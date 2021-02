Melvin en Angela beleggen hun spaargeld vanwege de historisch lage rente. ‘Er zijn blogs en YouTube-video’s waar je veel van kunt leren’

ICT’er Melvin Rook (35) zette begin vorig jaar de grote stap: hij had een aardig bedrag van zijn grootvader geërfd en besloot een deel daarvan te gaan beleggen. Twee weken later drong wereldwijd het besef door dat corona een pandemie was die iedereen raakte. Nederland ging in lockdown en overal daalden de koersen. Geen leuk begin, maar Rook bleef kalm. Gelukkig voor hem: inmiddels zijn de koersen weer aangetrokken.

Zijn investeringen deden het daarna zelfs het zo goed dat zijn partner Angela Riley (34), een arts, zijn voorbeeld besloot te volgen. Net als veel anderen houdt ze door corona geld over dat anders aan restaurantbezoek, uitjes en kleding op gegaan zou zijn. Dat geld opzijzetten leek haar een goed idee. Ze schrok aanvankelijk wel behoorlijk toen het met Rooks kersverse beleggingen helemaal mis leek te gaan. Maar inmiddels is ze ervan overtuigd dat zijn aanpak, niet gericht op de snelle winst maar op de lange termijn, werkt.

Historisch lage rente

Ze behoren tot een groeiende groep jongere investeerders die het afgelopen jaar de stap van een onrendabele spaarrekening naar beleggen zetten. De historisch lage rente was voor Rook de directe aanleiding om naar alternatieven voor geld op de bank te kijken. “Ik weet niet of ik ooit over beleggen zou zijn gaan nadenken als de rente 4 procent geweest was”, zegt hij vanuit Aruba, waar ze zijn om Rileys ouders kennis te laten maken met hun anderhalf jaar oude kleindochter.

Nu Rook de stap naar beleggen eenmaal heeft gezet, weet hij wel dat hij niet terug wil naar alleen sparen. “Al zou ik mijn geld bij een hogere rente waarschijnlijk wel meer spreiden. Per slot van rekening zijn spaarrekeningen tot 100.000 euro gegarandeerd.”

Beeld Hollandse Hoogte/ANP

Voor hij begon, heeft Rook zich uitvoerig georiënteerd. “Dat is nodig, want je moet echt wel weten waar je aan begint. En op school besteden ze helemaal geen aandacht aan beleggen. Gelukkig zijn er blogs en YouTube-video’s waar je veel van kunt leren.” Hij heeft gemerkt dat veel jongeren zich laten weerhouden door het feit dat ze weinig van beleggen weten en dat het ingewikkeld is. Daarom is hij momenteel bezig met de ontwikkeling van een app die beleggen voor nieuwkomers makkelijker en inzichtelijker moet maken.

Iedere drie maanden dividend

Rook en Riley regelen hun beleggingen via een online broker. “Dat scheelt enorm in provisiekosten,” zegt Rook. Ze concentreren zich daarbij niet op individuele bedrijven, maar op wereldwijde indexfondsen. “Daarmee spreid je je risico over het koersverloop van duizenden ­bedrijven en van een groot aantal beursindexen. Zo ben je niet afhankelijk van de resultaten van een paar ondernemingen. Bovendien krijgen we iedere drie maanden dividend en bij een krach zijn er altijd beursindexen die het beter doen.”

Dat het desondanks tegen kan zitten, heeft Rook in de eerste weken gemerkt. Stelregel is volgens hem dan ook dat je alleen geld belegt dat je in een noodgeval niet nodig hebt. “Je wilt niet dat je gedwongen moet verkopen op een moment dat de koersen laag staan.”

Hun eigen uitgangspunt is sowieso dat ze helemaal niet verkopen. Ook hun dividend wordt ieder kwartaal herbelegd. Maar er zijn uitzonderingen, erkent Riley: “Onlangs ging onze auto kapot. Onze beleggingen liepen zo goed dat we de nieuwe auto grotendeels konden financieren door wat te verkopen.”

Geen pensioenopbouw

Maar dat is eigenlijk niet de bedoeling. Wat het jonge stel voor ogen houdt, zijn beleggingen voor de lange termijn en een gestage groei van het kapitaal. Bij een slechte beurs betekent dat: niets doen en wachten op herstel. “Uiteindelijk levert dat meer op dan speculeren op koerswinsten en -verliezen”, meent Rook.

Het doel: kapitaal voor de toekomst opbouwen. “Ik heb geen pensioenopbouw. Bovendien wil ik graag al eerder financieel onafhankelijk zijn, zodat ik al eerder minder kan gaan werken en meer de keuze heb om mijn tijd te besteden aan dingen die ik echt wil doen. Angela wil op Aruba in de toekomst graag een revalidatiekliniek opzetten.”

