Minder reizen? Welnee, hotels zitten binnenkort weer net zo vol als voor de pandemie

Als iets het einde van de pandemie markeert, is het dat we de wereld weer over mogen: op vakantie naar Thailand, of een stedentrip in New York. Reizigers komen ook weer naar Nederland. En masse, is de verwachting. Daarom zitten de hotels al snel weer net zo vol als vóór de corona-uitbraak, voorspellen ABN Amro en vastgoedadviesbureau Horwath HTL.

Eind dit jaar, verwachten de rapporteurs, zien veel hotels hun bezoekersaantallen rap stijgen. Dan behalen ze al omzetten van 80 procent van die in een normale winter – mits nieuwe besmettingsgolven uitblijven. In ieder geval binnen Europa zullen we dan al meer reizen. Die stijging zet volgend jaar geleidelijk door en dan is aan de meeste hotels niet meer af te zien dat er ooit een pandemie is geweest.

Toen de lockdowns nog ver weg leken, haalden Nederlandse hotels bezoekersrecords, met bezettingsgraden die maandenlang de 80 procent aantikten. In Amsterdam en Utrecht kwamen ze zelfs in de buurt van de 90 procent. De kamerprijzen stegen, ook buiten de Randstad. Maar in maart vorig jaar was er die enorme terugval: hotels waren in 2020 gemiddeld voor iets meer dan 30 procent gevuld. In Amsterdam daalde de bezettingsgraad van meer dan 85 procent naar 25 procent. Landelijk daalde de gemiddelde kamerprijs van 120 naar 87 euro. Omzetten van hotels daalden soms met 80 procent, meldt Horwath HTL.

Nauwelijks faillissementen door overheidssteun

Dankzij de overheidssteun kende de hotelbranche nauwelijks faillissementen. Deze zomer krabbelden hotels al voorzichtig op dankzij de vele binnenlandse vakantiegangers. Die uit het buitenland bleven nog weg: hotels, maar ook campings en vakantieparken ontvingen bijna 90 procent minder buitenlandse toeristen dan pre-corona. Degenen die wel kwamen, waren vooral Duitsers. Daar profiteerden accommodaties in het oosten van. Daar zaten veel hotels al voor de helft of meer vol.

Veel hotels zitten volgend jaar weer vanouds vol. Maar de Amsterdamse hotels bereiken pas in 2024 als laatste weer het oude niveau. De stad ondervindt de gevolgen van iets wat wél blijvend verandert: minder zakelijke reizen. “Bedrijven hebben Zoom nu wel ontdekt”, verwijst Gerarda Westerhuis, sectoreconoom bij ABN Amro, naar de digitale vergaderingen. “Steeds meer bedrijven laten hun personeel niet zomaar meer in het vliegtuig stappen. Wat online besproken kan worden, gebeurt straks ook online. Omdat dat geld bespaart én vanwege het klimaat. Congressen komen wel weer op het oude niveau.”

Voor de dalende aantallen zakelijke reizigers komen toeristen in de plaats, voorziet Westerhuis. We moeten toch minder vliegen? Ja, zegt ze, maar we willen ook blijven reizen. Toerisme leeft op zodra de restricties zijn opgeheven, verwacht ABN Amro. De bank baseert die voorspelling mede op ontwikkelingen in de VS. Toen daar eerder dit jaar reisbeperkingen tussen staten werden opgeheven gingen de toeristen weer als vanouds op pad.

Tientallen nieuwe hotels in aanbouw

Daarom komt de stilgevallen hotelbouw weer op gang. Veel projecten stagneerden of belandden in de wachtkamer toen de pandemie uitbrak. Maar nu worden in gemeenten als Badhoevedorp, Zaandam en Amstelveen tientallen nieuwe hotels gebouwd met een totale capaciteit van 14.000 kamers. In de hoofdstad geldt sinds een paar jaar een hotelbouwstop, maar ook daar staan nog wat nieuwe hotels in de steigers. Ook in de andere steden en gemeenten, waaronder Leiden en Delft, komen nog heel wat nieuwe hotels. Volgens Horwath HTL staan investeerders in de rij om hotels aan te schaffen of over te nemen. Zelfs tijdens de pandemie bleven hotels in waarde stijgen.

