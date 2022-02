Met vacaturefeestjes zoekt de horeca maar liefst 30.000 man personeel

Na bijna twee jaar coronapijn staan hotels, cafés en restaurants dan eindelijk in de startblokken om op volle toeren te draaien. Sinds vrijdag kan de horeca weer open tot 1.00 uur. Komende week wordt de sluitingstijd volledig losgelaten en verdwijnen ook de coronapas, de anderhalve meter afstand en de mondkapjes.

Meteen na de jongste persconferentie stuurde Koninklijke Horeca Nederland (KHN) een enthousiast persbericht de wereld in: ‘KHN is blij dat de levendigheid weer terugkeert in de horeca’. De brancheclub schreef: “Het is belangrijk dat het kabinet nu zo snel mogelijk een herstelplan presenteert, waarmee we waarborgen dat ondernemers niet alleen deze acute fase, maar ook de komende jaren overleven.”

Mensen terugwinnen

De vraag is alleen: hoe overleef je als er een enorm en voortdurend tekort aan medewerkers is? Koks, barkeepers, serveersters, obers, afwashulpen, sommeliers, bedrijfsleiders; ze zijn er wel, maar er zijn er lang niet genoeg. Nederland telt zo’n 20.000 horecaondernemers die in normale tijden alles bij elkaar zo’n 255.000 medewerkers in dienst hebben. Overigens vaak niet in vaste dienst – geen branche maakt zoveel gebruik van flexwerkers als de horeca.

En bij een crisis nemen bedrijven als eerste afscheid van hun flexibele krachten. Die zijn gedurende de pandemie iets anders gaan doen, dus de kunst is nu om ze terug te winnen. Dat is extra moeilijk, omdat vrijwel elke branche hengels uitgooit om gekwalificeerd personeel aan de haak te slaan. Met name de detailhandel staat nadrukkelijk langs de oever van dezelfde vijver te vissen. Er worden ongeveer 30.000 horecamedewerkers gezocht.

Bedrijven doen van alles om de aandacht te trekken. De Amsterdamse bar Chez Miné verwacht dat de versoepelingen voor een grote toestroom aan horecaliefhebbers zal zorgen en organiseerde afgelopen zaterdag na de beperkende sluitingstijd van 22.00 uur een vacaturefeest: ‘Tijdens Het Grote Sollicitatie-feest worden geïnteresseerde bijverdieners niet alleen getest op hun vermogen om een biertje of een mop te tappen, maar ook op hun mate van gezelligheid aan de hand van verschillende spelletjes en sociale vaardigheden’.

Enorme schuldenberg

Onder het motto ‘Kom werken in de horeca en maak van elke dag ’n feestje’, gaat KHN de strijd aan met de extreme krapte op de arbeidsmarkt. De campagne speelt in op emoties als een ‘vakantiegevoel’ bij het werven van horecapersoneel in de vrijetijdssector.

Fastfoodrestaurants worden in de etalage gezet met de slagzin: ‘Een meal serveren waar je zelf happy van wordt’. Of je daar rijk van wordt, valt te bezien. ‘De vermogenspositie van veel bedrijven is slecht’, stelt KHN, ‘de schuldenberg is enorm’.

Ook de bar die het sollicitatiefeest organiseerde, werft met andere speerpunten dan geld. ‘Veel digitale bedrijven bieden bijverdieners meer salaris dan in de horeca. Maar daar kijk je wel de hele dag tegen een scherm aan en dat hebben veel jongeren de afgelopen twee jaar ook al gedaan. In de horeca krijg je weer sociaal contact’, verklaren de ondernemers van de Amsterdamse bar in een persbericht.

Hip imago

Om een nieuwe generatie horecamedewerkers binnen te halen, moet je het misschien over nóg weer een andere boeg gooien. Zo hebben ze bij de Utrechtse eet- en biertuin Botania lange tijd geen enkel probleem gehad met het vervullen van vacatures. Vanwege het hippe imago stonden studenten in de rij om bij Botania te komen werken. “Wij staan altijd heel erg in de kijker met onze focus op biologisch en duurzaam”, zegt floormanager Esmée Stek. De biertuin zetelt in het duurzame warenhuis Green UP aan de Stadhuisbrug en is ‘familie’ van andere populaire tenten in Utrecht, The Streetfood Club, Rum Club en de Carmel Market. Dat helpt allemaal mee.

“Ik denk dat het ook aantrekkelijk is dat wij voornamelijk overdag zijn geopend”, oppert Stek. “Niet iedereen ziet het zitten om ’s avonds te werken.” Toch is de krapte op de arbeidsmarkt nu zelfs bij Botania binnengedrongen. Stek: “Wij zoeken mensen voor in de bediening”.

