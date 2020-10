Milieubewuste jongeren kopen hun kleren steeds vaker tweedehands

Een broek die een beetje is versleten, of een trui die twee keer is gedragen. Jongeren hebben er geen problemen mee. Met die houding helpen ze kringloopkleding van een stoffig imago af. Sterker nog, door hen blijft de markt in tweedehandskleding groeien.

En daar spelen bedrijven slim op in. Zo ontdekte modegigant Zalando dat de helft van de Nederlanders weleens tweedehandskleding koopt. Met name bij de jongste generaties: de millennials en generatie Z groeit de vraag hiernaar, laat een woordvoerder weten. Daarom verkoopt de webwinkel sinds deze maand tweedehandskleding via zijn websites. Ondertussen wordt ook het aantal fysieke tweedehandswinkels groter.

Dat de markt in kringloopkleding zo snel groeit heeft meerdere redenen. Te beginnen bij de toenemende vraag. Milieubewuste jongeren roepen om klimaatverandering, daar hoort ook een duurzame kledingkeuze bij. “Tweedehandskleding kopen is een hele laagdrempelige manier om iets goeds te doen voor het milieu. Iedereen kan het, en de kleding is nog unieker en goedkoper ook. Dat trekt jongeren”, zegt André Nijhof, hoogleraar hoogleraar sustainable business aan de Nyenrode Business Universiteit.

Interessant businessmodel

Volgens hem is kleding een tweede leven geven voor veel bedrijven een interessant businessmodel. “Het is vaak voordeliger dan nieuwe kleding laten maken. Ga maar na, geen productiekosten, geen uitbestedingen aan textielfabrieken in China of Bangladesh en geen verschepingskosten om de kleding uit die fabrieken hier heen te halen. Je kunt gewoon doorverkopen wat al bestaat”, legt hij uit.

Daarnaast verliezen bedrijven die alleen nieuwe spullen verkopen nu veel geld aan het weggooien van perfecte producten die door klanten worden teruggestuurd. “Dat is kapitaalvernietiging”, zegt Gjalt de Jong, hoogleraar duurzaam ondernemen aan de Rijksuniversiteit Groningen. “Bedrijven willen daar vanaf, dat kan door geretourneerde kleding door te verkopen.” Volgens De Jong willen modemerken zo ook hun steentje bijdragen aan het milieu.

“Over die intenties kun je cynisch zijn”, zegt Nijhof. Toch meent hij dat bedrijven wel oprechte intenties hebben om te verduurzamen. Om dat te begrijpen moeten we terug naar 24 april 2013. Op die dag stortte het bedrijvencomplex Rana Plaza in Bangladesh in. Op vijf van de acht de verdiepingen was een kledingfabriek gevestigd. Ruim duizend mensen kwamen om, tweeduizend anderen raakten gewond. De beelden gingen de hele wereld over.

Ramp als omslagpunt

“De ramp bij Rana Plaza was een omslagpunt voor veel kledingbedrijven. Ineens zagen consumenten onder welke erbarmelijke omstandigheden hun T-shirts en broeken werden gemaakt”, legt Nijhof uit. Het verplichtte bedrijven tot nadenken, hoe gingen ze dit in de toekomst voorkomen?

Inmiddels hebben veel bedrijven in de textielsector een handtekening gezet onder het convenant textiel. “Daarin staan brancheafspraken, onder andere over het verbeteren van de arbeidsomstandigheden bij kledingfabrieken in Bangladesh. Maar ook doelstellingen om op een meer duurzame manier kleding te maken. Kleding een tweede kans geven is daar een onderdeel van”, zegt Nijhof.

En dat is wat Zalando nu gaat doen. “Wij kopen kleding van consumenten op voor een vooraf bepaalde prijs. Zij sturen het kledingstuk naar ons en wij doen vervolgens een kwaliteitscheck. We verkopen alleen kleding zonder gaatjes of geurtjes, ook zorgen wij voor professionele foto’s en het uploaden van de items naar onze website”, laat een woordvoerder weten. Zalando neemt in principe alleen tweedehandskleding aan van de 3000 merken die zij zelf verkopen.

Influencers

Het bedrijf heeft daarmee een andere strategie dan United Wardrobe en Vinted, populaire apps waarop consumenten zelf tweedehandskleding aan elkaar kunnen doorverkopen. Nijhof: “Zij zorgen voor een platform waar vraag en aanbod samenkomen. Bij iedere verkoop krijgen zij een deel van de opbrengst.” Ook die apps zijn met name populair bij jongeren. Dat komt onder andere door de marketingstrategie. United Wardrobe nodigt influencers en bekende Nederlanders als blogger Anna Nooshin en vlogger Enzo Knol uit om daar hun kleding te verkopen.

Het zijn positieve ontwikkelingen, zegt Nijhof. Al moeten we de impact van het kopen van tweedehandskleding niet overschatten. “Het is goed dat kleding een tweede leven krijgt, maar tweedehandskleding doet niets tegen de wanpraktijken in sweatshops.”

Esmee Bos (22) uit Rotterdam shopt al twee jaar alleen tweedehands “Behalve mijn schoenen heb ik de afgelopen twee jaar geen nieuwe kleding gekocht”, zegt Bos trots. Waarom ze alleen nog tweedehandskleding koopt? “Nou, ik kwam er achter welke impact de kledingindustrie heeft op het milieu. Hele collecties worden gemaakt in sweatshops waar mensen onder slechte arbeidsvoorwaarden moeten werken en als je nieuwe kleding terugstuurt, wordt die vaak verbrand”, legt ze uit. “Daar wilde ik niet aan meedoen”, zegt Bos. En dat is volgens haar helemaal niet zo moeilijk. “Er zijn echt heel veel leuke tweedehandswinkels. En je hebt keuze tussen echte vintage kleding – uit de jaren tachtig bijvoorbeeld – of juist nieuwe collecties, die al een keer door iemand zijn gedragen.” Veel van haar vrienden shoppen ook zo. “Alle beetjes helpen. Laatst wilde mijn moeder met me shoppen in de stad. Ik moest toen uitleggen dat ik wel mee wilde, maar niets nieuws ging kopen. Toen zijn we samen naar een aantal kringloopwinkels gegaan.” Een groot succes, zo omschrijft Bos het winkelen met haar moeder. “Volgens mij vond ze het verrassend leuk. En het scheelt ook nog eens in de prijs.” Bos is blij dat de markt voor circulaire kleding groeit, maar is wel sceptisch over grote kledingbedrijven die nu ook tweedehandskleding gaan verkopen. “Dat doen ze om jongeren aan zich te binden en dat snap ik, maar veel mensen shoppen tweedehands omdat het goedkoper is. Als grote bedrijven zich in die markt gaan mengen, kan het weleens een stuk duurder worden. Dat zou zonde zijn.”

