Met minder vluchten hoopt overvol Schiphol een infarct te voorkomen

Schiphol wil op vier punten grote slagen maken. De luchthaven gaat meer medewerkers werven, zoals beveiligers, en wil het werken op Schiphol aantrekkelijker maken, met name door een hoger loon. De doorstroming van passagiers op de luchthaven moet beter, en er komen afspraken met luchtvaartmaatschappijen over de planning van vluchten.

Volgens Schiphol kan met deze maatregelen de verwachte zomerdrukte in goede banen worden geleid. “Het is niet zo dat reizigers niet meer in de rij zullen staan, maar we beloven wel dat wij er alles aan zullen doen om reizigers een voorspelbare en aangename Schiphol-ervaring te bezorgen”, aldus topman Dick Benschop in een verklaring.

Benschop hoopt meer personeel binnen te krijgen via wervingscampagnes en een banenmarkt. Schiphol is met vakbonden in onderhandeling over een beter salaris, voor met name bagage-afhandelaars en beveiligers. ‘Alle partijen voelen daartoe de urgentie’, meldt de luchthaven in een persbericht. Schiphol gaat ondertussen ook kijken of kantoorpersoneel en gepensioneerde collega’s kunnen bijspringen.

‘Veel klanten durven een Schiphol-vertrek niet aan’

Opvallend is dat Schiphol nieuwe regels voor de start- en landingsrechten gaat invoeren. Luchtvaartmaatschappijen raken hun zogeheten slots (het tijdstip waarop een vliegtuig mag stijgen of landen) vanaf 1 juni niet langer kwijt, mochten ze dat slot niet gebruiken. Nu is dat nog wel zo. Hierdoor zorgen maatschappijen ervoor dat er altijd wel een vliegtuig aanwezig is, desnoods half leeg. Lege vluchten komen volgens een woordvoerder van Schiphol echter niet voor op de luchthaven. “Dat zien we vooral in het buitenland.”

Zo hoopt de luchthaven te bereiken dat er deze zomer minder vluchten vertrekken vanaf Schiphol. “De maatregel is besproken met de luchtvaartmaatschappijen, en zij reageerden positief op het voorstel dat ze nu zonder risico een slot niet hoeven te benutten”, aldus een woordvoerder. “Maar natuurlijk, we moeten in de praktijk zien of dat ook echt gaat gebeuren.”

KLM wacht niet eens op die regel. Vanwege de grote drukte zet de luchtvaartmaatschappij nu al een rem op de verkoop van tickets voor vluchten die de komende dagen nog gaan vertrekken vanaf Schiphol. Het gaat om tickets voor vluchten van KLM tot en met aanstaande zondag. “We krijgen veel vragen van klanten die de rijen voor de security hebben gezien en het niet aandurven vanaf Schiphol te vertrekken”, zegt een woordvoerster.

Drie kwartier wachten op Hemelvaartsdag

Schiphol benadrukt dat verminderde drukte ook in het belang van de luchtvaartmaatschappijen is. “Dat is plezieriger voor de reiziger.” De onafhankelijke slotcoördinator heeft besloten dat de nieuwe regels gelden van 1 juni tot 28 augustus. Schiphol is ook in gesprek met de maatschappijen om vluchten te laten uitwijken naar regionale luchthavens.

De afgelopen periode ging Schiphol gebukt onder enorme reizigersdrukte, met lange wachtrijen en zelfs opstootjes tot gevolg. Die drukte is mede ontstaan door de nijpende personeelstekorten op de grond. Daardoor annuleren maatschappijen al mondjesmaat vluchten.

Het was ook op Hemelvaartsdag druk op Schiphol, maar alles verliep rustig. Reizigers met een Europese bestemming schatten hun wachttijd om de security te bereiken op ongeveer drie kwartier. Voor intercontinentale vluchten is die wachttijd wat korter. KLM-medewerksters noemden de situatie op de luchthaven niet veel anders dan op andere dagen.

