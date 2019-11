Menno Schilder maakt stekkerauto’s van Porches en Kevers, al vindt de Oldtimerfederatie dat maar niks

We komen precies op het goede moment binnen in de loods van Schilder Electric in Limmen, want er is net een batterijpakket aangekomen. Het batterijpakket van een Tesla. “Deze is afkomstig van een Model X, die een botsing heeft gehad en dus niet meer kan worden gebruikt. Tenminste, niet door die Tesla.”

Maar wel door Menno Schilder (42). Hij geeft klassieke auto’s een tweede leven. Een elektrisch leven welteverstaan. Hij haalt de oude benzine- of dieselmotor uit de oldtimer en zet er een nieuwe motor met Tesla-batterijpakket voor in de plaats.

Het dure ombouwertje is mooie promotie

Het ombouwen doet Schilder ongeveer in een maand, de auto’s hebben een bereik van rond de 200 kilometer en het kost vanaf 24.000 euro. Prijzig dus nog voor de gewone man. Schilder: “Het grootste deel van mijn klanten is zakelijk. Die zetten zo’n auto bijvoorbeeld in als promotiemiddel.”

Beeld Olaf Kraak

In de hal staan verschillende beauties te wachten op een stroomstoot. Wat te zeggen van een zilverkleurige Citroën SM? Die zal binnenkort toch echt zijn Maserati-motor kwijt zijn. “En ik maak hem geschikt voor snelladen.” Menno’s eigen witte VW Kever staat er uiteraard ook. Daar begon het allemaal mee, in 2013. Schilder wilde bewijzen dat elektrisch rijden de toekomst heeft en bouwde de auto om tot een 100 procent stekkerauto.

Hij toverde ook al een Landrover om in een stroomuitvoering. Een Porsche 914 en een Citroën HY – dat geribbelde busje met die varkenssnuit – wachten nog op hun beurt. En als het goed is, is volgende maand een Volkswagenbus klaar.

Rijksdienst Wegverkeer heeft het laatste woord

Als het goed is, ja, want de RDW, de Rijksdienst Wegverkeer, heeft het laatste woord. Schilder: “Als wij klaar zijn met ombouwen wordt de auto door de RDW getest op de testbaan in Lelystad. Die moet wel veilig zijn en voldoen aan alle regels.” Niet alle auto’s zijn geschikt voor een elektrisch leven. “We doen eerst vooronderzoek.”

Het is tamelijk uniek wat Schilder Electric doet: Nederland telt slechts een stuk of vier, vijf vergelijkbare bedrijfjes. “In het begin twijfelde ik of er een markt voor was. Maar als het zo doorgaat draai ik dit jaar quitte en maken we volgend jaar winst.”

En dat terwijl Schilder niet eens een echte auto-man is. Zeker, zijn opa is Martin Schilder, van het in de regio bekende Volkswagenbedrijf. Maar Menno voelde zich aanvankelijk meer thuis in de IT-sector. Op de achtergrond runt hij ook nog zijn techbedrijfje. “Maar dat ben ik aan het afbouwen.”

Beeld Olaf Kraak

Dat moet ook wel, Schilder is zeven dagen per week in de weer. Gelukkig krijgt hij hulp van een lasspecialist en van zijn vader (72) “Hij geniet daar ontzettend van en zelf vind ik het ook bijzonder om iedere dag met mijn vader samen te werken.”

Nee, niet die Jaguar, vindt de eigenaar niet goed

Zeg, die fantastische oude, donkerblauwe Jaguar die hier staat, willen we nog weten, gaat die ook aan de stekker? Nee, zegt Schilder, dat zou de eigenaar nooit goed vinden. Want dat is ook nog iets: de ware purist wil het gegrom van een V6 niet missen, die wil de geur van benzine en olie in plaats van kille snoeren.

Onlangs liet de Internationale Oldtimerfederatie Fiva (Féderation Internationale des Véhicules Anciens) weten dat zij initiatieven als dat van Menno Schilder niet steunt. Een oldtimer waarvan de aandrijflijn is vervangen, heeft weinig of geen historische waarde meer, stelt de Fiva. “Tja, ieder zijn ding”, zegt Schilder. “Als je een auto ziet als een museumstuk ben ik het met ze eens. Maar als je er op een mooie manier mee door kan rijden, dan is dat toch prachtig?”

