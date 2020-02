Met de ‘groene’ Ingrid Thijssen aan het roer, lijkt VNO-NCW een andere weg in te slaan

Of ze al kleinkinderen heeft? Nee, nog niet. Maar de toekomstige kleinkinderen van Ingrid Thijssen (1968) zijn al in verschillende interviews langsgekomen. In al die interviews had de nu nog topvrouw van netbeheerder Alliander het over de moeizame overgang naar schone energie. “Als ik tachtig jaar ben en het is niet gelukt, dan mogen mijn kleinkinderen zeggen: ‘Oma, dat heb je niet goed gedaan’”, zei ze ruim twee jaar terug in NRC Handelsblad.

Terug naar het nu. Thijssen is voorgedragen als voorzitter van de grootste werkgeverslobbyclub VNO-NCW. Daarmee wordt de van oorsprong ruim honderd jaar oude werkgeversvereniging voor het eerst voorgezeten door een vrouw. En dan ook nog eens een ‘groene’ vrouw. Een die meerdere keren liet vallen hoe broodnodig die moeizame energietransitie is.

Met Thijssens groene profiel lijkt de werkgeversclub een andere weg in te willen slaan. Ja, de huidige voorman zegt de internationale klimaatafspraken ‘ontzettend serieus’ te nemen. “Maar wij willen ook dat Nederlanders welvarend blijven en een baan houden”, aldus huidige voorzitter Hans de Boer in het radioprogramma ‘Spraakmakers’. Een internationale voortrekkersrol in het terugdringen van de CO2-uitstoot? Dat levert Nederland niets op, maar kost slechts investeringen, meent De Boer. Thijssen staat daar compleet anders in: “Dat een ander het niet doet, wil niet zeggen dat ik het niet doe”, zei ze in de Gelderlander.

Mannen verkondigen een mening. Vrouwen stellen vragen

De in Bodegraven geboren Thijssen begon in 1993 aan een rechtenstudie aan de Universiteit Utrecht. Na haar afstuderen werd ze als jurist bij de Nederlandse Spoorwegen. Om vervolgens door te groeien tot directeur vervoer bij NS Reizigers.

In 2014 maakte ze de overstap naar netbeheerder Alliander, om weer twee jaar later tot topvrouw van het jaar benoemd te worden. Weer anderhalf jaar later, in 2017, stond ze aan het roer van het netwerkbedrijf met zo’n 6 miljoen klanten in Gelderland, Zuid-Holland, Noord-Holland, Friesland en delen van Flevoland.

De door de wol geverfde ondernemer presenteert zich als open. Zeer open zelfs. Haar oudere zus, het overlijden van haar moeder een paar jaar terug, haar protestants-christelijke opvoeding, de hulp die ze van haar moeder kreeg toen haar kinderen nog op de basisschool zaten, de zwaarmoedige kant van het geloof, de vraag of ze überhaupt nog gelooft. Het komt allemaal aan bod in gesprekken met de media.

Net als haar vrouw-zijn in een mannenbolwerk. Dat moest ze leren omarmen. Die intuïtie, die emoties leren gebruiken tijdens gesprekken. Het verschil tussen mannen en vrouwen volgens Thijssen? Mannen verkondigen een mening. Vrouwen stellen vragen, zei ze in de NRC.

Onderwerpen die onder haar voorgangers wat minder aan de orde kwamen

Meer vrouwen aan de top krijgen, meent Thijssen ook, lukt alleen als ze helemaal zichzelf kunnen zijn. Dus als ze ook kunnen benoemen dat ze boos of verdrietig zijn. “Dat is dan best ongezellig voor de mensen die ook aan tafel zitten, maar het is uiteindelijk heel effectief.”

Vrouw-zijn, emoties, groen denken. Het zijn allemaal onderwerpen die onder haar voorgangers wat minder aan de orde kwamen. Neem de mediagenieke De Boer. Een flam­boyante, Friese ondernemer die bekendstaat om zijn boude, af en toe onhandige uitspraken. De meest memorabele: uitkeringsontvangers die labbekakken zijn. Bernard Wientjes stond juist te boek als uitermate diplomatiek. En dan die andere Hans. Hans Blankert, hij trok het politieke spel heel slecht. “Dan bellen ze en zeggen: ik heb je dus niet gebeld. Dat is voor mijn werk heel lastig”, zei hij ooit over de politici die hij regelmatig sprak.

Of Thijssen haar persoonlijke en invoelende stijl ook in haar voorzitterschap zal verwerken moet nog blijken. Wie weet komen die toekomstige kleinkinderen weer voorbij in toekomstige speeches. Thijssen, die twee tienerzonen heeft, liet wel doorschemeren dat ze hoopt op minstens één kleinkind.

