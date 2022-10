Meer zekerheid voor huizenkopers door hogere grens aan aankoopbedrag

Wie net iets meer financiële zekerheid wil bij de aankoop van een huis, krijgt meer te kiezen. Nu moet de aankoopprijs van het huis onder de 355.000 euro blijven, wil de koper in aanmerking komen voor het vangnet van de Nationale Hypotheekgarantie (NHG). Maar het aantal huizen dat voor die prijs te koop staat, is niet groot. Begin volgend jaar gaat die grens fors omhoog, naar 405.000 euro.

De NHG is een soort verzekering tegen tegenslagen, zoals werkloosheid of een scheiding, waardoor huiseigenaren hun hypotheek niet meer kunnen betalen. De NHG zet zich ervoor in dat een eigenaar dan niet hoeft te verhuizen. Als dat wel moet, neemt ze onder bepaalde voorwaarden de restschuld over.

Vooral als de huizenprijzen dalen, kan dat een uitkomst zijn, want dan kan een huis ‘onder water’ komen te staan (dat wil zeggen: minder waard is dan het bedrag van de hypotheek). De huizenkoper betaalt eenmalig 0,6 procent van de aankoopwaarde voor die zekerheid en krijgt daar ook een lagere rente voor terug. Rijk en gemeenten staan garant voor de schulden die de NHG overneemt.

Een zelden vertoonde sprong

Die zekerheid van de NHG bleef de afgelopen jaren voor steeds meer huizenkopers buiten bereik. De grens voor de NHG ging weliswaar elk jaar iets omhoog, maar de woningprijzen stegen veel sneller. Een huis kost nu gemiddeld ongeveer 440.000 euro, ruim boven de NHG-grens van 355.000 euro. Veel huizenkopers moesten het dus noodgedwongen zonder NHG doen. Daarom gaat die grens nu met een zelden eerder vertoonde sprong omhoog.

“Die stijging is echt nodig”, zegt NHG-bestuurder Carla Muters. Op een krappe woningmarkt nemen huizenkopers vaak extra risico's, met hogere hypotheeklasten, waardoor de noodzaak van een vangnet toeneemt. Maar dat vangnet was voor steeds minder mensen beschikbaar, blijkt uit de NHG-cijfers. Tot augustus gaf de NHG dit jaar aan ruim 61 procent van de huizenkopers een garantie af, vorig jaar in diezelfde periode was dat nog 70 procent.

Intussen zijn de huizenprijzen gaan dalen, met bijna 6 procent in het tweede kwartaal van dit jaar. Maar volgens de Vereniging Eigen Huis is dat geen reden de NHG-grens alsnog wat lager te houden. “De afgelopen jaren is die grens veel te ver achtergebleven bij de stijgende prijzen", zegt een VEH-woordvoerder. “Deze stijging was hard nodig.”

Hogere maandlasten

Die dalende prijzen maken die NHG-garantie extra belangrijk voor mensen die al een huis bezitten. Vooral mensen die nog niet zo lang geleden voor het eerst een huis kochten, op de toppen van de markt, zitten met een hoge hypotheekschuld. Hun huis kan dus al snel onder water komen te staan.

Als de woningprijzen met gemiddeld 20 procent dalen, blijkt uit berekeningen die De Nederlandsche Bank (DNB) begin deze week openbaar maakt, dreigt dat met 8 procent van de huiseigenaren te gebeuren. Wat trouwens niet alleen voor die huiseigenaren een bedreiging is, maar voor de hele economie. Want bij groeiende onzekerheid gaan mensen minder uitgeven.

DNB voorspelt sowieso verder dalende prijzen. Door de lage rente en de stijgende inkomens konden mensen de afgelopen jaren steeds meer lenen, en dat heeft de woningprijzen opgedreven. Nu de rente weer omhoog gaat en de economische vooruitzichten mensen voorzichtig maakt, valt er een ‘prijscorrectie’ te verwachten, zegt DNB. Van een kwart van de mensen met een hypotheekschuld loopt binnen afzienbare tijd de periode af dat hun rente vaststaat. Hun nieuwe rente zal hoger zijn, en hun maandlasten gaan dus ook omhoog.

Zo erg als na de financiële crisis vanaf 2008 wordt het niet. Toen kwam uiteindelijk ongeveer een derde van alle koopwoningen onder water te staan.

