Minister Koolmees legt de laatste hand aan een wetsvoorstel voor een ander pensioenstelsel

Korten op pensioenuitkeringen is de komende jaren vrijwel zeker niet nodig. Minister Wouter Koolmees van sociale zaken legt de laatste hand aan een wetsvoorstel voor een ander pensioenstelsel, en daarin zit ook een plan om de overgang naar de nieuwe situatie mogelijk te maken. Met versoepeling van de regels in de overgangsfase kunnen pensioenkortingen waarschijnlijk worden afgewend.

Koolmees onderhandelt nog met de vakbonden en werkgeversorganisaties over de laatste details. De verwachting is dat het wetsvoorstel eind volgende week klaar is. Het is een vervolg op het pensioenakkoord dat anderhalf jaar geleden werd gesloten. Daarin zijn op hoofdlijnen afspraken gemaakt over aanpassing van het pensioensysteem. De minister praat ook met GroenLinks en PvdA over de uitwerking van het pensioenakkoord. Die twee oppositiepartijen zijn nodig om in de Eerste Kamer een meerderheid te halen.

Geen vaste pensioenuitkering

Een belangrijk verschil tussen het huidige pensioenstelsel en het nieuwe systeem is dat er geen vaste pensioenuitkering wordt gegarandeerd. De uitkering wordt afhankelijk van de ingelegde premie en het beleggingsresultaat, en dus van de stand van de economie. In dat systeem zijn de fondsen minder afhankelijk van buffers en zijn de regels soepeler. De rekenrente en de dekkingsgraad spelen geen rol meer. Met het begrip ‘dekkingsgraad’ wordt nu nog aangegeven of een pensioenfonds voldoende buffers heeft om in de toekomst pensioenen uit te betalen.

Het nieuwe pensioenstelsel gaat coulant om met de financiële positie van pensioenfondsen. Dat nieuwe regime geldt pas vanaf 2026. Om te voorkomen dat pensioenfondsen tot die tijd moeten werken met de huidige strenge regels is soepele overgang noodzakelijk. Alle partijen zijn het erover eens dat de huidige regels niet voldoen en willen af van de permanente dreiging van kortingen. Als overgangsregels er niet komen en de huidige strenge regels worden toegepast, dreigt een korting van circa 10 procent op de pensioenen van ongeveer 10 miljoen mensen.

Aangepaste regels voor buffers

Voor volgend jaar heeft Koolmees, net als dit jaar, de regels voor het aanhouden van buffers door de pensioenfondsen al zodanig aangepast dat korten bij de huidige dekkingsgraden in het algemeen niet nodig is. Door de normen voor de dekkingsgraad ook te verlagen tijdens de overgangsjaren, worden de uitkeringen in 2022 en daarna vrijwel zeker veiliggesteld.

Op tafel ligt het voorstel dat de pensioenen de komende jaren verhoogd kunnen worden als de dekkingsgraad boven 105 procent uitkomt. Nu moet de dekkingsgraad daarvoor nog 110 procent zijn. Als de dekkingsgraad minimaal 95 procent is, hoeven de uitkeringen niet verlaagd te worden. Is de dekkingsgraad tussen 90 en 95 procent, dan krijgt het fonds tijd voor het maken van een verbeterplan. Als de dekkingsgraad lager is dan 90 procent, moeten de pensioenen worden gekort. Dit mag wel worden uitgesmeerd over een aantal jaren. Op dit moment hebben bijna alle grote fondsen een hogere dekkingsgraad dan 90 procent.

In de nieuwe wet komen ook nieuwe voorschriften voor het nabestaandenpensioen. Verder staat erin hoe zelfstandig ondernemers zich makkelijker kunnen aansluiten bij een pensioenfonds.

