Minister wil opheldering van Van Oord over ontruimde woonwijk in Angola

Minister Kaag van buitenlandse handel en ontwikkeling roept het Nederlandse baggerbedrijf Van Oord op het matje over de betrokkenheid bij mensenrechtenschendingen in Angola. Kaag wil op korte termijn in gesprek met het bedrijf, zo laat zij weten naar aanleiding van berichtgeving van Trouw en Het Financieele Dagblad.

Voor een groot stadsontwikkelingsproject voor de kust van de Angolese hoofdstad Luanda waar Van Oord, ING Bank en de Nederlandse staat betrokken zijn, werden in 2013 zo’n drieduizend gezinnen met geweld uit hun huis verdreven. De Nederlandse ambassadeur in Angola liet maandag weten zich hun lot aan te trekken. Hij bezocht de sloppenwijk Povoado in het centrum van de Angolese hoofdstad Luanda. Op een vuilnisbelt wonen daar zo’n 500 van de 3000 gezinnen die zes jaar geleden hun huis verloren. Zij ontvingen geen enkele vorm van compensatie.

Ambassadeur Anne van Leeuwen zei tijdens zijn bezoek al dat hij de kwestie woensdag tijdens een bezoek aan Nederland zou aankaarten bij Van Oord en op het ministerie van buitenlandse zaken.

Ambassadeur Anne van Leeuwen op bezoek in de sloppenwijk Povoado in Luando, hoofdstad van Angola. Beeld Laura Macedo

Het bezoek van de Nederlandse ambassadeur komt een kleine dag nadat Trouw en Het Financieele Dagblad de gedwongen verhuizingen onthulden. De gezinnen moesten plaatsmaken voor de werkzaamheden die Van Oord samen met een bedrijf van de dochter van de voormalige president van Angola wilde starten. Zij wordt van corruptie beticht. ING Bank financierde, en de Nederlandse staat verzekerde de deal. Het project werd vorig jaar geannuleerd wegens verdenkingen van corruptie.

Geen eten en nauwelijks water

De ambassadeur liet ter plekke weten nog niet eerder te hebben gehoord over de gedwongen ontruiming van de duizenden gezinnen. Ook wist hij niet dat een deel van die verdreven bewoners nu op een vuilnisbelt woont op nog geen tien minuten van de ambassade. Volgens aanwezigen was de ambassadeur zeer aangedaan over de erbarmelijke omstandigheden waarin de mensen nu verkeren, en zei hij toe hun ‘wanhopige situatie’ bij Van Oord en het ministerie van buitenlandse zaken onder de aandacht te brengen.

Bewoners vertelden aan Trouw dat hun eiland in 2013 door leger en politie werd afgesloten. Een week lang kregen ze geen eten en nauwelijks water. Politie en leger sloegen de bewoners en spoten met traangas en heetwaterkanonnen.

Na een week van geweld werden de bewoners op straat gezet en raakten ze dakloos. Veel van hen leven nu onder miserabele omstandigheden, en de Angolese staat heeft hun nooit nieuwe woningen of compensatie gegeven.

Dat de ambassadeur niets wist van de gedwongen verhuizingen is opmerkelijk, aangezien naast Van Oord en ING Bank ook de Nederlandse staat betrokken is. Via kredietverzekeraar Atradius heeft de Nederlandse staat een lening van ING aan de Angolese staat gegarandeerd. Nederland loopt daarbij een maximaal risico van 663 miljoen dollar (zo’n 600 miljoen euro).

Volgens directeur Bert Bruning van Atradius is er geen contact geweest tussen de ambassade en zijn bedrijf voorafgaand aan het bezoek. Hoewel Van Oord en ING al hebben toegezegd zich hard te zullen maken om compensatie voor de gedupeerde bewoners te regelen, ziet Bruning voor Atradius geen actieve rol weggelegd. Hij zegt Van Oord en ING wel ‘te willen ondersteunen’.

Het ministerie van buitenlandse zaken wil niet ingaan op vragen van Trouw, en wil ook niet meewerken aan een interview met de ambassadeur. Een woordvoerder verwijst slechts naar een Facebookpagina van de Nederlandse ambassade in Angola, waar de ambassadeur toezegt in nauw contact te zullen blijven met de 500 gezinnen in Povoado.

