Middeldure nieuwbouw peperduur door foutje gemeente Amsterdam

20 mei 2015. Het is de dag voordat een opgetogen Jeroen van Berkel zijn handtekening zet onder de plannen voor woningbouwproject Rhapsody. In een interview prijst de Amsterdamse stadsdeelbestuurder dit “spectaculaire nieuwbouwproject” dat de geplaagde Kolenkitbuurt in Nieuw-West nu eindelijk “een impuls” gaat geven. Dit architectonische hoogstandje is niet alleen duurzaam, maar met een maximale huurprijs van 1000 euro ook nog betaalbaar. Spoel vooruit naar de oplevering in 2019 en het gros van de 239 woningen heeft een huurprijs van 1050 euro of hoger.

Een foutje in het contract met de projectontwikkelaar, gaf verantwoordelijk wethouder wonen, Laurens Ivens, gisterochtend toe aan de Amsterdamse gemeenteraad. “Wij zijn helaas niet in de gelegenheid om lagere aanvangshuren af te dwingen”, deelde Ivens zijn collega’s mede. De eigenaar van Rhapsody, belegger CBRE Global Investments, handelt namelijk niet in strijd met de regels, aldus de wethouder.

Middeninkomens

Even terug naar het enthousiasme van stadsdeelbestuurder Van Berkel in 2015. Met Rhapsody gaat er door dit deel van Amsterdam, dat minister Ella Vogelaar acht jaar eerder het slechtste stukje Nederland doopte, eindelijk een frisse wind waaien. Associaties met rondslingerend afval, schotelantennes en hoge werkloosheid zijn dan hopelijk verleden tijd. Van Berkel hoopt dat projectontwikkelaar De Nijs zijn duurzame huizen op papier beschikbaar maakt voor Amsterdammers met een middeninkomen.

Om De Nijs over de streep te trekken, boort de bestuurder een subsidiepot aan. De Nijs krijgt korting op de grondprijs, mits de aanvangshuren niet boven de 1000 euro uitkomen. Maar op die bewuste donderdag 21 mei 2015 tekent Van Berkel ook voor een andere afspraak in het contract: de huurprijzen mogen jaarlijks meestijgen met de inflatie. Daarbovenop mag de verhuurder nog eens 3 tot 5 procent huurverhoging doorvoeren.

Wrange conclusie

Juist die paragraaf steekt nu, legt Ivens vier jaar later uit. CBRE Global Investment, de nieuwe eigenaar van de Rhapsody, interpreteert deze bepaling namelijk anders dan de gemeente Amsterdam. “Zij lezen: vanaf het moment dat het contract getekend is, mag de verhoging worden doorgevoerd. Wij lezen: dat mag pas vanaf de oplevering.” En omdat nergens in het contract expliciet is vermeld per wanneer de verhuurder de huurprijs mag opkrikken, is het toegestaan ook voor de oplevering de prijzen te verhogen.

“Dat heb ik nu maar te accepteren”, klinkt een gelaten Ivens. “Onze advocaat zegt: als je nu naar de rechter stapt om lagere huren af te dwingen, win je het niet. Dus stappen we niet naar de rechter.” Een wrange conclusie, zegt hij er ook direct achteraan. Want in 2017 schreven zich maar liefst 2000 geïnteresseerden zich in voor een woning in dit vernieuwde stukje Kolenkitbuurt. Om er in 2019 achter te komen dat de woning die ze op het oog hadden inmiddels 135 euro en soms zelfs ruim 300 euro duurder is.

'Trucje’

Eigenaar CBRE Global Investments benadrukt volledig volgens de afspraken gehandeld te hebben. In de basis, zegt een woordvoerder, vallen de huurprijzen nog altijd binnen het middensegment. Maar dan moeten de servicekosten en de verplichte parkeerplaats van zo’n 120 euro in de maand niet worden meegerekend. “Er is een keer een onjuiste prijslijst met te hoge prijzen op de site van Rhapsody verschenen. Dat was zeer ongelukkig, maar we hebben niet van de ene op de andere dag de huurprijzen omhoog gegooid.”

Volgens Ivens, die zich al jaren hardmaakt voor middeldure huurwoningen in de hoofdstad, kunnen projectontwikkelaars zo’n ‘trucje’ niet nog eens uithalen. In nieuwe contracten over middeldure huurwoningen staat “scherp opgeschreven” dat de huurprijzen 25 jaar lang alleen mogen stijgen met de inflatie. Daarbij moet de gemiddelde huurprijs van zo’n complex op 870 euro liggen. Ivens ziet dat beleggers en ontwikkelaars daar geen moeite mee hebben. “Iedereen ziet gelukkig dat middeldure huurwoningen de ontbrekende schakel zijn op de woningmarkt.”

Lees ook:

Een huis huren voor minder dan 1000 euro? Dat kunnen veelverdieners in Den Haag voortaan vergeten

De gemeente Den Haag zet een paardenmiddel in tegen het tekort aan huizen met een huur tot 1000 euro.