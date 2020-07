Minister Koolmees vreesde het al: veel flexwerkers komen nét niet in aanmerking voor overheidssteun

Uitkeringsinstantie UWV heeft sinds maandag 22 juni 21.000 aanvragen ontvangen van flexwerkers die in aanmerking willen komen voor de Tijdelijke Overbruggingsregeling voor Flexibele Arbeidskrachten (Tofa).

De uitkeringsdienst laat weten dat ruim de helft van de aanvragen wordt afgewezen, omdat deze niet voldoen aan de voorwaarden. De meest voorkomende oorzaak is dat iemand net te weinig verdiende in februari of net te veel in april.

In Nederland werkten eind 2019 ruim 800.000 flexwerkers. 545.000 van hen werkten als oproep- of invalkracht en 266.000 als uitzendkracht. De meeste flexwerkers (57 procent) hebben na ontslag recht op WW. Van de overige 43 procent zal ook een deel recht hebben op WW, bijvoorbeeld omdat zij meer dan zes maanden onafgebroken werkten bij dezelfde werkgever, of daarvoor bij een andere werkgever hebben gewerkt. Naar schatting komt maximaal één derde van de werknemers met een oproep- of uitzendcontract niet in aanmerking voor WW. Meer dan de helft (53 procent) van hen zijn thuiswonende kinderen, 9 procent is student. Van de overige 38 procent heeft ongeveer een derde een huisinkomen van meer dan twee keer modaal.

De regeling is er voor flexwerkers die minimaal de helft van hun inkomsten zijn kwijtgeraakt door de coronacrisis en die geen WW- of bijstandsuitkering kunnen krijgen. Denk aan werknemers met een nul-urencontract, uitzendkrachten en studenten met een bijbaan. Wie in aanmerking komt, krijgt een bedrag van 1650 euro bruto. Dat is 550 euro per maand voor de periode maart, april en mei 2020.

Om gebruik te kunnen maken van de regeling moeten mensen in februari minimaal 400 euro salaris hebben ontvangen, en in april niet meer dan 550 euro. Ook moet in april het salaris - in vergelijking met februari - met minimaal 50 procent zijn afgenomen. “We krijgen veel aanvragen binnen waarbij het maar weinig scheelt of iemand zou wel in aanmerking komen. Denk aan mensen die in februari 390 euro verdienden”, zegt een woordvoerder van het UWV. Hoe groot die groep precies is, kan de instantie niet zeggen.

Zorgen van Koolmees

Eind mei uitte Wouter Koolmees, minister van sociale zaken en werkgelegenheid, zelf nog zijn zorgen over de invoering van de Tofa. “Aan de regeling kleven risico’s van willekeur. Een klein inkomensverschil kan grote gevolgen hebben: wie in april nét iets meer verdiende komt niet in aanmerking voor de tegemoetkoming, in tegenstelling tot diegene die nét iets minder verdiende", concludeerde hij.

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid is niet van plan nu nog aan de voorwaarden te sleutelen. “De regeling is bestemd voor mensen die aan de voorwaarden kunnen voldoen”, laat een woordvoerder van Koolmees weten.

“Je moet toch ergens een streep trekken”, zegt hoogleraar Arbeidsmarkt Ton Wilthagen over de voorwaarden. “Maar als het UWV ziet dat een grote groep flexwerkers net niet in aanmerking komt voor deze overheidssteun, is dat wel reden om te onderzoeken hoe dat komt. Zeker omdat de impact van een afwijzing voor deze groep groot is. Het gaat om mensen die verder geen aanspraak kunnen maken op het sociale zekerheidssysteem.”

Het kabinet heeft besloten de regeling nog iets langer open te stellen. “We verwachten dat er nog een groep is die in aanmerking komt voor de regeling, maar nog geen aanvraag heeft gedaan. Die geven we nog wat tijd”, aldus de woordvoerder van Koolmees. De regeling kan nog tot 26 juli worden aangevraagd.

