Mensen met lage inkomens weten vaak niet dat ze energiesteun kunnen krijgen

Het zijn de mensen met lage inkomens die in tochtige huurhuizen wonen die het hardst worden geraakt door de stijgende energieprijzen. Gemeenten krijgen volgend jaar een pot geld om hen te helpen. Maar de meesten weten niet wat de compensatiemaatregelen inhouden.

Dat blijkt uit de enquête van Wijzer in geldzaken, een initiatief van het ministerie van financiën, waarvoor ieder jaar ruim duizend Nederlanders steekproefsgewijs worden ondervraagd. Slechts een op de drie ondervraagden met een laag inkomen weet van de compensatieregelingen van de overheid. Onder mensen met een modaal of hoger inkomen is dat de helft.

Het verbaast budgetcoach Pauline Mulder niets. Ze zit de laatste tijd geregeld om tafel met mensen die niet weten hoe ze hun rekeningen na de jaarwisseling moeten gaan betalen. Het zijn de mensen met een variabel energiecontract, die vanaf 1 januari meer moeten betalen voor hun gas en licht. “De energieprijzen blijven maar wiebelen, die onduidelijkheid vreet aan mensen en veroorzaakt stress”, zegt Mulder, die ook voor het voorlichtingsinstituut Nibud werkt.



Extra compensatie voor de energierekening

Om te zorgen dat iedereen zijn energierekening kan blijven betalen, heeft de overheid twee compensatieregelingen bedacht. Het gaat om een automatische eenmalige belastingverlaging voor alle Nederlandse huishoudens en een extra compensatie voor de laagste inkomens.

Minima kunnen na de jaarwisseling bij hun gemeente aankloppen voor 200 euro. Uitkeringsgerechtigden krijgen dat bedrag automatisch op hun rekening gestort. Daarvoor trekt het kabinet 200 miljoen euro uit. In totaal kunnen daarmee maximaal 800.000 huishoudens geholpen worden.

Dat de mensen die het betreft daar zo weinig vanaf weten is zorgelijk, zegt Ariane Kleijwegt, woordvoerder van Wijzer in geldzaken. Maar ze weet wel hoe het komt. Enerzijds moeten gemeenten hun inwoners hierover nog beter informeren en dat is niet altijd makkelijk omdat werkende armen – anders dan uitkeringsgerechtigden – niet goed in beeld zijn bij gemeenten.

Analfabeten en digibeten

Anderzijds blijkt uit verschillende wetenschappelijke onderzoeken dat mensen die financiële stress ervaren minder open staan voor dit soort informatie, zegt Kleijwegt. “En als ze er wel van weten, is zoiets aanvragen vaak ook nog een hele stap. Financiële stress kan het lastiger maken om in actie te komen.” Budgetcoach Mulder: “Voor analfabeten en digibeten speelt mee dat gemeenten dit soort dingen vaak schriftelijk communiceren en de aanvraag digitaal moet. Dat werkt niet voor iedereen.”

De Vereniging Nederlandse Gemeenten en Divosa, de vereniging voor gemeentelijke leidinggevenden in het sociaal domein, willen Nederlanders met een laag inkomen beter gaan wijzen op de beschikbare energiesteun. Iedere gemeente pakt dat weer anders aan. Wat daarbij kan helpen, denkt Kleijwegt, is dat de Tozo, de tijdelijke coronasteun voor zzp’ers, ook via gemeenten liep. “Hopelijk kunnen ze de Tozo-bestanden gebruiken om ook die mensen te informeren over deze regeling”, zegt ze.

De stijgende energieprijzen zijn voor iedere Nederlander vervelend, zegt Kleijwegt. Uit de enquête blijkt dat zes op de tien ondervraagden verwachten in het nieuwe jaar moeilijker rond te komen. Dat komt vooral door de inflatie. Door de hogere energieprijzen worden ook spullen en boodschappen duurder. Zelfs huishoudens met een gunstig energiecontract worden daardoor geraakt in hun portemonnee.

Geen contract met een lange looptijd

Op 1 januari van het nieuwe jaar mogen energiebedrijven hun variabele tarieven aanpassen. “Sluit nu even geen contract af met een lange looptijd, dat is niet verstandig. De hoge gasprijs kan in het voorjaar alweer gezakt zijn. En dan wil je niet aan een duur contract vast zitten”, waarschuwt een woordvoerder van de Consumentenbond.

Wijzer in geldzaken ziet dat bijna 40 procent van de geënquêteerden zich al heeft voorgenomen volgend jaar te gaan bezuinigen op gas- en elektriciteit. Dat percentage is aanzienlijk hoger dan in eerdere jaren, zegt Kleijwegt. Evenveel ondervraagden nemen zich voor te bezuinigen op de dagelijkse boodschappen.

De manier waarop ze dat willen doen, verschilt per persoon. Mensen met hogere inkomens en eigen huizen denken vooral aan het beter isoleren van hun woning of het verminderen van de energiekosten door het plaatsen van zonnepanelen en minder ‘onzinspullen’ kopen. Bij mensen met een lager inkomen, die vaak in huurhuizen wonen, gaat het om andere maatregelen, zoals minder vaak warm douchen en de verwarming lager zetten.

