Met Kerst presenteert Eneco z’n koper

Wie krijgt Eneco Groep in handen: wordt het Rabobank of Shell (beide met andere partners), of toch een buitenlandse partij? De verkoop van het energiebedrijf is in een cruciale fase beland, maar gaat tegelijkertijd nog wel even duren. Met Kerst hoopt Eneco één overgebleven kandidaat te kunnen presenteren.

Nu moeten de deelnemers aan de gecontroleerde veiling van het energiebedrijf een bindend bod uitbrengen. Ze nemen de cijfers van Eneco door en voeren gesprekken op managementniveau. Daarmee ligt het proces op schema, zei topman Ruud Sondag maandag bij de presentatie van de halfjaarcijfers van Eneco.

Maar met Kerst is de onzekerheid nog niet voorbij. Want volgend jaar moet dat ene overgebleven bod van de winnaar nog worden voorgelegd aan de aandeelhouders. Dat zijn 44 Nederlandse gemeentes. De gemeenteraden kunnen dan ja of nee zeggen.

De belangrijkste gegadigden

Hoeveel gegadigden er zijn, wil Eneco nu niet bekend maken. In de zomer meldde Rabobank zichzelf als overnamekandidaat, samen met de Amerikaanse investeringsfirma KKR. “Een samenwerking met een organisatie zoals Eneco, dat een sterk groen profiel heeft, past goed bij de ambitie van de Rabobank om de voornaamste bankier van de energietransitie te zijn”, schreef Rabobank in juli.

Begin dit jaar lieten olie- en gasconcern Shell en pensioenuitvoeringsorganisatie PGGM al weten dat ze Eneco willen inlijven als consortium. In een open brief schreven ze onder de indruk te zijn van Eneco’s investeringen in duurzame energie. Ze verklaarden samen de kennis, de ambitie en de financiële middelen te hebben om de duurzame energiemarkt verder te laten groeien in West-Europa.

Verder zouden volgens mediaberichten het Japanse Mitsubishi en de Australische belegger Macquarie belangstelling hebben voor Eneco. Mitsubishi en Eneco werken al samen aan de bouw van Europa’s grootste batterij in Duitsland.

Als de definitieve biedingen binnen zijn, moet een zogenoemde stuurgroep binnen Eneco de knoop doorhakken. De vraag in hoeverre een kandidaat Eneco op de duurzame weg wil houden, wordt daarbij meegewogen. Sondag wil niet zeggen of dit aspect zwaarder weegt dan de financiële opbrengst.

Onrust aan de top

De privatisering van Eneco kwam op gang nadat het bedrijf netbeheerder Stedin had afgestoten. Onder meer de gemeentes Rotterdam, Den Haag en Dordrecht besloten hun belangen in Eneco te verkopen. Dit zorgde voor een hevige machtsstrijd. Topman Jeroen de Haas sneuvelde en werd opgevolgd door Sondag. President-commissaris Edo van den Assem werd half 2018 door de Ondernemingskamer geschorst. Het onderzoek van de kamer naar wanbeleid bij Eneco loopt nog. Volgens Sondag gaat dat onderzoek over ‘het verre verleden’ en kijkt hij liever naar de toekomst.

De verschillende belanghebbenden zijn er niet in geslaagd om de onrust rond onder meer de privatisering van Eneco te bezweren, schreef Sondag eerder dit jaar in het jaarverslag over 2018. “Dit onvermogen heeft alle betrokkenen veel tijd en energie gekost en Eneco slechte publiciteit opgeleverd.”

Prima halfjaarcijfers

Ook nu het verkoopproces in stilte verloopt, kost het de nodige tijd van het topmanagement. Maar kijkend naar de resultaten over het eerste halfjaar zou je dat niet zeggen, zegt Sondag. Hij is namelijk ‘erg tevreden’ over het resultaat dit eerste half jaar.

De winst voor aftrek van rente, belastingen en afschrijvingen groeide van 230 miljoen naar 272 miljoen euro, een stijging van ruim 18 procent. De winst na belastingen steeg van 75 miljoen naar 79 miljoen euro. De in 2018 overgenomen activiteiten van E.ON Benelux telden nu volledig mee, en de recente aankoop van het Nederlandse Robin Energie voor twee maanden. Het afgelopen halfjaar is 134 miljoen euro geïnvesteerd in duurzame energieproductie.

De personeelskosten daalden met 9 procent, naar 119 miljoen euro. Eneco heeft sinds vorig jaar flink in de organisatie gesneden. Het zegt de kosten in de hand te willen houden en van een intern gericht bedrijf te willen veranderen in een klantenbedrijf dat uitblinkt in commercie en digitale dienstverlening. Om straks klaar zijn voor de toekomst en voor de nieuwe eigenaar.

Lees ook:

Shell en pensioenuitvoerder PGGM willen Eneco kopen

Olie- en gasbedrijf Shell en pensioenuitvoerder PGGM willen Eneco overnemen. In een open brief noemen ze Eneco een sterk merk met een innovatieve cultuur.