Met grappen op Instagram vraagt Merijn (18) aandacht voor vakkenvullers in coronatijd

Hamsteraars, klanten die geen mondkapje willen dragen, of boos worden om drukte bij het koelvak. Tussen de schappen van de supermarkt komen coronaspanningen tot uitbarsting. Op Instagram vinden vakkenvullers een uitlaatklep om zulke situaties te bespreken, door middel van memes; visuele internetgrappen. Een populair account is Vakkenvulmemes van de achttienjarige Merijn, waar hij foto’s deelt met scherpe opmerkingen over hoe het is om in een supermarkt te werken.

Zijn bereik blijft maar groeien. Tot zijn eigen verbazing. “Ik ben hier in 2019 mee begonnen als grapje en omdat er nog geen meme-account over supermarktmedewerkers bestond. Maar nu worden de grappen steeds serieuzer. Ook omdat ik zie en hoor dat vakkenvullers steeds vaker de schietschijf zijn van klanten die boos zijn over het coronabeleid.”

Zijn volgers, voornamelijk scholieren, zien Merijn als iemand die bij een groot publiek aankaart waar zij mee te maken krijgen op hun werk: ouderwets vakbondswerk dus.

Net als de bonden houdt hij grote werkgevers als Albert Heijn en Jumbo niet uit de wind. “Supermarkten draaien nu een miljoenenomzet en vakkenvullers zien daar nauwelijks iets van terug. Er is nog altijd geen nieuwe cao, en de coronabonus viel tegen. Ondertussen hoor ik verhalen van mensen die niet betaald worden voor het maken van overuren”, zegt Merijn.

Hij schuwt ook niet om de draak te steken met de supermarktbezoekers die de afgelopen weken langer en vaker naar de supermarkt gaan, bij wijze van uitje. Zijn Instagram is tegelijkertijd een plek waar zijn volgers hun verhaal doen. Elke dag krijgt hij tientallen berichten van vakkenvullers. “Soms schrik ik van die berichten. Jonge mensen die een klant erop wijzen dat het dragen van een mondmasker verplicht is, en dan worden uitgefoeterd of zelfs bespuugd.”

Uit ervaring weet hij dat vakkenvullers vaak niet weten waar ze met zulke verhalen terecht kunnen. “Het probleem is dat managers en teamleiders ook weinig kunnen veranderen, die hebben over de grote beleidslijnen niets te zeggen.” Daarom kloppen steeds meer vakkenvullers met klachten en verhalen bij hem aan, via een privébericht op zijn Instagramaccount.

Merijn krijgt ook positieve berichtjes, van supermarktmedewerkers die zijn grappen goed vinden. Net als veel vragen. Hij citeert er een paar: ‘Hoe komt het dat de coronabonus zo laag is? Waarom mogen Jumbo-medewerkers hun bonus alleen uitgeven bij Jumbo zelf?’ “Soms weet ik het antwoord ook niet. Dat zeg ik dan gewoon. Ik ben geen deskundige, ik heb hier niet voor geleerd.”

Maar hij leest zich wel in. Hij wil weten hoe het komt dat er nog geen nieuwe supermarkt-cao is afgesloten en over welke punten de werkgevers en werknemers het niet eens worden, zoals het afschaffen van de zondagstoeslag. Hij hield alle ontwikkelingen rond de coronabonussen in de gaten en zoekt in zijn vrije tijd op wat vakbonden voor vakkenvullers kunnen betekenen.

“Ik hou het nieuws wel in de gaten ja”, zegt hij, bijna bescheiden over zijn research. “Je kunt geen scherpe grap maken over iets wat je zelf niet goed begrijpt.” Merijn denkt dat zijn volgers zijn account als een nieuwsmedium zijn gaan zien. “Scholieren lezen niet zo snel een krant, maar zitten wel op Instagram. Een grappige meme kan ze op een voor veel mensen begrijpelijke en leuke manier iets leren, waardoor ze onbewust de actualiteit volgen. Bovendien zijn memes makkelijk deelbaar, waardoor ze sneller een groot onlinepubliek bereiken dan een nieuwsbericht.”

Op dit moment heeft Merijn ruim 69.000 volgers. Ongeveer 40.000 daarvan zijn vaste bezoekers of ‘kwaliteitsvolgers’ zoals hij ze noemt. Merijn doet dit jaar examen, hij wil daarna bedrijfskunde of journalistiek gaan studeren. Zijn volledige naam is bij de redactie bekend, maar die deelt hij liever niet omdat zijn volgers hem dan privé zullen benaderen.

