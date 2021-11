Minder winst voor PostNL door onder meer extra belasting op pakketjes van AliExpress

De pakjes van populaire webshops als AliExpress en Wish werden halverwege dit jaar in één klap een stuk duurder. Tot 1 juli waren bestellingen van onder de 22 euro vrijgesteld van belastingen. Maar daarna niet meer, door veranderende wetgeving. Het gevolg was minder pakketjes van buiten de EU, en PostNL zag deze daling direct.

PostNL-topvrouw Herna Verhagen noemt de afname een “sterkere tijdelijke negatieve impact” in haar toelichting op de cijfers over het derde kwartaal. Daarbij had PostNL ook last van strengere wet- en regelgeving in China om nep-artikelen uit het systeem te krijgen. Volgens PostNL drukten de EU-regels en aanpassingen in China de brutowinst met 8 miljoen euro.

Tegenover de daling bij de internationale zendingen stond nog wel groei bij de bezorging van pakketten en post binnen Nederland. Al ging de groei in het derde kwartaal wel wat langzamer doordat winkels weer helemaal open waren. Mensen gingen op pad om zelf de spullen die in de etalages staan te bekijken.

Voor het eerst in jaren groei meer (corona)post bezorgd

PostNL kampte ook enigszins met de problemen in de leveringsketens wereldwijd. Al met al leverde dat wat tegenvallende kwartaalcijfers op. Het postbedrijf draaide in de maanden juli, augustus en september een omzet van 729 miljoen euro. Dat was in het derde kwartaal van vorig jaar nog 742 miljoen euro. De brutowinst kwam uit op 23 miljoen euro tegen 36 miljoen euro een jaar eerder.

Bij de post was wel -sinds jaren- weer sprake van groei. Dat kwam vooral door de coronapost die PostNL in Nederland bezorgt. Mensen konden minder bij elkaar op verjaardag wat zorgde voor meer ansichtkaarten. Maar ook de uitnodigingen voor een vaccinatie die bijna iedereen heeft ontvangen, was extra werk voor de postbode. Zonder dat effect zou sprake zijn van krimp. Circa 5 miljoen euro van de brutowinst is volgens PostNL coronagerelateerd en zal “niet-terugkerend” zijn.

Voor PostNL is de krimp van de postverzendingen niet nieuw. Het bedrijf probeert dit organisatorisch ook aan te pakken. Zo krijgen postbodes langere routes om brieven te bezorgen. Daar worden zij ook voor uitgerust, met bijvoorbeeld een elektrische bezorgscooter. Het aantal postbodes wordt ook steeds minder, maar dat betekent volgens Verhagen niet dat er afscheid wordt genomen van de postbezorgers. Zij kunnen veelal binnen PostNL aan het werk blijven op andere functies.

Drukte rond feestdagen

PostNL denkt de drukte rond de feestdagen goed aan te kunnen. Het bedrijf verwacht de komende tijd dagelijks het dubbele van het normale aantal pakketten te zullen bezorgen, dus twee miljoen in plaats van een miljoen, en is al sinds de zomer bezig met de logistiek om de bezorging van pakketjes in goede banen te leiden.

Zo zijn er meer mensen aan het werk gezet en zal er extra en langer worden doorgewerkt. Ook is de capaciteit uitgebreid. Zo is in Nieuwegein een nieuw gerobotiseerd sorteercentrum in gebruik genomen.

Door de drukte en de wereldwijde logistieke problemen zullen niet alle pakketten op tijd worden bezorgd, waarschuwt Verhagen nu al. PostNL drukt webshops op het hart consumenten eerlijk te informeren. “Het grootste deel van de pakketten zal geen leveringsproblemen hebben”, verwacht PostNL-topvrouw Herna Verhagen. “Maar het zal voorkomen.”

