Meer werken? Sommige zorgmedewerkers willen best, maar krijgen de kans niet, ziet FNV

Zo’n twintig procent van de ondervraagde leden zei in de afgelopen vijf jaar bij de werkgever te hebben gevraagd om meer uren. Toch werd 44 procent van die aanvragen niet, of maar ten dele gehonoreerd. Volgens de FNV komt dat doordat werkgevers kleine contracten willen behouden, zodat ze flexibel kunnen roosteren.

Onder meer in de thuiszorg en de gehandicaptezorg is het gebruikelijk dat mensen diensten draaien van 4 tot 6 uur, tijdens de piekuren. ’s Ochtends wanneer iedereen gewassen en aangekleed wil worden zijn immers veel meer mensen nodig dan gedurende de middag.

“We zien dat er mensen zijn die best 32 of 36 uur per week zouden willen werken, maar niet als ze daarvoor nog meer dagen moeten komen”, zegt Daniëlle van Essen, woordvoerder FNV Zorg en Welzijn. “Eigenlijk willen ze naar een 8-urige werkdag, maar die kans krijgen ze niet.”

Tegen de zin een contract met een beperkt aantal uren

FNV pleit er bij werkgevers dan ook voor om creatiever te kijken naar hoe het werk verdeeld kan worden over de dag. Niet alleen in de zorg is dat nodig, ook bijvoorbeeld in de vervoerssector krijgen werknemers soms tegen hun zin een contract met een beperkt aantal uren per dag of per week. De vakbond onderzoekt zelfs of het mogelijk is om een rechtszaak aan te spannen tegen Arriva. Dat vervoersbedrijf zou wel uitzendkrachten inhuren voor volle werkweken, maar eigen chauffeurs niet meer uren bieden.

Toch zit lang niet iedere werknemer te wachten op extra uren. Van de ondervraagden zegt 77 procent niet meer te willen of kunnen werken. Ze kunnen het fysiek niet aan, of vrezen dat het niet te combineren is met de zorg voor kinderen. Ook de werkdruk speelt een rol. Negen op de tien ondervraagden zegt die hoog te vinden, onder meer vanwege personeelstekorten.

