Met straattaal proberen bedrijven jongeren naar hun vacatures te lokken

“Jij wilt die doekoe verdienen voor die fissa’s, patta’s of die flexe waggie.” Het is geen zin uit een rapnummer van een paar jaar geleden, maar het komt uit een recente vacaturetekst voor de functie van ‘belbaas’ (callcentermedewerker) voor telecombedrijf KPN. Geschreven door klantcontactcentrum Webhelp Nederland, dat werkt voor KPN.

De straattaal in de tekst, doekoe (geld), fissa’s (feestjes), patta’s (schoenen) en waggie (auto) moet jongeren over de streep trekken om op de functie te reageren. Bij Indeed, de grootste vacaturesite van Nederland, zien ze het steeds vaker. Werkgevers die een bepaalde doelgroep proberen te bereiken en daarom hun vacatureteksten omgooien.

Webhelp experimenteert zelfs met een ‘emojivatie’. Een laagdrempelige manier voor werkzoekenden om in contact te komen met recruiters. Via emoji's (digitale plaatjes) laten ze weten waar ze goed in zijn en wat ze zoeken in een nieuwe baan. Een plaatje van een computer kan bijvoorbeeld betekenen dat iemand handig is met computers.

Ze moeten wel, zegt Arjan Vissers van Indeed. Hij adviseert bedrijven over hoe ze het beste mensen kunnen werven. “Door de krapte op de arbeidsmarkt is het moeilijker om personeel te vinden. En dus moeten werkgevers nieuwe dingen proberen om openstaande vacatures toch te in te vullen.”

Straattaal is technisch niet handig

Een goede vacature verplaatst zich in de doelgroep en is tegelijkertijd goed vindbaar in de algoritmes van het internet, legt Vissers uit. “Het gebruik van straattaal spreekt een bepaalde doelgroep aan en doet iets met de uitstraling van het bedrijf. Maar een tekst met alleen maar straattaal is technisch gezien niet handig. Omdat algoritmes ervoor zorgen dat juist vacatures waarin woorden staan die werkzoekenden vaak gebruiken in zoekmachines, goed zichtbaar zijn. Vissers: “Als je een baan zoekt, google je niet naar termen als ‘fissa's’.”

En dus zijn er woorden nodig die ervoor zorgen dat je een vacature snel te zien krijgt (zoektermen) en woorden die je vervolgens doen besluiten om te reageren (doelgroeptermen). Pure markering, geeft Vissers toe. En dat is een proces van vallen en opstaan. “Je ziet vaak dat bedrijven voor één vacature twee verschillende teksten maken en vervolgens kijken welke het beste werkt.”

Kritiek op stereotypering

In 2017 kreeg vacaturesite Manpower nog veel kritiek op een vacaturetekst om mensen te werven voor een baan als bagagedrager op Schiphol. “Effe gymen met die koffers en doekoe verdienen”, stond daarin. Activist Quinsy Gario, die onlangs uit de politieke partij Bij1 werd gezet, sprak van stereotypering en discriminatie.

In de tekst richtte Manpower zich op vmbo’ers of lbo’ers, die volgens de tekst in de pauze het liefste chappen (eten) bij de Burger King. “Kan ik nog een beetje uitslapen?”, was een van de vragen van de fictieve sollicitant in de advertentie. Met het gebruik van straattaal sloeg Manpower de plank mis, vonden veel mensen. De tekst werd aangepast.

Indeed ziet het gebruik van straattaal nu vaker, bij zowel grote als kleine bedrijven. Ook Engelse termen zijn in trek. Op dit moment neemt ‘dataninja’, een ander woord voor analist, aan populariteit toe. En bij ING werk je in een ‘tribe’ (stam) in plaats van in een team. Vissers: “We waarschuwen werkgevers wel, te veel nieuwe woorden en je hebt de kans dat je online onvindbaar wordt.”

Profileren op inclusiviteit

Een andere trend die Vissers opvalt: steeds meer werkgevers die op zoek zijn naar jonge mensen profileren zich met hun inzet op diversiteit en inclusiviteit. “Anders dan vorige generaties vindt vooral Generatie Z (jongeren geboren tussen 1995 en 2012, red.) het belangrijk dat bedrijven daarmee bezig zijn", zegt hij.

Hij adviseert werkgevers om intern te testen of een tekst door de doelgroep gewaardeerd wordt. “Je kunt jonge collega's om hun mening vragen”, zegt hij. “Meet vervolgens wat wel en niet werkt door het aantal reacties bij te houden en sollicitanten om feedback te vragen.”

De functie van ‘belbaas’ is inmiddels ingevuld. Deze treedt in dienst bij Webhelp en wordt uitgeleend aan KPN. “De vacatureteksten zijn tot stand gekomen zonder bemoeienis van KPN en passen eigenlijk niet zo bij KPN”, laat een woordvoerder van het Telecombedrijf weten.

