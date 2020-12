Meer rechten voor de internetter, meer verantwoordelijkheden voor de techreuzen

Internetgebruikers krijgen meer rechten, reuzen als Google en Facebook meer verantwoordelijkheden: eigenlijk ondergaan het internet en alle sociale media binnen enkele jaren een metamorfose, als de dinsdag gepresenteerde voorstellen van de Europese Commissie tenminste werkelijkheid worden.

Van Brussel tot Silicon Valley is maandenlang uitgekeken naar de presentatie van de twee lijvige pakketten. Eentje met wetgevingsvoorstellen over digitale diensten, het andere over spelregels op de digitale markt. Die laatste zijn toegespitst op de allergrootste spelers, momenteel vooral Amerikaans.

Maar de commissie wil de schijn vermijden dat de Europese Unie uit afgunst overgaat tot ‘Amerikaantje pesten’. De regels zouden immers lange tijd moeten meegaan, en wie weet ‘zijn de internetreuzen in de toekomst Europees, Chinees of Indiaas’, aldus een betrokken EU-ambtenaar.

Internetgebruikers krijgen inzicht in de algoritmes

De huidige Europese internetregels, twintig jaar oud, zijn dringend aan herziening toe. De commissievoorstellen worden vanaf januari besproken door de 27 lidstaten en het Europees Parlement en treden op z’n vroegst in 2023 in werking, waarschijnlijk later. Als ze het gewicht behouden van wat nu op tafel ligt, heeft de EU straks de strengste internetwetgeving van de wereld, inclusief mogelijke miljardenboetes bij overtredingen.

“We zouden in staat moeten zijn om op een veilige manier onze boodschappen te doen en het nieuws dat we lezen te vertrouwen”, aldus vicevoorzitter Margrethe Vestager (digitaal Europa) van de Europese Commissie. “Wat offline illegaal is, is online ook illegaal.”

De regels moeten leiden tot meer openheid en zeggenschap voor individuele gebruikers. Internetbedrijven moeten transparanter worden over hun algoritmes. Gebruikers krijgen het recht te weten hoe die in hun geval werken en ze eventueel te kunnen laten uitzetten.

Een duidelijke definitie van ‘poortwachter’

Hoewel internetbedrijven meer plichten krijgen bij het opsporen en verwijderen van schadelijk materiaal, van haatzaaien tot democratische ondermijning, springt de commissie ook op de bres voor de vrijheid van meningsuiting. Als materiaal wordt verwijderd, moet de plaatser ervan een duidelijke uitleg krijgen, plus de mogelijkheid om de verwijdering aan te vechten.

De commissie wil dat lidstaten een nationale toezichthouder benoemen voor naleving van de Europese regels. Voor het eerst komt er een duidelijke, in de hele EU geldige, definitie van een ‘poortwachter’, een internetbedrijf dat zo groot is, dat het in staat is de (digitale) levens van talloze burgers te beïnvloeden. Daarbij komen Google, Facebook en Apple weer als eerste namen bovendrijven.

Niet door de beugel

Dat handjevol machthebbers, die een bereik hebben van meer dan 10 procent van de EU-bevolking, krijgt wat de commissie betreft extra verplichtingen. Ze moeten gebruikers bijvoorbeeld in staat stellen om vooraf geïnstalleerde apps op smartphones te vervangen door een product van de concurrent, iets wat nu vaak nog niet kan. Ze mogen, in zoekmachines, hun eigen diensten niet langer bevoordelen boven die van de concurrentie. Ze moeten de commissie vooraf inlichten als ze overnames willen doen.

De commissie krijgt bovendien de macht - als lidstaten en parlement dat willen - om vooraf in te grijpen op de markt als daar iets dreigt te gebeuren wat niet door de beugel kan. Nu kan dat alleen achteraf. Boetes bij overtreding kunnen oplopen tot 10 procent van de wereldwijde jaaromzet van het bedrijf.

Presentatie van de plannen uitgesteld door geharrewar Vestager en Breton

De presentatie van de voorstellen is enkele keren uitgesteld, onder meer door het felle gelobby van zowel bedrijven als maatschappelijke organisaties. Dat zal de komende maanden eerder toe- dan afnemen, als de naar verwachting langdurige onderhandelingen beginnen.

Het is ook een publiek geheim dat de verantwoordelijke Eurocommissarissen Vestager en Thierry Breton (interne markt) allesbehalve op één lijn zaten. De Deense is meer een klassieke liberaal die de vrije marktwerking zo min mogelijk wil verstoren, terwijl de Franse mede-liberaal Breton uit een cultuur van overheidsbemoeienis komt. Ze lagen dit jaar geregeld met elkaar in de clinch. Ook dat verklaart de late presentatie van de plannen.

