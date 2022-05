Minister Van Gennip wil dat werkgevers zich extra inzetten bij tekort arbeidskrachten

Bedrijven hebben een taak “aantrekkelijk te zijn voor werkzoekenden als het gaat om loon, cultuur, scholing, roosters en manier van werven”, benadrukt minister Karien van Gennip van sociale zaken en werkgelegenheid in reactie op de cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Het statistiekbureau meldde dinsdag dat de krapte op de arbeidsmarkt verder toeneemt, en dat het aantal banen op een recordhoogte is gekomen.

Het tekort aan handen is ook in het dagelijks leven al merkbaar, bijvoorbeeld in het verkeer en het openbaar vervoer. Ook Van Gennip erkent de ‘maatschappij ontwrichtende problemen’ die ontstaan.

Ze benadrukt wel dat “deze arbeidsmarkt ook kansen biedt voor werkzoekenden. Bijvoorbeeld voor de ruim miljoen mensen die aan de kant staan, en waarvan een groot deel graag zou willen werken.” Daarbij krijgt ze steun van de vakbonden. CNV-voorzitter Piet Fortuin: “Dit zijn mensen die door werkgevers worden genegeerd, vaak omdat sommige groepen wat extra begeleiding nodig hebben of omdat ze ouder zijn.”

Een schat aan ervaring

Volgens Fortuin komen 55-plussers bijvoorbeeld nog altijd moeilijk aan de bak. “Of ze hobbelen van het ene naar het andere flexcontract tegen slechte voorwaarden. Ongekend. Juist deze groep brengt een schat aan ervaring mee en moet een fatsoenlijke baan krijgen.” Verder meent hij dat investeringen in mensen die extra begeleiding nodig hebben zich ‘snel’ zullen uitbetalen.

Voor het tegengaan van de krapte op de arbeidsmarkt zijn arbeidsmigranten niet de oplossing, vindt CNV. “Meer arbeidsmigratie is niet bespreekbaar zolang zoveel Nederlanders nog aan de kant staan”, aldus Fortuin.

Minister Van Gennip wijst ook nog op de korte werkweken die mensen draaien. Het probleem kan deels worden opgelost als mensen meer uren werken, zegt zij. “Nederland is kampioen deeltijdwerken.” Overigens denkt Van Gennip ook na over “hoe we werk anders in kunnen richten, door in te zetten op technologie en procesinnovatie”. Ze stuurt binnenkort een brief naar de Kamer over de aanpak van de krapte op de arbeidsmarkt.

