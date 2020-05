Met de nieuwe Wajongwet gaan hogeropgeleide Wajongers er flink op achteruit

“Met die nieuwe wet ga ik veel minder verdienen dan collega’s die hetzelfde werk doen, dat doet iets met mijn gevoel van eigenwaarde”, zegt Pim Boon. Hij is naast ambassadeur van de Stichting Studeren en Werken op Maat al vier jaar jurist bij de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA).

Bij de NVWA maakt hij elke week 23 werkuren. “Meer uren kan ik niet maken vanwege de energie die mijn spierziekte me kost”, legt Boon uit. De dertiger is geboren met SMA type 2: veel spieren in zijn lichaam zijn verlamd, waardoor hij in een elektrische rolstoel zit.

Omdat hij alleen parttime kan werken, krijgt hij op dit moment een aanvullende Wajonguitkering. Die is bedoeld voor mensen die vanaf hun jeugd al arbeidsongeschikt zijn. “In de uren die ik wel werk, verdien ik naar rato evenveel als een collega zonder arbeidsbeperking”, legt Boon uit. “De aanvulling is een compensatie voor de uren die ik niet kan werken en is gebaseerd op het minimumloon.” Boon valt daarmee onder een speciale regeling voor hoogopgeleiden.

Vandaag spreekt de Eerste Kamer over een vereenvoudiging van de Wajong die mensen als Boon veel geld gaat kosten. Werkende jonggehandicapten die met hun ‘gewone’ salaris al boven het wettelijk minimumloon uitkomen, krijgen vanaf 2021 geen aanvullende uitkering meer. Hoeveel uren ze ook maken en ongeacht op welk niveau. En dat is vooral een nadeel voor mensen met stevige diploma’s.

Harmonisatie De Eerste Kamer debatteert vandaag over de wet Harmonisatie Wajong. Die vervangt de huidige Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jongeren (Wajong), een uitkering voor mensen die al vanaf hun jeugd een chronische ziekte of aandoening hebben. De aanpassing is bedoeld als versimpeling. Nu zijn er drie Wajong-regelingen, de nieuwe wet biedt één regeling voor alle jonggehandicapten. De Stichting Studeren en Werken op Maat, die hogeropgeleide Wajongers aan een baan helpt, maakt zich zorgen over de effecten. Vakbond FNV en de Landelijke Cliëntenraad zijn ronduit boos over het beperken van de aanvulling.

Universitaire studie loont niet meer

Ook Boon raakt met de nieuwe regeling zijn aanvullende uitkering kwijt, omdat hij als jurist meer verdient dan het minimumloon. “Het is ingewikkeld om uit te leggen, maar het komt erop neer dat het niet meer loont om – zoals ik heb gedaan – een universitaire studie te gaan doen. Ik heb op dit moment een goed inkomen, zeker in vergelijking met andere Wajongers. Ik denk alleen dat een vergelijking met een ‘gezond’ persoon met mijn opleidingsniveau, werkervaring en competenties, eerlijker is.”

Daar kijkt de nieuwe wet echter niet naar. En dat is zuur, zegt Boon. “Ik heb hard gestudeerd om toch ook op een bepaald niveau te kunnen leven. Met de nieuwe wet zal ik een heel andere levensstandaard krijgen dan mijn collega’s die hetzelfde werk doen. Voor mij is de aanvulling vanuit de Wajong het verschil tussen in een sociale huurwoning blijven of een hypotheek kunnen afsluiten voor een rolstoeltoegankelijk koophuis”, zegt hij.

Samen met zijn vriendin heeft hij ook een kinderwens. “Het probleem is dat die nieuwe wet zoveel onzekerheden met zich meebrengt, dat ik daar niet aan durf te beginnen. Dit is voor mij dus geen wet, maar een maatregel van de overheid die bepaalt hoe mijn leven er de komende jaren gaat uitzien.”

