Met oplopende personeelstekorten stijgt ook de werkdruk

De stress op het werk neemt toe, de sfeer op de vloer wordt er niet beter op, en er gebeurt eigenlijk maar weinig om die trend te keren. Dat beeld doemt op uit een enquête van vakbond CNV onder ruim 2100 leden. Driekwart van de deelnemers beantwoordt de vraag ‘ik zie de werkdruk steeds meer toenemen’ met ‘ja’.

“We gaan allemaal weer naar de horeca, het vliegverkeer komt op gang”, analyseert CNV-voorzitter Piet Fortuin. “Naar veel producten is na de coronalockdowns een soort inhaalvraag op gang gekomen.” De hele economie lijkt wel een tikje overspannen, wil hij ermee zeggen, en dat heeft zijn weerslag op de werkvloer. “Zeker omdat veel mensen al vanuit een onzekere situatie komen: door de gevolgen van corona was de werkdruk al hoog.”

Extra druk door tekorten

Die druk neemt nu dus nog eens extra toe, volgens de CNV-enquête: 60 procent van de respondenten geeft aan meer stress te ervaren dan in de eerste helft van dit jaar. Daarbij spelen de grote personeelstekorten een voorname rol, denkt de vakbond. “Elke sector heeft zijn eigen verhaal. Bij de zorg is er natuurlijk de enorme druk door corona. Op Schiphol en in de horeca zijn veel mensen vertrokken die lastig terug te krijgen zijn nu er weer meer werk is. Een totaaloplossing is er niet.”

Het voorkomen van tekorten begint met tevreden personeel, stelt Fortuin. En daar zouden werkgevers een stap extra in kunnen zetten. In de CNV-enquête geeft driekwart van de ondervraagden aan dat er niet genoeg gebeurt om werkstress te voorkomen. “Juist nu de arbeidsmarkt zo krap is, doen werkgevers er verstandig aan om in hun personeel te investeren en mensen gezond te houden. Wie dat niet doet, loopt het risico dat personeel naar de concurrent overloopt.”

CNV pleit bijvoorbeeld voor meer vertrouwenspersonen en coaches. Maar voor een aantal laagbetaalde sectoren zit de oplossing ook in betere arbeidsvoorwaarden en een hoger salaris, aldus Fortuin. Tot die slotsom kwam collega-vakbond FNV vorige maand ook. In bijvoorbeeld detailhandel en horeca zijn bedrijven zelf mede debet aan de tekorten, zo stond in een analyse. De salarissen blijven daar achter. En van uitzendkrachten wordt – ook in tijden van krapte – vaak afscheid genomen als zij na vier jaar recht hebben op meer zekerheid.

Werken we niet te weinig?

Dat FNV-verhaal ging in essentie over een andere vraag die in discussies over personeelstekorten vaak terugkomt: als iedereen naarstig op zoek is naar geschikt personeel, werken we dan niet gewoon te weinig? Nee, concludeert FNV na een vergelijking met andere Europese landen. Het probleem zit ’m wat de bond betreft vooral in het soort werk dat we doen. Banen in grote logistieke centra, met weinig maatschappelijk rendement, concurreren met essentiële sectoren als zorg, onderwijs en techniek.

Dat ook CNV meer werken niet als oplossing ziet, mag geen verrassing heten. Fortuin pleit al langer voor een 30-urige werkweek op termijn. “Dat kan juist een gigantische bijdrage leveren aan welzijn op het werk. En dus ook voor het behoud van werknemers op de lange termijn.”

