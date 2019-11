Met een nieuwe eigenaar zoekt Bruna de weg terug omhoog

Nog geen twee jaar na de vorige overname heeft boekwinkelketen Bruna wederom een nieuwe eigenaar. Audax Groep, tevens moederbedrijf van de boek- en tijdschriftenketens AKO en The Read Shop, lijft nu ook de winkels van Bruna in. De boekhandel wordt overgenomen van Shared Stories Group, zo maakten beide bedrijven maandagavond laat bekend.

Met Bruna wil Audax de positie in de markt van boek- en tijdschriftenwinkels verstevigen, meldt het bedrijf. Een logische zet, zegt Kitty Koelemeijer, hoogleraar marketing & retailing aan Nyenrode Business Universiteit. “Bruna is een grote naam en past perfect binnen de strategie van Audax.”

De 273 vestigingen van Bruna worden grotendeels bemand door franchisers. Audax verwacht in combinatie met Bruna een omzet van 350 miljoen euro te behalen. Samen hebben de bedrijven 1700 medewerkers in dienst, grotendeels verspreid over 1300 winkelfilialen. Vooralsnog verandert er niets aan de formule van Bruna en blijft ook de naam van de boekhandel intact.

Marskramer geen succes

Toch verrast Audax met Bruna. Eerder dit jaar haalde het bedrijf ook Marskramer in huis, maar die overname loopt bepaald niet vlekkeloos. Zo heeft de winkelketen voor huishoud- en speelgoedartikelen nog altijd veel moeite met het vullen van de schappen door problemen met leveranciers. Het inlijven van Bruna zorgt voor extra werk voor de leiding van Audax, dat de handen al vol heeft aan Marskramer. “Audax heeft die problemen flink onderschat”, ziet Koelemeijer. “Die overname valt ze vies tegen. Maar Bruna heeft wel genoeg artikelen in de winkels.”

Toch is ook Bruna niet gevrijwaard van problemen. Het bedrijf behaalde de laatste jaren vooral negatieve resultaten, zoals een verlies van 1,4 miljoen euro over 2018 en een verlies van 5,5 miljoen euro over 2017. En voor de overname van Bruna door Shared Stories in december 2017 probeerden de vorige eigenaren ING en PostNL de verlieslijdende boekhandel ook al jaren te verkopen.

Zelf schrijft Audax ook geen zwarte cijfers bij. In 2018 boekte het bedrijf een verlies van tien miljoen euro. “Maar dat zegt niets over de overname, want het gaat bij beide bedrijven om marginale verliezen. Die kun je zo weer omdraaien”, zegt Koelemeijer. Zo is het de verwachting dat Bruna dit jaar eens een positief resultaat boekt door flinke kostenbesparingen van Shared Stories eerder dit jaar.

Als Bruna winstgevend wil blijven moet er volgens Koelemeijer wel het een en ander veranderen. “Ze kunnen nog een paar jaar door zoals nu, maar ze moeten wel gaan vernieuwen.” Bruna ondervindt al jaren concurrentie van de webshop Bol.com voor de verkoop van boeken. En het bedrijf heeft veel last van de concurrerende winkelketen Primera, die met 500 ­filialen beter draait dan Bruna. “De Primera zit vaak op veel betere locaties, zoals op de hoek in een woonwijk. De Primera biedt klanten heel duidelijke redenen om naar de winkels te blijven gaan, bijvoorbeeld met de verkoop van loterijen.”

Bruna moet zorgen dat het weer relevant wordt voor de klant, stelt Koelemeijer. Met de verkoop van enkel boeken, tijdschriften en kantoorartikelen wordt het bedrijf overvleugeld door de concurrentie. “Misschien dat ze meer kunnen doen met de afhaalpunten voor bezorgbedrijven, of een service aanbieden met 3D-printers”, zegt Koelemeijer. “Het merk Bruna moet in ieder geval sterk genoeg zijn om te overleven.”

