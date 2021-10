Megaprojectontwikkelaar Evergrande dieper en dieper in de prut

Hoe diep zit de grote Chinese projectontwikkelaar Evergrande in de prut? En hoeveel andere bouwers en projectontwikkelaars kunnen dezelfde vraag over zichzelf stellen? En als de problemen bij die bedrijven zo groot zijn als ze lijken: wat gaat de Chinese regering dan doen? Die vragen schreeuwen om een antwoord na de zoveelste roerige week in de Chinese bouwbranche: een sector die goed is voor een vijfde of een kwart van de economie van het land.

Het begon deze week met Evergrande, het bedrijf dat model staat voor alle problemen. De vastgoedgigant had omgerekend 130 miljoen euro aan rentebetalingen moeten doen, maar de schuldeisers zagen daar niets van.

In september had Evergrande ook al twee keer betalingstermijnen gemist. Steeds ging het om leningen in dollars – hoogstwaarschijnlijk verstrekt door niet-Chinese partijen. Amerikaanse kranten speculeren er al op dat buitenlandse schuldeisers van Evergrande kunnen fluiten naar hun geld. Die in dollars luidende schuld bedraagt zo’n 20 miljard.

Totale schuld bedraagt 260 miljard euro

Dat is maar een fractie van alle verplichtingen die het bedrijf heeft uitstaan. In totaal gaat het om 260 miljard euro. Rond de helft daarvan zijn rekeningen van leveranciers, (onder)aannemers en dergelijke. Een kleine 80 miljard is geleend van banken en andere kredietverschaffers. En dan is er ook nog een fikse belastingschuld, meldde The Wall Street Journal deze week.

Het missen van de twee betalingstermijnen in september heeft tot nu toe geen directe consequenties gehad: schuldeisers kunnen pas in het geweer treden als een bedrijf dertig dagen na het verstrijken van een betalingstermijn niet met een oplossing is gekomen. Maar komende week is het zo ver: dan moet Evergrande duidelijkheid scheppen en is de vraag wat de schuldeisers vervolgens gaan doen.

1,4 miljoen Chinezen kochten een huis bij Evergrande dat er nog niet is

Evergrande is niet het enige grote vastgoedbedrijf dat in de problemen zit. Fantasia, dat vooral luxe projecten ontwikkelt, miste een rentebetaling van 180 miljoen euro. Andere bedrijven vroegen deze week hun schuldeisers om uitstel van rentebetalingen of kondigden aan dat zij in oktober en november niet aan hun financiële verplichtingen kunnen voldoen. Wat sommige waarnemers al vreesden – en al lang zagen aankomen – lijkt bewaarheid: de Chinese vastgoedsector zit in een diepe crisis.

Die kan China, als die niet wordt opgelost, heel hard raken. De vastgoedbranche is de kurk waarop de Chinese economie drijft. Chinese burgers hebben op grote schaal in vastgoed belegd. Evergrande alleen al is eigenaar van 1000 tot 1300 grote projecten en werkt nog aan honderden, voor zover de werkzaamheden althans niet stil liggen. Volgens de The Wall Street Journal zijn er 1,4 miljoen Chinezen die een huis of appartement van Evergrande hebben gekocht dat nog in aanbouw is of dat nog moet worden gebouwd. En dan zijn er de miljoenen bouwvakkers, leveranciers en onderaannemers die direct of indirect afhankelijk zijn van het bedrijf. En van al die andere vastgoedfirma’s.

De regering dringt aan op verkoop

Het is daarom niet waarschijnlijk dat de Chinese regering de zaak op zijn beloop zal laten en zal toekijken als Evergrande omvalt. De regering heeft al gemeld dat huizenkopers en leveranciers niet de dupe mogen worden van de sores bij het bedrijf en schijnt er bij andere bedrijven op aan te dringen om onderdelen van Evergrande te kopen.

Zo’n verkoop lijkt te lukken bij een grote poot van Evergrande die projecten beheert. Ook over de verkoop van een gigantisch voetbalstadion-in-aanbouw wordt, volgens persbureau Reuters, onderhandeld. Maar een verkoop van Evergrande’s hoofdkantoor in Hongkong die 1,5 miljard euro had moeten opleveren, liep mis. De aspirant-kopers vertrouwden de zaak niet helemaal, meldde Reuters.

Onderzoek naar de betrouwbaarheid

Dat laatste zou Evergrande nog wel eens vaker parten kunnen spelen. Want hoe betrouwbaar zijn de cijfers die het beursgenoteerde Evergrande tot nu toe publiceerde? Hebben de bezittingen, zoals leegstaande hotels, wel de waarde die het bedrijf er in zijn publicaties aan heeft gegeven? Toezichthouders in Hongkong gaan de jaarrekening van Evergrande napluizen en ook kijken of accountant PwC zijn werk wel naar behoren heeft gedaan.

En er komt meer onderzoek. De The Wall Street Journal onthulde deze week dat de Chinese regering in september een groot onderzoek is gestart naar 25 banken, investeringsfondsen en toezichthouders. Deze staatsinstellingen zouden te nauwe banden hebben gehad met grote private bedrijven als Evergrande, Didi (het Chinese Uber) en de Ant Group, eigenaar van het grote betaalplatform Alipay. Daardoor zouden deze bedrijven mogelijk (veel) te makkelijk aan leningen zijn gekomen. En aan de praktijk waarbij grote bedrijven kapitalen lenen, wil de Chinese regering juist een einde maken.

Lees ook:

Is het Chinese vastgoedbedrijf Evergrande het nieuwe Lehman Brothers? ‘De financiering lijkt op een piramidespel’

Wereldwijd houden beleggers de Chinese vastgoedgigant Evergrande nauwlettend in de gaten. Wordt dit bedrijf het Lehman Brothers van China?

Je zult maar een huis hebben gekocht in China

De woede in China neemt toe nu de vastgoedsector aan haar weg omlaag is begonnen. Chinezen zijn het niet gewend dat het ook eens slechter kan gaan.