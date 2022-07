Milieubewegingen: stort geen 5 miljard euro in bodemloze kernput

“Wij streven naar een duurzaam energiesysteem en daar past kernenergie niet in”, zegt Peer de Rijk van actiegroep Milieudefensie. Daar is het terugbrengen van de CO2-uitstoot naar nul niet genoeg voor, vindt hij. “Voor kernenergie hebben we uranium nodig. We blijven grondstoffen winnen en blijven afhankelijk van de import uit andere landen. Bovendien kampen we met kernafval, waarvan we na zestig jaar kernenergie nog steeds niet weten wat we er precies mee aan moeten.”

Ook de natuur- en milieubewegingen Greenpeace, Urgenda, Wise en Stichting Natuur en Milieu zijn tegen de mogelijke komst van nieuwe kerncentrales. Omdat kernenergie gevaarlijk kan zijn, omdat de bouw te lang duurt, omdat de kosten hoog zijn of omdat er prima alternatieven zijn.

Een beter idee is dat het kabinet investeert in energiebesparing, bijvoorbeeld door woningen te isoleren. Investeringen in waterstof, wind- en zonne-energie doen vervolgens de rest om Nederland zo snel mogelijk aan een klimaatvriendelijk energiesysteem te helpen, beogen de actiegroepen.

Nauwelijks CO2-uitstoot

Maar het kabinet heeft in de begroting 5 miljard euro gereserveerd voor kernenergie. Minister Jetten maakt vrijdag meer bekend over hoe dat geld besteed wordt. Het voordeel van kernenergie is dat de energie altijd beschikbaar is. “En in een duurzame energiemix wil je ook een stabiele CO2-vrije bron hebben”, verklaarde minister Jetten waarom het kabinet nadenkt over kernenergie. De CO2-uitstoot van kernenergie is vergelijkbaar met de uitstoot bij wind- en zonne-energie.

Maar dat betekent niet dat de nieuwe kerncentrales al in de steigers staan. Milieudefensie verwacht niet dat het plan om kerncentrales te bouwen doorgaat, omdat voor de bouw zeker 10 miljard euro extra nodig is, verklaart campagneleider Peer De Rijk. “Tegen de tijd dat kernenergie mogelijk is, zitten we al op 70 procent of meer duurzame energie.”

Hij vreest dat kernenergie niet complementair is maar juist concurreert met andere klimaatvriendelijke bronnen. “Om de forse investering in een kerncentrale terug te verdienen, krijgt kernenergie voorrang en daalt het aandeel wind- en zonne-energie weer. Terwijl die bronnen veel goedkoper zijn.”

Weggegooid geld

Waarom houdt de regering 5 miljard vrij voor kernenergie, vraagt De Rijk zich af. “We hoeven toch geen nieuw onderzoek meer te doen naar een energiebron die bepaald niet in de kinderschoenen staat. Weggegooid geld, wat ons betreft.”

Dat vindt ook Greenpeace. “De Tweede Kamer kan niet akkoord gaan met miljarden storten in een bodemloze kernput, met als enige resultaat een stapel rapporten”, stelt Faiza Oulahsen, hoofd van de klimaat- en energietak. “Als minister Jetten investeert in de isolatie van woningen hebben Nederlanders echt iets aan dat geld. Energiebesparing levert op korte en lange termijn veel sneller CO2-reductie op.”

Vooral die korte termijn is belangrijk, vindt Marjan Minnesma van klimaatgroep Urgenda. Het kabinet streeft naar een klimaatneutraal energiesysteem in 2050, maar dat moet er al zijn in 2030 om verdere opwarming van de aarde tegen te gaan, stelt Minnesma. “Kernenergie is pas vanaf halverwege de jaren dertig beschikbaar, dus wat ons betreft geen optie.”

“Ik ben niet principieel tegen kernenergie. Een land als Frankrijk kan er prima gebruik van maken, maar voor Nederland is kernenergie te laat,” aldus de directeur van Urgenda. Voor actievoeren vinden de actiegroepen het nog te vroeg, hoewel Greenpeace aanstipt dat hun meeste acties onaangekondigd plaatsvinden.

Momenteel is ongeveer 4 procent van de elektriciteit die we in Nederland gebruiken, opgewekt in een kerncentrale. De centrale Borssele in Zeeland is de enige. Als er nieuwe kerncentrale(s) komen, zou dat kunnen in Zeeland, de Rotterdamse Maasvlakte of in de Groningse Eemshaven. Volgens landelijke wetgeving komen die locaties ervoor in aanmerking.

