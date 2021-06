Meer ouders onterven een kind. Pijnlijk, én ingewikkeld. ‘Familiebanden zijn losser geworden’

Notarissen zien het als ze een testament moeten opmaken voor iemand, erfrechtadvocaten krijgen ermee te maken als degene die dat liet doen is overleden: steeds vaker willen mensen een van hun kinderen onterven.

Vier verenigingen die zich ermee bezighouden, hielden een peiling. De meeste notariskantoren krijgen één tot zes keer per kwartaal een verzoek tot onterving, blijkt daaruit, en bijna de helft van de betrokken advocaten laat weten dat een kwart tot de helft van hun erfrechtdossiers erover gaat.

Dat is vaker dan vroeger, is de overtuiging van de vier betrokken beroepsverenigingen. “Familiebanden zijn losser geworden, ook doordat door scheidingen samengestelde gezinnen ontstaan zijn”, verklaart bestuurslid Pauline Hentenaar-Polderman van de vFAS, vereniging van familie- en erfrechtadvocaten. “Het heeft ook met de tijdgeest te maken: mensen doen minder wat nu eenmaal gebruikelijk is, ze zijn mondiger, ze doen wat ze zelf willen.”

Kans op verzoening

En ja, aan zo’n onterving ligt eigenlijk altijd een conflict ten grondslag, zegt Christel Vogelesang, bestuurslid van de vereniging van mediators in het notariaat VMN, bijvoorbeeld als het contact met kinderen uit een eerdere relatie is verbroken.

De meeste notarissen zullen bij een verzoek tot onterving waarschuwen voor de gevolgen, voegt Vogelesang eraan toe. “Als iemand zoiets vandaag vastlegt en morgen overlijdt, is het echt definitief. Dat kan generaties lang doorwerken. Wij vragen meestal: weet u het zeker, is er geen kans op verzoening?”

Kinderen volledig onterven kan trouwens niet. Ze hebben altijd nog recht op een ‘legitieme portie’, dat is de helft van waarop ze zonder onterving recht zouden hebben. Ze moeten wel binnen vijf jaar zelf hun erfdeel opeisen en bijna elk onterfd kind doet dat. Ouders die hun kinderen ook de legitieme portie niet gunnen, kunnen dat deel van de erfenis ook verkleinen door te trouwen in gemeenschap van goederen met de minder vermogende partner.

Rouwverwerking

Als een onterving onverwacht is, is er in twee derde van de gevallen strijd over de afwikkeling van de nalatenschap, blijkt uit de peiling. “De discussie gaat vaak over: over welk bedrag wordt die legitieme portie berekend?”, vertelt Hentenaar. “Dat gaat dan niet alleen over wat iemand op het tijdstip van overlijden bezit, ook schenkingen aan kinderen in het verleden tellen mee, al zijn die decennia geleden gedaan.”

Die afwikkeling is niet alleen financieel-juridisch ingewikkeld, maar ook emotioneel. Niet voor niets zijn veel erfrechtadvocaten ook getraind als mediator. “Ook al hebben kinderen jarenlang geen contact gehad met de overledene, onterving blijft een soort afwijzing”, zegt Hentenaar. “Dat is altijd heel pijnlijk. Het staat ook vaak de rouwverwerking in de weg. En erover praten met de erflater kan niet meer.”

