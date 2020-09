Met klimaatbankier Elderson in de directie kan de ECB wellicht een groener pad inslaan

Nederland draagt Frank Elderson, directeur toezicht van de De Nederlandsche Bank, voor als lid van de zeskoppige directie van de Europese Centrale Bank. Volgens minister Wopke Hoekstra van financiën heeft Elderson “een geweldige reputatie op het gebied van duurzame financiën en digitaal. Dat zijn echte onderwerpen voor de 21e eeuw”.

De jurist Elderson gaat op voor de plaats van Luxemburger Yves Mersch, wiens termijn er eind dit jaar opzit. De DNB’er zou de eerste Nederlander in de ECB-directie zijn sinds Wim Duisenberg, die van 1998 tot 2003 de eerste president van de bank was. Het is nog niet bekend of er meer kapers op de kust zijn voor de functie.

Elderson is één van de trekkers in Europa van het vergroenen van de financiële sector. Samen met Frankrijk richtte hij in 2018 het Network of Central Banks and Supervisors for Greening the Financial System (NGFS) op waar hij de eerste voorzitter van is. Die club maakt banken en beleggers bewust van de risico’s die ze lopen door klimaatverandering en de mogelijke waardedaling van fossiele belangen. Ook werkt het netwerk mee aan het ontwikkelen van criteria voor duurzame beleggingen.

Klimaatstresstest

Het leverde de centrale bankier een hoge vierde plaats op in de Trouw Duurzame 100 van 2018, een van de hoogste nieuwkomers ooit in de lijst. Op conferentie Springtij op Terschelling hield Elderson dat jaar een gloedvol betoog over het eiland, het klimaat en de haute finance, waarbij niet alle 700 aanwezige duurzaamheidsprofessionals het droog hielden. In een bijna poëtisch verhaal constateerde hij dat het klimaat inmiddels op de directietafel van de ECB in Frankfurt was beland en dat het ‘voor onze kinderen en kindskinderen’ noodzakelijk is dat de financiële sector zich hiermee bezighoudt.

“Er zijn heel veel risico’s waar wij als toezichthouder naar kijken. Klimaatrisico is wel echt bijzonder, omdat het onomkeerbaar is”, lichtte Elderson daarna toe in een interview met Trouw. “Als het klimaat eenmaal is veranderd en het 4, 5 of 6 graden warmer is geworden eind deze eeuw, gaan we dat in vele honderdduizenden jaren niet terugdraaien. Daarnaast raakt het raakt niet slechts één of twee deelsectoren van de economie, maar alles.”

Als een van de eerste centrale banken ter wereld onderwerpt DNB inmiddels financiële instellingen aan een ‘klimaatstresstest’. Recent zette DNB op initiatief van Elderson ook biodiversiteit op de financiële agenda, als eerste centrale bank. Verlies van soorten en vernietiging van ecosystemen is een groot risico voor de samenleving en de economie, stelt Elderson. Beleggers en banken zouden hun investeringen en belangen ook op die gevaren moeten doorlichten.

Een groener pad voor de ECB

Met Elderson in de directie kan de ECB wellicht een groener pad inslaan. De nieuwe president van de ECB, Christine Lagarde, kondigde bij haar aantreden vorig jaar aan dat ze klimaat gaat meewegen bij het beleid. Daar krijgt ze binnen de directie tot nog toe echter nog niet alle handen voor op elkaar.

Elderson, die al lid is van de supervisory board van de ECB, is bij DNB ook belast met toezicht. Zo lag de afgelopen jaren de grote witwaszaak bij ING op zijn bord. Hij pleitte in een interview met deze krant vorig jaar voor meer Europese samenwerking om grootschalige fraude tegen te gaan. “Ik heb weleens gezegd: als ik een boef was, zou ik me rot lachen. Het is natuurlijk gek dat we het toezicht, zogezegd, provinciaal hebben geregeld terwijl het een internationaal probleem is. Het speelt in allerlei landen, niet alleen in Nederland bij ING. Een Europees toezichthouder die dat kan blootleggen, daar moeten we naar toe.”

