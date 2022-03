Minister De Jonge wil komst megadatacentrum Zeewolde blokkeren

Opnieuw spant het erom: gaat het enorme datacentrum in Zeewolde er komen? De bouw van het megacomplex kwam een stap dichterbij toen de gemeenteraad van het polderdorp eind vorig jaar instemde met de plannen, maar nu lijkt het doek te vallen voor het omstreden project. Niet alleen hebben de tegenstribbelende partijen deze week een grote meerderheid behaald bij de gemeenteraadsverkiezingen, ook Hugo de Jonge wil van de hyperscale af. “Ik denk dat Nederland te klein is voor die heel grote datacentra”, zei de minister van ruimtelijke ordening vrijdag bij de inloop van de ministerraad.

Een definitief kruis kan er nog niet door de plannen worden gezet. Er is nog steeds een kans dat Meta, het moederbedrijf van Facebook, Instagram en WhatsApp, in Zeewolde het grootste datacentrum van Nederland uit de grond kan stampen. Het hangt af van het oordeel van het Rijksvastgoedbedrijf.

Voor de bouw heeft Meta 166 hectare nodig

Hoe zat het ook alweer? Voor de gigahallen die Meta wil neerzetten, is een flinke lap grond nodig. In totaal gaat het om 166 hectare aan oppervlakte. Het bezit van die benodigde landbouwgrond vormt een onzekerheid. Want na onderhandelingen met boeren en de gemeente heeft Meta pas de helft van het beoogde terrein in handen. De andere helft is eigendom van het Rijksvastgoedbedrijf.

Precies die organisatie heeft vorig jaar strenge voorwaarden verbonden aan de eventuele verkoop van de grond. Komt het gebied in handen van Meta, dan mag het techbedrijf bijvoorbeeld een minimale hoeveelheid drinkwater gebruiken voor koeling. Ook eist het Rijksvastgoedbedrijf dat er zonnepanelen op en rond het datacentrum worden geplaatst.

Kan Zeewolde aan de eisen voldoen?

Minister De Jonge is kritisch over de tegemoetkoming aan de randvoorwaarden. “Het is zeer de vraag of Zeewolde daaraan zal kunnen voldoen.” Het Rijksvastgoedbedrijf zal de hulp van technolo­gie-instituut TNO inschakelen om te toetsen of de minister gelijk heeft. Dat advies kan de verkoop blokkeren.

Ook moet Meta nog allerlei procedurele hordes nemen. “Hoewel de uitkomst van de stemming positief is, moet er nog steeds veel werk verricht worden voordat er een investeringsbeslissing kan genomen worden”, benadrukte het bedrijf nadat de gemeenteraad groen licht gaf voor de bouw van de gigahallen.

Grootste zorgen over energieverbruik van hyperscale

Die decemberavond was het kiele-kiele tijdens de stemmingsronde: uiteindelijk waren elf raadsleden vóór, acht tegen de wijziging van het bestemmingsplan van Trekkersveld IV, een deel van de benodigde grond. De beslissing kwam de raad binnen en buiten Zeewolde duur te staan, zo kwam er kritiek uit Den Haag. De critici maken zich met name zorgen over het energieverbruik van het datacentrum.

Opvallend is dat de lokale partijen die fel tégen de komst van Meta zijn, het populairst bleken bij de gemeenteraadsverkiezingen, ook al gaat de raad er na de eerdere stemmingsronde in principe niet meer over. Zo behaalde Leefbaar Zeewolde tien van de negentien raadszetels. De partij stelt te hopen de bouw van de hyperscale te kunnen tegenhouden.

