Met het sluiten van filialen sluit Rabobank ook een deel van de bevolking uit

Een ouderwets bankfiliaal van steen in stad of dorp begint hoe langer hoe meer een zeldzaamheid te worden. Donderdag kondigde de Rabobank aan dat het ongeveer de helft van het aantal filialen gaat sluiten. De grootbank heeft nu nog 230 fysieke vestigingen en wil dat aantal op termijn terugbrengen naar 100 tot 150. Dat meldt Het Financieele Dagblad.

Rabobank zegt het aantal vestigingen te willen inkrimpen om kosten te besparen en omdat klanten veel minder langskomen doordat ze vaker online bankieren. “Vestigingen zijn steeds minder relevant voor direct contact”, stelt de Rabobank. Ook andere banken zien niet veel heil meer in vestigingen met een loket en medewerkers. Zo kondigde ING in juli aan een kwart van de 170 filialen voorgoed te sluiten. De afname van het aantal banken in de straten is al langere tijd aan de gang.

Servicepunten

Vorig jaar becijferde marktonderzoeker Locatus dat het aantal bankfilialen sinds 2015 met een kwart is afgenomen. In dat jaar telde Nederland nog 1832 vestigingen, waar er eind 2019 nog 1380 van over waren. Tien jaar geleden waren er in het land nog bijna twee keer zoveel bankfilialen te vinden.

Het voornemen van de Rabobank valt niet in goede aarde bij ouderenorganisatie Anbo. “Wij snappen dat Nederland steeds digitaler wordt. Maar we moeten wel zorgen dat iedereen kan participeren en dat er contant geld beschikbaar blijft. We zien ook dat als bankfilialen en servicepunten verdwijnen, ouderen niet meer in de buurt met hun bankzaken terecht kunnen en afhankelijk worden van anderen om hun financiën te regelen. Dat maakt ze vatbaarder voor financieel misbruik”, laat een woordvoerder van de Anbo weten. Wat haar betreft gaat het voortaan in een andere volgorde: “Eerst ouderen trainen en zorgen voor voldoende Geldmaten en servicepunten. En dan pas de servicepunten sluiten.”

Niet alleen ouderen

Eugène Loos is senior onderzoeker bij het departement Bestuurs- en Organisatiewetenschap van de Universiteit Utrecht. Hij doet onderzoek naar de impact van digitalisering op het dagelijks leven van ouderen. Loos vindt de ontwikkeling dat fysieke diensten verdwijnen om plaats te maken voor een digitale variant, zorgelijk: “Het is niet wenselijk als bepaalde groepen niet volwaardig deel kunnen uitmaken van de maatschappij. Uit onderzoek van het CBS uit 2018 bleek dat 6 procent van de Nederlanders van twaalf jaar of ouder nog nooit online was geweest. Dat waren 886.000 mensen. Inmiddels zijn dat er minder maar nog altijd kan een deel van de bevolking niet digitaal meekomen. Dat zijn echt niet alleen ouderen. Sommige jongeren kunnen gamen als de beste, maar het is de vraag of ze allemaal weten hoe je digitaal een belastingaangifte doet.”

Loos maakte zich eerder al met succes sterk voor het behoud van de bekende blauwe envelop van de Belastingdienst. “Dat de papieren spaarzegels van Albert Heijn verdwijnen is ook jammer maar geen grote ramp. Dat is wel zo bij vitale diensten, zoals de bank, de belastingdienst maar ook andere overheidsinstellingen. Je kunt tegenwoordig geen organisatie meer bellen. Dan moet je al chatten en daar sluit je digibeten mee uit.”

Het is nog niet duidelijk of werknemers van de Rabobank-filialen die gaan sluiten hun baan zullen verliezen.

