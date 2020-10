Met een akkoord over bezuinigen zet KLM een eerste stap op de lange weg naar herstel

Alleen de pilotenbond ligt nog dwars, de andere vakbonden stemmen in met KLMs bezuinigingsplan. Maar daarmee is de KLM er nog lang niet.

Met een akkoord ‘op hoofdlijnen’ met bijna alle vakbonden over bezuinigingen heeft KLM een stap gezet op weg naar overleven. Een belangrijke stap, maar nog lang geen beslissende. Want de toekomst van de luchtvaartmaatschappij is er de afgelopen tijd bepaald niet rooskleuriger uit gaan zien.

Dat akkoord was wel noodzakelijk. Minister Hoekstra (financiën) had voor de miljardensteun aan KLM de voorwaarde gesteld dat er uiterlijk op 1 oktober een plan bij hem op tafel zou liggen om 15 procent in de kosten te snijden, ook in de kosten van personeel.

Dat plan is er nu, en het was uiteindelijk niet de FNV die dwars lag, de vakbond met de meeste leden onder het meestal laag betaalde grondpersoneel, maar pilotenvakbond VNV, de vertegenwoordiger van de grootverdieners.

Te groot offer

De FNV liet woensdagmiddag, de dag voor Hoekstra’s deadline, weten niet akkoord te gaan met het KLM-plan, omdat dat een te groot offer vroeg van personeel met een salaris tot anderhalf keer modaal – terwijl Hoekstra en de Tweede Kamer juist hadden geëist dat die groep zou worden ontzien.

Maar diep in de nacht – het was al 1 oktober – “bleken er dingen te kunnen waarvan de KLM-directie tot het allerlaatst had volgehouden dat het niet kon”, zegt FNV-onderhandelaar Jan van den Brink. De laagst betaalde groep ziet toch iets terug van de winstdeling over 2019 en sommigen krijgen alsnog een deel van een eerder beloofde salarisverhoging.

Met de piloten werd de KLM-directie het nog niét eens. Hoekstra had voorgeschreven dat elke KLM’er die drie keer modaal of meer verdient 20 procent moet inleveren. De KLM wil daarom voor piloten een beloofde salarisverhoging en de winstdeling schrappen én de eindejaarsuitkering omzetten in extra vrije dagen – ook om ontslagen te voorkomen. Pilotenvakbond VNV weigerde tot nu toe haar handtekening te zetten onder dat plan. Donderdagmiddag praten de twee partijen verder.

Eén handtekening minder

KLMs bezuinigingsplan zal desnoods met één handtekening minder naar Hoekstra gestuurd worden. Daarmee is aan één voorwaarde voor overheidssteun voldaan. Eind augustus zijn de eerste steunbedragen al aan KLM overgemaakt – 277 miljoen als lening van de staat, 665 miljoen aan leningen van banken waarvoor de staat garant staat – en om voor een volgend deel van de in totaal 3,4 miljard in aanmerking te komen, moest dat plan er komen.

Maar daarmee is KLM er nog lang niet. Begin augustus kondigde de luchtvaartmaatschappij aan de komende tijd 5000 banen te zullen schrappen, en dat zal ongetwijfeld gepaard gaan met gedwongen ontslagen. Er moet dus een sociaal plan komen voor vertrekkende werknemers – voor cabinepersoneel ligt dat er nu, voor grondpersoneel nog niet.

En of het bij een banenverlies van 5000 blijft, is zeer de vraag. Als het slechter gaat in de luchtvaart dan in augustus verwacht werd, zullen er meer banen moeten verdwijnen, zei KLM-topman Pieter Elbers een kleine twee weken geleden in een interview met Het Financieele Dagblad. Tien procent slechter betekent 1500 banen extra weg, zei hij, bij tien procent beter blijven 1500 banen behouden. “Als je kijkt wat er nu gebeurt, is de kans op slechter groter dan de kans op beter.”

Dat laatste blijkt bijvoorbeeld uit de winterdienstregeling die KLM vorige week bekendmaakte. Door steeds nieuwe reisrestricties overal ter wereld kan de KLM niet ‘opschalen’, zoals de bedoeling was, maar is er eerder sprake van krimp. Veel KLM-vliegtuigen zitten maar half vol en intussen verliest de maatschappij miljoenen per dag.

Echt geld, geen lening

Er moet dus geld bij, zei topman Ben Smith van Air France-KLM onlangs in een interview met een Franse krant. De 10,4 miljard steun die het concern van Frankrijk en Nederland samen gekregen heeft, is volgens hem genoeg voor ‘minder dan twaalf maanden’. Het concern wil daarom extra kapitaal verwerven met een aandelenemissie in mei.

Minister Hoekstra heeft al gezegd dat er met hem wel valt te praten over een kapitaalinjectie. Tot nu toe bestaat de overheidssteun uit leningen, zei hij vorige week tegen de NOS. “Maar de mogelijkheid bestaat wel degelijk dat er ook echt geld, dus niet een lening, in de onderneming moet worden gestopt.”

Een aandeel Air France-KLM kost trouwens nu niet meer dan ongeveer 2,90 euro – tegen 10 euro rond de jaarwisseling. Dat betekent dat het concern op de beurs nu op papier nog maar een dikke 1,2 miljard euro waard is.

Lees ook:

FNV verwerpt bezuinigingsplannen KLM: ‘Dit zet de staatssteun op het spel’

KLM vreest de publieke opinie nu het luchtvaartbedrijf het niet eens is geworden met de vakbonden over een bezuinigingsplan.