Miljoenen mensen wisselen tijdens hun leven van etniciteit. Maar wat zegt een etnische identiteit eigenlijk?

Politici, wetenschappers en beleidsmakers gaan er allemaal vanuit dat mensen één etnische achtergrond hebben die hun hele leven hetzelfde blijft. Daarmee verschijnen ze in de statistieken waarop beleid gebaseerd wordt. Maar nieuw onderzoek van de Radboud Universiteit laat zien dat het zo simpel niet is: miljoenen mensen wereldwijd meten zich in de loop der tijd verschillende etniciteiten aan.

“Etniciteit is een belangrijke variabele in allerlei onderzoeken”, zegt econoom Robbert Rademakers, die samen met André van Hoorn het artikel schreef, dat gepubliceerd is in het wetenschappelijke tijdschrift Journal of Development Economics. “Maar er is altijd heel weinig aandacht besteed aan de vraag wat etniciteit nu eigenlijk is en hoe mensen die interpreteren.”

Wat laat uw onderzoek zien?

Rademakers: “Etniciteit is niet zo onveranderlijk als lang werd gedacht. Dat is het meest opvallend in Indonesië, daar rapporteerde zeven procent van de mensen tijdens de meetperiode verschillende etniciteiten. Hetzelfde zagen we in India en de Verenigde Staten.

“Verschillende etniciteiten kunnen naast elkaar bestaan, en zijn soms ook afhankelijk van de levensfase waar mensen in zitten. Na een huwelijk nemen mensen bijvoorbeeld de etniciteit van hun partner over, of mensen wisselen na een verhuizing. De aanname was altijd dat etniciteit vaststaat en dat het generaties lang hetzelfde blijft. Ons onderzoek laat zien dat dit niet het geval is.”

Wat is etniciteit?

“Ook dat verschilt erg per land. Wij zeggen: het is een gevoel verbonden te zijn met een gemeenschap vanwege een gemeenschappelijk verleden. In Libanon is dat verbonden aan religie, in Indonesië zien we dat het leren van een nieuwe taal erg belangrijk is en in de VS is dat gevoel heel erg verbonden aan huidskleur. Dat maakt ook dat wisselen van etniciteit in de VS alleen is weggelegd voor een kleine groep: mensen met een lichte huidskleur. Het is makkelijker om een nieuwe taal leren, dus zijn er in Indonesië meer mensen die van etniciteit wisselen.”

Wat voor gevolgen moeten de conclusies van het onderzoek hebben?

“We moeten grote vraagtekens zetten bij hoe wij etniciteit meten en vertalen in beleid. Neem het aantal interetnische huwelijken, dat getal gebruiken we in Nederland als een meetlat voor integratie. Turkse Nederlanders trouwen veel met elkaar, zeggen we. Dat zou een teken zijn van slechte integratie.

Econoom Robbert Rademakers Beeld Eigen foto

“Maar wat als Nederlanders met Turkse ouders zich gewoon ‘Nederlander’ noemen als ze met een Nederlander getrouwd zijn? Dat zet dat cijfer in een heel ander perspectief. Mijn vriend heeft Libanese grootouders, in de statistieken heeft hij een migratieachtergrond. Maar hij heeft daar bijna niets mee, noemt zichzelf altijd Nederlander. Dat vertekent de statistieken.”

Moeten we dat hele begrip ‘etniciteit’ gewoon niet meer gebruiken?

“Dat denk ik niet. Iemand vragen naar zijn achtergrond kan ook veel inzichtelijk maken, discriminatie op de arbeidsmarkt bijvoorbeeld. Aan de ene kant zeggen we: etniciteit, of ras, is geen biologisch gegeven. Dat is iets dat wij als mensen bedacht hebben. Aan de andere kant: bepaalde medische aandoeningen komen alleen, of meer, voor onder mensen met een donkere huidskleur. Sommige ziektebeelden hebben verschillende symptomen bij mensen met verschillende etnische achtergronden. Dus je moet daar ook niet blind voor zijn.”

Wel of geen Nederlander? Jongeren met een migratieachtergrond hebben geen zin om te kiezen

Ze zijn hier geboren en getogen. Jongeren met een migratieachtergrond voelen zich thuis in Nederland en combineren onbewust verschillende culturen tot een eigen identiteit, bleek eerder uit onderzoek.