Methaanvervuiling door energiesector is veel groter dan gedacht

De energiesector stoot veel meer methaan uit dan overheden melden. Volgens het Internationaal Energie Agentschap (IEA), een denktank op energiegebied, ligt de uitstoot van methaan, een krachtig broeikasgas, zo’n 70 procent hoger dan uit officiële cijfers blijkt. De kolenindustrie is de belangrijkste veroorzaker van methaanemissies, direct gevolgd door de olie-industrie. Daarna komt de productie en het transport van aardgas. Noorwegen en Nederland zijn, als het om methaanuitstoot gaat, het schoonst.

Het Agentschap publiceerde woensdag een rapport over de uitstoot van methaan. Naast gegevens van overheden over die uitstoot maakte het Agentschap onder meer gebruik van waarnemingen door satellieten. Desondanks stelt de energiedenktank dat er nog veel onzekerheden zijn over de uitstoot van methaan, dat een veel sterkere broeikaswerking heeft dan CO 2 . Zo dekken de satellieten lang niet alles: offshore oliewinning en een groot deel van de olie- en gaswinning in Rusland bijvoorbeeld. Wel schatte het IEA voor het eerst de methaanuitstoot van de kolensector in. Die is volgens het Agentschap het grootst van allemaal. Dat de uitstoot van de Chinese energiesector het hoogst is van alle landen, vloeit daar logischerwijs uit voort: China produceert en verbruikt veel steenkool.

Lekkages bij de productie

Ook de olie- en gasindustrie zijn grote uitstoters van methaan. Dat komt deels door lekkages bij de productie. Het IAE schat dat de hoeveelheid gelekt methaan net zo groot is als de hoeveelheid aardgas die alle Europese energiecentrales verbruiken - methaan is het belangrijkste bestanddeel van aardgas. Als dat methaan zou zijn opgevangen en gebruikt, dan zouden de gasprijzen lager zijn geweest dan nu het geval is, constateert het IEA. Het Agentschap stelt dat het opvangen van methaan loont, zeker nu de gasprijzen zo hoog zijn. Grote lekkages van methaan waren er vorig jaar onder meer in de VS - bij de winning van van schalieolie en schaliegas - en in Turkmenistan. Lekkages komen in Noorwegen en Nederland niet of nauwelijks voor. Ook in Saudi-Arabië en de Verenigde Arabische Emiraten komt relatief weinig methaan vrij bij de olie- en gaswinning.

De energiesector is de op een na grootste uitstoter van methaan. Alleen de landbouw scoort nog hoger. Volgens het IEA nam de uitstoot vorig jaar met bijna 5 procent toe. Maar omdat het totale energieverbruik harder steeg, vermoedt het EA dat maatregelen om die uitstoot tegen te gaan enig effect beginnen te hebben. Op de klimaatconferentie van Glasgow vorig jaar tekenden de deelnemende landen een overeenkomst om de methaanuitstoot tegen 2030 met 30 procent te verlagen. Maar van de grootste uitstoters, China, Rusland, India, Iran en de Verenigde Staten, hebben alleen de Amerikanen hun handtekening onder die overeenkomst gezet.

Nog nooit zat er zoveel van het krachtige broeikasgas methaan in de atmosfeer als in het afgelopen jaar. Volgens Europese satellietmetingen is de methaanconcentratie in 2021 opvallend hard gestegen.