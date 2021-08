Mensen raken verdwaald in de ingewikkelde polissen van zorgverzekeraars

Bijna de helft van de mensen die willen overstappen van zorgverzekeraar ziet daar toch vanaf als ze merken hoeveel tijd het kost of hoe ingewikkeld de informatie is.

Het is een beetje een open deur, maar de hoogte van de premie is de belangrijkste factor bij de keuze voor welke zorgverzekering iemand neemt. Dat geldt vooral voor mensen die alleen een basisverzekering hebben. Een lagere premie wordt ook het vaakst genoemd als reden om over te stappen van verzekeraar. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) in zijn rapport ‘Keuzes rond de zorgverzekering’ dat donderdag uitkomt.

Circa 8 procent van de mensen stapt jaarlijks over van verzekeraar. Nog eens zo’n 8 procent van de mensen besluit aan het einde van het jaar zich aanvullend te verzekeren. Vaak is dat omdat er wordt verwacht dat de kosten in het volgende jaar gaan stijgen, bijvoorbeeld doordat de tiener in huis een beugel krijgt. Voor enkele honderden euro’s extra aan premie worden dan de kosten van de orthodontist – al snel tweeduizend euro – vergoed.

De meeste mensen hebben echter al een aanvullende verzekering. Meer dan de helft van de Nederlanders heeft daarbij ook een verzekering voor tandheelkundige zorg. Slechts 22 procent van de mensen heeft alleen een basisverzekering afgesloten. Deze groep let bij de keuze voor een verzekering het meeste van iedereen op de hoogte van de premie.

Eigen risico

De mensen met alleen basisverzekering nemen ook het vaakst een hoger eigen risico, om zo een lagere premie te kunnen betalen. Uit eerder onderzoek van de London School of Economics bleek al dat mensen die verwachten nauwelijks zorgkosten te maken, vaker hun eigen risico verhogen. Iedereen met een zorgverzekering heeft een verplicht eigen risico van 385 euro, maar je kunt dat verhogen tot maximaal 885 euro.

Wat zijn eigenlijk de redenen voor mensen om niets te wijzigen in hun zorgverzekering? Het eerlijke antwoord is dat driekwart van de mensen die niet zijn overgestapt en niets hebben veranderd in hun bestaande verzekering daar ook geen tel over nagedacht hebben. Geen tijd of geen zin om het uit te zoeken, wordt vaak genoemd.

Het kwart van de mensen die wel heeft overwogen om iets te veranderen aan de zorgverzekering, zag daar door de rompslomp toch vaak vanaf: 29 procent van hen had geen tijd of zin in de speurtocht, 12 procent raakte de weg kwijt in alle informatie, 5 procent vond de informatie onduidelijk. 13 procent merkt op dat er nauwelijks verschil zat tussen de ene en de andere verzekeraar. De mensen die wel overstappen zijn volgens het CBS vooral de jongeren – dat wil zeggen onder de 40 jaar – en hoogopgeleiden.

Lees ook:

Slimmer ingezet kan het eigen risico veel meer zorgkosten besparen

Nederlanders zullen veel minder zorg verbruiken als het eigen risico anders wordt ingezet, blijkt uit onderzoek.