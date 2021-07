Miljardair Bezos vertrekt als topman bij Amazon, zijn opvolger moet beter voor de werknemers gaan zorgen

Met een lening van zijn ouders begon Jeff Bezos in 1994, toen was hij dertig jaar, een onlineboekwinkel. Inmiddels verkoopt Amazon vrijwel alles wat je kunt bedenken, verzorgt het bedrijf zelf de distributie daarvoor, levert het clouddiensten, biedt het streamingdiensten voor muziek en video en maakt het een eigen slimme assistent met bijbehorende slimme speakers. Daarbij is Bezos ook de rijkste man ter wereld.

Helemaal weg bij Amazon gaat de miljardair niet. Hij wordt voorzitter, een rol vergelijkbaar met die van voorzitter van de raad van commissarissen. De 53-jarige Andy Jassy, nu nog het hoofd van clouddienst Amazon Web Services, krijgt de dagelijkse leiding in handen. Hij werkt al twee decennia bij het techbedrijf.

Amazon moet de beste werkgever worden

Bezos heeft Amazon laten groeien tot een enorm bedrijf, maar dat leverde ook veel kritiek op. Zo zou het bedrijf werknemers in distributiecentra en bezorgers veel te hard laten werken voor te weinig loon. Nu er ook vanuit de politiek steeds meer aandacht komt voor grote techbedrijven liet de scheidend topman nog snel weten dat Amazon nu ook de beste werkgever moet worden en meer aandacht moet schenken aan het welzijn van zijn personeel.

Jassy zal daarmee aan de slag moeten, en heeft al eerder laten zien meer begaan te zijn met de maatschappij buiten Amazon dan de als monomaan bekendstaande Bezos. Zo begon hij tijdens een presentatie van Amazon Web Services eind vorig jaar eerst over Black Lives Matter en het Amerikaanse slavernijverleden.

Het is verder niet direct duidelijk hoe Jassy anders te werk zal gaan dan de oprichter. Dat Bezos hem niet continu op de vingers zal kijken, blijkt wel uit zijn plannen. Die laat zich over twee weken met een raket van zijn eigen ruimtevaartbedrijf Blue Origin de ruimte in schieten.

