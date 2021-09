Middenin een pandemie bereikte de AEX-index de historische grens van 800 punten, hoe kan dat?

Het zag er somber uit in maart vorig jaar toen de AEX-index, de graadmeter voor de gang van zaken op de Amsterdamse beurs, in drie weken tijd met 34 procent daalde naar 404,10 punten. Beleggers waren in paniek, en niet zonder reden. Er was een pandemie uitgebroken. De eerste lockdown was een feit, de economie zou gaan krimpen. Een diepe recessie werd voorspeld.

Maar ondanks die economische krimp veerden de aandelenkoersen al snel op, en niet zo’n beetje ook. Ze stegen en stegen maar door, terwijl het virus hard om zich heen sloeg. De index steeg zo hard dat zelfs een twintig jaar oud AEX-record werd verbroken: van 701,58 punten in september 2000 naar 708,43 in april dit jaar. En het kon nóg gekker. Want dat record uit april oogt alweer magertjes naast het record van woensdag: voor het eerst meer dan 800 punten. Vier vragen over deze koersstijging.

Hoe kunnen de aandelenkoersen zo hard stijgen in tijden van een pandemie?

Hoe vervelend corona ook is; een deel van de 25 grote bedrijven die AEX-index bepalen heeft er nauwelijks last van, of profiteert ervan. Denk aan de techsector, waar ASML en ASM International garen spinnen bij het mondiale chiptekort. Denk aan betaalbedrijf Adyen en aan Ahold, het moederbedrijf van Albert Heijn. Veel bedrijven doen het goed, of minder slecht dan vorig jaar werd verwacht. Of ze profiteren van het (verwachte) economische herstel, zoals staalfabrikant ArcelorMittal: een koersstijging van ruim 50 procent dit jaar. Ook de koers van ING, aanvankelijk hard geraakt, staat alweer hoger dan voor de crisis.

Florerende bedrijven trekken beleggers. En waar moeten die anders heen met hun geld? (Staats)leningen en sparen leveren nauwelijks iets op of kosten zelfs geld. De extreem lage rentestanden nopen mensen dus (extra) te gaan beleggen. Door de lockdowns waren veel winkels, restaurants, musea en pretparken gesloten. Veel mensen hielden geld over. En gingen (meer) beleggen in aandelen.

Maar de AEX-index stijgt wel heel snel. Hoe kan dat?

Volgens Roelof Salomons, hoogleraar beleggingstheorie en vermogensbeheer aan de Rijksuniversiteit Groningen, zijn flinke koersstijgingen gebruikelijk als de economie opkrabbelt na een dip. Dat het zó hard gaat, komt ook omdat centrale banken en overheden miljarden in de economie pompten om de crisis te bezweren. Dat gaf beleggers vertrouwen, meent Salomons. Dat er relatief veel techbedrijven in de AEX-index staan, helpt ook mee.

De AEX-index bereikt voor het eerst de 800 punten. Wat zegt dat?

Eigenlijk maar weinig, behalve dat dit soort records een psychologisch effect hebben. Nieuwe records stuwen het vertrouwen van beleggers in de markt, zegt Mathijs van Dijk, hoogleraar financiële markten aan de Erasmus Universiteit. Dat blijkt nu ook. Aandelen zijn relatief duur, vergeleken met voorgaande jaren. Toch blijven ze in trek. Verder zegt dit record niets, stelt Salomons: de AEX-index beweegt gewoon mee met internationale beurzen. Als die omhoog gaan, stijgt Amsterdam mee.

Dus op naar de 900? Of 1000?

Misschien wel, misschien niet. Ondanks het vertrouwen onder beleggers zal de vaart waarmee de koersen stijgen afnemen, verwacht Salomons. De hoge winsten bij bedrijven en extreem lage rentestanden – beide stimuleren beleggen – is een combinatie die niet lang zal standhouden. Centrale banken, zoals de Amerikaanse Fed en de ECB, de steunpakketten afbouwen, waardoor de rente gaat stijgen. Mogelijk stagneert de groei van bedrijven door de grondstoftekorten. Ergens gaat het straks schuren, voorziet Salomons. Misschien pas als de AEX-index de 900 punten nadert, maar misschien al eerder.

Omdat de koersen de afgelopen anderhalf jaar zo hard stegen, bestaat de kans dat bedrijven overgewaardeerd zijn, denkt Van Dijk. Hij wijst erop dat veel – onervaren – beleggers tijdens de lockdowns de tijd doodden door te gaan beleggen. Daarbij beginnen beleggers al voorzichtig te twijfelen aan de rek in de koersstijgingen, merkt Van Dijk om zich heen.

Lees ook:

De AEX breekt record na record: wat is er de afgelopen twintig jaar veranderd?

Vorige week week vestigde de AEX-index een nieuw record, dinsdag werd dat record nog wat aangescherpt. Het oude dateerde van 20,5 jaar geleden. Welke bedrijven zaten toen in de index? Welke nu?