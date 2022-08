Militaire oefeningen bij Taiwan ontregelen de wereldhandel

Door de militaire spanning tussen China en Taiwan moet de wereldhandel opnieuw rekening houden met verstoringen. Logistieke bedrijven kijken bezorgd naar de Straat van Taiwan, een belangrijke vaarverbinding voor containerschepen. Ook waarschuwt het Amerikaanse techbedrijf Apple dat de Chinese douane scherper zal controleren op producten uit Taiwan.

Denk om het juiste papierwerk, waarschuwt Apple zijn toeleveranciers. Bij producten uit Taiwan die voor China zijn bestemd moet vermeld staan dat de goederen afkomstig zijn uit ‘Taiwan, China’ of uit ‘Chinees Taipei’, de hoofdstad van Taiwan. Met die formulering maakt China aanspraak op het naburige en zelfstandige Taiwan.

Die douaneregels bestaan al langer. Maar volgens persbureau Nikkei heeft Apple leveranciers laten weten dat China de regels scherper gaat controleren. Apple buigt mee met China, omdat het risico bestaat dat de douane partijen vasthoudt in de havens, of zelfs terugstuurt. Dat zou de productie van iPhones in China in gevaar brengen. Taiwan is onder meer een belangrijke leverancier van chips.

Aanzienlijke verstoringen

Als de situatie tussen Taiwan en China verder escaleert, kan ook het transport van goederen die klaarliggen voor de wereldmarkt in de problemen komen. ‘Langdurige of regelmatige oefeningen in de Straat van Taiwan kunnen aanzienlijke verstoringen veroorzaken in de handel van Taiwan met de rest van de wereld en in de wereldwijde toeleveringsketens’, schrijft analist Homin Lee van de Zwitserse bank Lombard Odier in een notitie.

De waterweg tussen Taiwan en China is een van de drukst bevaarde routes ter wereld. Vrachtschepen uit China, Japan, Zuid-Korea en Taiwan passeren de Straat van Taiwan om goederen vanuit Aziatische fabrieken naar Europese en Amerikaanse markten te brengen. De helft van de wereldwijde containervaart gaat door deze 180 kilometer brede zeestraat, berekende persbureau Bloomberg. Van de 10 procent grootste containerschepen vaart zelfs 88 procent door de zeestraat.

Vanwege de militaire oefeningen die China sinds donderdag uitvoert, hebben schepen delen van de vaarroute vermeden, ook op advies van de Taiwanese zee- en havenautoriteit. Maandag zei China dat het de militaire oefeningen voortzet.

Containertransport acht keer duurder dan voor corona

Sinds de coronacrisis piepen en kraken de wereldwijde productieketens. Dit jaar zorgden de corona-lockdowns in China en de oorlog in Oekraïne voor nieuwe problemen. Verder kampen Amerikaanse en Europese havens met een gebrek aan personeel. Het transport van Azië naar Noord-Europa is acht keer duurder dan in augustus 2019, meldt logistieke databedrijf Freightos.

China zou zichzelf flink kunnen benadelen door de zeevaart en de havens van Taiwan te verstoren, het is immers afhankelijk van de export. Maar in de oorlog tussen Rusland en Oekraïne is duidelijk geworden dat het blokkeren van zeeroutes en havens een interessante strategie kan zijn.

De verhoudingen tussen China en de VS zijn verslechterd na het bezoek aan Taiwan van Nancy Pelosi vorige week. De voorzitter van het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden wilde de goede en strategische banden tussen de VS en Taiwan benadrukken. China ziet dat bezoek als een provocatie. Bij de militaire oefeningen heeft China vervolgens de officieuze grens met Taiwan overschreden, die midden door de Straat van Taiwan loopt.

Geen zand meer voor Taiwan

China heeft ook economische sancties ingevoerd tegen Taiwan. Zo heeft het de export van zand, bestemd voor de bouw) gestaakt. Ook heeft het de invoer van fruit en vis uit Taiwan stilgelegd. Als excuus verwijst China naar aangetroffen pesticiden op fruit en de aanwezigheid van coronavirus op visverpakkingen. In de eerste helft van dit jaar exporteerde Taiwan opgeteld voor 123 miljard dollar naar China.

Tijdens het presidentschap van Donald Trump ontstond een handelsoorlog tussen China en de Verenigde Staten. Onder de huidige president Joe Biden is aan die situatie weinig veranderd. Sommige Amerikaanse en Europese bedrijven zijn door de handelsoorlog en door de coronaproblemen dichter bij huis gaan produceren. Nieuwe verstoringen in de wereldhandel kunnen die trend versterken.

