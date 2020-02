Meer personeel, maar ook tegenvallers bij de Rabobank

Flink afschrijven op leningen die waarschijnlijk oninbaar zijn. Dat was Rabobank een paar jaar niet meer overkomen. Maar in 2019 weer wel. De coöperatieve bank moest 975 miljoen euro in zijn stroppenpot stoppen en zag daardoor zijn jaarwinst (2,2 miljard euro) fors lager uitvallen dan die over 2018 (3 miljard euro).

Reden tot zorg? Economisch slechte tijden op komst? “Een normaal bedrag”, oordeelde bestuursvoorzitter Wiebe Draijer over die 975 miljoen tijdens zijn toelichting op Rabobanks resultaten in 2019. “In de jaren ervoor waren die bedragen bijzonder laag.” In 2018 zette Rabo 190 miljoen opzij om stroppen op te vangen, in 2016 310 miljoen. In 2017 kon Rabobank zelfs 190 miljoen uit zijn stroppenpot halen. Oninbaar geachte leningen bleken toen toch inbaar te zijn.

De stijging van de afschrijvingen was, verklaarde Draijer, deels een gevolg van nieuwe boekhoudregels die verordonneren dat banken eerder dan vroeger moeten afschrijven als er onheil in zicht is. Daarnaast waren het vooral buitenlandse bedrijven die in de problemen raakten. In Nederland speelde dat minder: ook voor boeren en veetelers hoefde Rabobank geen grote reserveringen te maken. Nederland staat er volgens Draijer economisch goed voor.

Hoewel de jaarwinst wat Draijer betreft hoger had mogen uitvallen, noemde hij de resultaten ‘robuust’. Wel heeft de bank last van de extreem lage rente. Rabobank stalt jaarlijks zo’n 50 à 70 miljard euro bij de Europese Centrale Bank (ECB). Daarover moet, op de eerste 20 miljard na, een half procent rente worden betaald. Alternatieven voor de ECB heeft Rabobank eigenlijk niet, zei financieel directeur Bas Brouwers. Nederlandse en Duitse staatsleningen hebben ook een negatieve rente. Kasgeld stallen in de VS kan wel, maar dat moet dan in dollars en dan zijn er valutarisico’s. Rabobank hoopt dat er snel een einde komt aan de ‘extreme’ rente.

Anderzijds is de schade van die lage rente tot nu toe niet heel groot. De rente-inkomsten (het verschil tussen de rente die aan spaarders wordt betaald en de rente die de bank zelf op leningen ontvangt) zijn de laatste jaren nauwelijks gedaald. Op hypotheken verdient de bank nog behoorlijk. Rabo is, met dochter Obvion, ’s lands grootste hypotheekverstrekker. Wel neemt de concurrentie toe. Zo gaat de bank NIBC, naar eigen zeggen, hypotheken met een tienjaarsrente van 0,99 procent aanbieden. Brouwers verwacht dat Rabobank dit jaar meer last van de lage rentestand zal krijgen.

Beloning deugde niet Rabobank heeft van De Nederlandsche Bank (DNB) voor 2 miljoen euro aan boetes gekregen omdat hij in 2014 beloningsregels niet correct toepaste. Drie medewerkers kregen toen een te hoge variabele beloning uitgekeerd. Daarnaast werd een bonus aan 125 medewerkers te vroeg uitbetaald, aangezien het extraatje over meerdere jaren uitgesmeerd had moeten worden. Diezelfde 125 medewerkers en nog vijf anderen werden volledig in contanten beloond, terwijl dat niet had gemogen. Rabobank gaat niet in beroep tegen de straf. Volgens DNB voldoet de bank inmiddels aan de Europese beloningsregels.

Opvallend is dat Rabobank eind 2019 meer personeel in dienst had dan eind 2018: 43.822 voltijdsbanen tegen 43.247. Bij de kantoren vervielen banen maar er waren meer mensen nodig voor de verdere digitalisering van de bank. Maar liefst 1750 mensen werden aangenomen om de controle op klanten en hun transacties te verbeteren. Wereldwijd houden zich daar nu 2800 mensen mee bezig, zei Draijer. Net als andere banken moet ook Rabobank werk maken van het voorkomen van witwassen van geld. De kans bestaat dat toezichthouder De Nederlandsche Bank (DNB) een boete uitdeelt omdat Rabobank daar tekort in is geschoten. DNB legde Rabobank vorig jaar een ‘last onder dwangsom’ op. Dat betekent dat de bank wordt beboet als hij zijn leven niet betert.

