata van ABN Amro blijkt dat we dit jaar nog meer sinterklaascadeaus en andere spullen online bestellen. In de eerste drie weken van november gaven Nederlandse consumenten online ongeveer 8 procent meer uit dan in dezelfde periode vorig jaar. ABN hield daarbij rekening met een inflatiecorrectie. Volgens de bank kan het record van 2020 worden verbroken, toen rond Sinterklaas zo’n 50 procent meer in webwinkels werd gekocht dan in 2019. Dat record komt in zicht als het kabinet al voor pakjesavond besluit om niet-essentiële winkels te sluiten. Over een langere periode merkt ABN Amro op dat de toename van internetaankopen niet zozeer het gevolg is van coronamaatregelen, maar waarschijnlijk structureel.

