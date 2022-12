Met alles wat er in de wereld gebeurde viel het beursjaar 2022 nog best mee

Begin dit jaar bestond vooral vrees voor de inflatie: hoe hoog zou die uitpakken? Verder piekerden analisten en beleggers over de rentestand: hoe hoog zou die oplopen? En over corona: hoe zou het verder gaan met de pandemie en zou China volharden in zijn strenge lockdowns?

Niemand die voorzag dat eind februari Rusland Oekraïne binnenviel om daar dood en verderf te zaaien. En dat de gasprijzen daardoor door het dak gingen, wat de inflatie verder aanwakkerde. Dat handelsstromen door de oorlog werden verstoord en belangrijke producten zoals graan en zonnebloemolie schaars en daarmee duur werden. De oorlog had invloed op de beurzen. Medio maart stond de AEX-index, graadmeter voor de gang van zaken op de Amsterdamse beurs, op 656 punten, tegen 797 punten eind december 2021. Gistermiddag sloot de AEX het jaar 2022 af op 689,01 punten.

Was 2022 daarmee een slecht jaar voor aandelenbeleggers?

Op papier wel. De AEX-index daalde met 13,65 procent. Na 2011 kwam het maar een keer eerder voor dat de index een jaar met een min afsloot: dat was in 2018. Voor de Duitse Dax, gold hetzelfde. Ook de beurzen van Italië, België en Zweden sloten het jaar af met een verlies van op of rond 13 procent. Opvallend: de Britse FTSE-100-index steeg een beetje.

Een slecht jaar dus?

Nico Inberg, voormalig beurshandelaar, analist en sinds december 2020 aan de website Deaandeelhouder.nl verbonden: “Ja, al kun je ook zeggen dat het koersverlies erg meeviel. De inflatie was in decennia niet zo hoog, de rente steeg in ongekend snel tempo, de economie krimpt of zit tegen krimp aan én er is de oorlog in Oekraïne. Dan is een min van ruim 13 procent niet veel. Als aandeelhouders hun dividend weer in aandelen hadden gestopt, kwam de min uit op circa 10 procent.”

Welke aandelen stegen het meest?

Olie- en gasmaatschappijen beleefden financieel gezien hun beste jaar ooit, vooral door de torenhoge gasprijzen. Shell hield aan de eerste negen maanden van dit jaar netto bijna 32 miljard dollar over, Exxon 42,9 miljard, Chevron 29,1 miljard en Total 17,3 miljard. Van de 25 bedrijven die de AEX-index bepalen steeg Shell het meest: ruim 37 procent. Overigens eindigden maar drie AEX-fondsen hoger dan vorig jaar: Shell, verzekeraar Aegon en KPN.

En de tech-aandelen?

Die waren minder in trek. Aandelen van voormalige beurslievelingen als ASML (min 28,71 procent), Asmi (min 39,37), Besi (min 24,61) en Adyen (min 44,26) verloren veel terrein. Niet doordat ze slecht presteerden maar door de inflatie. Beleggers verwachten van die bedrijven hoge toekomstige winsten. Maar door de hoge inflatie verdampt een groot deel van die hoge winst. Het is een oude wetmatigheid: als de inflatie stijgt, plegen hooggewaardeerde, ‘dure’ aandelen te dalen.

Inberg: “Dat zag je ook in de VS. Aandelen van techbedrijven kregen forse klappen. Begin dit jaar waren de grote zes – Apple, Amazon, Facebook, Tesla, Alphabet en Microsoft – samen 10.000 miljard dollar waard. Nu nog 6500 miljard. Daar is dus heel veel waarde verloren gegaan.

“Dat kwam overigens niet alleen door de stijgende rente. Ook de onzekere vooruitzichten spelen een rol. Komt er een recessie? Blijven de techs nog wel groeien?” De Nasdaq, de Amerikaanse beurs waar veel techbedrijven deel van uitmaken, daalde dit jaar met maar liefst 34 procent. Inberg: “De Nasdaq lag erbij als een dweil”.

Nog meer verliezers?

Tuurlijk. Bij de banken vielen de verliezen mee. Zij profiteerden van de hogere rentes. Aandelen van bedrijven als Ahold Delhaize, Heineken, brouwer AB Inbev, zuivelgigant Danone en Unilever verloren wat waarde of wonnen wat. De grootste Nederlandse negatieve klapper was Philips, dat nog volop is verwikkeld in de affaire rond ondeugdelijke apparatuur voor apneu-patiënten. Met een min van 57,26 procent was het zorgtechbedrijf de grootste verliezer onder de 25 Amsterdamse hoofdfondsen.

De plussen en de minnen Wat deden de koersen van de tien bedrijven waarin Nederlanders het vaakst beleggen in 2022 (verschil +/- in procenten tussen koersen op 31-12-2021 en 30-12-2022) Shell + 37,13

ASML - 28,71

ING - 6,98

Unilever - 0,39

Ahold - 10,93

DSM - 42,27

Tesla - 69,50*

Microsoft - 28,35*

Apple - 27,01*

Aegon + 7,85 *slotkoers 29 december. Gegevens: De Nederlandsche Bank en Lex.nl

Lees ook:

Eén ding is zeker over de economie in 2023: het wordt onzeker

Hoe zal het de Nederlandse economie vergaan in het nieuwe jaar? Experts van de grote banken blikken vooruit.

Voor beleggers was de coronatijd goud waard - maar dat biedt geen garantie voor de toekomst

Ondanks, en soms dankzij corona was 2021 voor beleggers een goed jaar. Een terugblik en een blik vooruit.