Megaverlies voor Hema, maar schuldenlast is een stuk kleiner geworden

Dat het coronajaar 2020 financieel geen prettig jaar was voor Hema, dat was al bekend. Hoe onprettig het uiteindelijk is uitgevallen, bleek dinsdag. De warenhuisketen, goed voor bijna 800 winkels in twaalf landen, leed een verlies van 214,8 miljoen euro.

De keten − sinds eind vorig jaar in handen van de familie Van Eerd, tevens eigenaar van supermarktketen Jumbo, en investeringsmaatschappij Parcom − had zwaar te lijden onder de coronacrisis. In Nederland waren de vestigingen in de periode tussen half maart en half mei weliswaar open, maar was er weinig winkelend publiek. In landen als Frankrijk en België bleven de winkels wekenlang dicht. Na mei trokken de verkopen aan: ze lagen toen hoger dan in 2019, maar half december moesten de 550 Hema’s in Nederland weer hun deuren sluiten. Inmiddels zijn vrijwel alle 800 Hema-winkels volgens een woordvoerder weer open.

Door al die omstandigheden kwam de jaaromzet uit op 1,06 miljard euro − 15 procent minder dan de 1,27 miljard van 2019 − en was er dat grote verlies van 214,8 miljoen euro. Bijna een derde van dat bedrag betitelt Hema als eenmalig. Deels zijn dat kosten die te maken hebben met het coronavirus − zoals afwaarderingen en kosten voor aanpassingen aan winkels en tijdelijke sluitingen. Deels waren het ook kosten voor de aanpak van Hema’s enorme schuldenberg. Die berg is nu een stuk kleiner, maar Hema diende wel vele miljoenen over te maken aan bankiers en advocaten.

Hema, dat in voormalig Etos-topvrouw Saskia Egas Reparaz een nieuwe bestuursvoorzitter krijgt, telde ook wat zegeningen. De online verkoop verdubbelde − met de aantekening dat die verkopen tot 2020 niet groot waren. Ook de afzet van Hema-artikelen in andere winkels steeg. Jumbo, postorderbedrijf Wehkamp en de Franse ketens Franprix en Géant/Casino verkopen tegenwoordig kleding, textiel, schrijfwaren, huishoudelijke artikelen en feestspullen van Hema.

Een serie schuldeisers

De schuldenlast is volgens het bedrijf meer dan gehalveerd en de jaarlijkse rentelasten bedragen nu iets minder dan tien miljoen, tegen vijftig miljoen vorig jaar. Die hoge rentelasten waren jarenlang het grootste probleem. De Britse investeringsmaatschappij Lion Capital, dat Hema in 2007 kocht, zadelde de keten ermee op. Lion verkocht Hema in 2018 aan de Nijmeegse ondernemer Marcel Boekhoorn, die Hema twee jaar later kwijtraakte aan een serie schuldeisers. Die verkochten Hema vervolgens aan de familie Van Eerd en Parcom.

Egas Reparaz krijgt assistentie van een serie nieuwe managers, onder meer afkomstig van De Bijenkorf, textielketen Zeeman en online supermarkt Picnic. Welke gevolgen dat zal hebben voor de koers van het bedrijf, wordt later bekendgemaakt. Mogelijk gaat de in 1927 opgerichte keten zich concentreren op de Benelux-landen en Frankrijk.

Hema hoopt nu op betere tijden. In januari schrapte het nog bestellingen bij zijn belangrijkste leveranciers in Azië en verlengde het zijn betalingstermijnen met dertig dagen. Die laatste maatregel is volgens een woordvoerder inmiddels geschrapt, de eerste heeft er volgens haar vooral toe geleid dat bestellingen werden uitgesteld.

Hema vroeg in 2020 voor 17,3 miljoen euro loonkostensubsidie aan: 11,4 miljoen voor de beginmaanden van de coronacrisis en 5,9 miljoen voor de laatste drie maanden. Van die 11,4 miljoen kon zo’n 6 miljoen retour naar de overheid, omdat de omzetverliezen lager uitvielen dan was gevreesd.

Lees ook:

Hema in nood: alle bestellingen bij leveranciers voorlopig afgeblazen

Tien miljoen euro per week verliest Hema door de lockdown. Zelfs al geplaatste bestellingen worden daarom geannuleerd.