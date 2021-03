Met lekker veel A-merken ‘eten we ons door de crisis heen’

De milde stormloop op supermarkten in coronatijd pakt gunstig uit voor de bekende merken. Deze zogeheten A-merken, zoals Persil, Nescafé of Unox, worden tijdens de lockdown vaker verkocht dan in de tijd dat corona de consument nog niet thuishield, meldt marktonderzoeker IRI Nederland.

De belangstelling voor potjes pindakaas van Calvé, chips van Lays of koffie van Douwe Egberts, Nescafé, L’or en Starbucks overtrof de extra vraag naar de goedkopere huismerken. Die laatste categorie groeide in de meetperiode van IRI met ruim 8 procent, terwijl de verkopen bij de A-merken met 10,7 procent stegen. Er werd vooral veel toiletpapier ingeslagen, maar ook pasta, diepvriesproducten en voeding in blik. Dat duwde de omzet omhoog van merken als Bonduelle, Hak, Unox, Grand’Italia en Aviko.

Het vele thuiswerken stimuleerde de vraag naar koffie. Om iets te doen te hebben, werd het zelf bakken van cake of taart populairder, waar merken als Dr. Oetker en Koopmans van profiteerden. Merkendeskundige Paul Moers: “Door de enorme staatssteun en doordat we domweg geen geld aan veel andere dingen konden uitgeven, hadden we geld genoeg. Normaal gesproken heb je aan het eind van je geld nog wat maand over, maar in coronatijd was dat andersom.”

‘We eten ons door de crisis heen’

Daarnaast was er volgens Moers een sterke behoefte om het vervelende gevoel van thuiszitten te compenseren. “De gedachte bij veel mensen was: ik zit thuis, ik mag niet naar de bioscoop of naar een restaurant, ik ga mezelf lekker verwennen. Je kunt zeggen dat we ons door de crisis heen eten.”

Roken en drinken bleven veel mensen ook doen in crisistijd. In de top-tien van A-merken met de meeste omzet staat sigarettenmerk Marlboro bovenaan en Camel op plek drie. Biermerken Heineken en Hertog-Jan staan ook in de top-tien. Bij rookwaar speelde de accijnsverhoging wel een rol. Bekende merken die het minder deden, kunnen het coronavirus ook de schuld geven. Zo daalde de supermarktomzet bij Mentos (daten was er nauwelijks bij, dus een frisse adem minder noodzakelijk) en bij Duyvis (omdat er nauwelijks een fuif is).

Paul Moers benadrukt dat het succes de A-merken niet is komen aanwaaien. Volgens hem hebben grote concerns als Unilever en Nestlé veel geld en energie gestoken om zich in het brein van de consument te nestelen. “Ze hebben in coronatijd veel van zich laten horen door voortdurend reclame te maken. En Unilever doet veel aan duurzaamheid. Mensen voelen zich er lekker bij als ze zo’n product kopen. De A-merken plukken nu de vruchten van de jarenlange opbouw en onder de aandacht brengen van hun merk.”

