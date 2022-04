Meer ondernemers stoppen door wegvallen noodsteun. ‘Dit hoort bij een gezonde economie’

Met het vooruitzicht van het einde van de noodsteun, stopten ook meer bedrijven. Dat komt de economie niet eens zo slecht uit.

De gevolgen van de pandemie voor het bedrijfsleven bleven lang verscholen achter de brede rug van de overheid. Maar nu de steun wordt afgebouwd, is voor het eerst te zien dat minder ondernemers een bedrijf beginnen en dat meer ondernemers ermee stoppen. Ook het aantal faillissementen stijgt weer, zo bericht de Kamer van Koophandel (KvK).

In maart begonnen 23.639 Nederlandse ondernemers een bedrijf. Dat is 8 procent minder dan het aantal starters in maart 2021. Volgens het Trendrapport Bedrijfsleven van de KvK nam het aantal ondernemers dat met hun bedrijf stopt juist met 8 procent toe. In maart hielden bijna 13.000 bedrijven ermee op.

Detailhandel is stilgevallen

Wat voor soort bedrijven stoppen of omvallen verschilt sterk per sector en per maand, vertelt Joris Knoben, hoogleraar bedrijfseconomie aan de Radboud Universiteit. “In de horeca spelen seizoensinvloeden een rol. Daar is de pijn een tijd vooruitgeschoven, inmiddels wordt die wel genomen. Een sector als de detailhandel is stilgevallen. Daar zijn niet veel starters en ook niet veel stoppers.”

Een deel van de webwinkels, waarvan het aantal piekte tijdens de pandemie, zal het naar verwachting niet halen, al is dat in de cijfers van de KvK nog niet te zien. Mogelijk speelt daarbij mee dat webwinkels relatief goedkoop in de lucht te houden zijn.

Aan de onstuimige opkomst van allerlei soorten koeriersbedrijven en pakketbezorgers is wel een einde gekomen. De particuliere beveiliging daarentegen was juist weer een populaire branche in maart, met bijna het dubbele aantal starters vergeleken met een jaar eerder.

Het aantal faillissementen liep in de cultuur weer op, nadat er in januari tijdens de lockdown een dip was geweest. Knoben: “In de culturele sector zien we dat mensen door de nasleep van corona nog terughoudend zijn met het bezoeken van voorstellingen”.

Aantal faillissementen kunstmatig laag gehouden

Afgelopen maart gingen 185 bedrijven in Nederland failliet, twintig meer dan in februari, meldde bedrijfsdata-expert Altares Dun & Bradstreet maandag. Het databedrijf ziet in de stijging van maart een voorbode van meer faillissementen in de komende maanden ‘omdat de overheidssteun het aantal faillissementen tijdens de crisis kunstmatig laag heeft gehouden’.

Hoogleraar Knoben zoekt de oorzaak van deze economische ommekeer niet uitsluitend in de pandemie. “Het is een samenspel van factoren. De noodsteun die wordt afgebouwd, de inflatie in het algemeen en de hoge energieprijzen in het bijzonder, de oorlog in de Oekraïne, het speelt allemaal mee.”

De daling van het aantal (nieuwe) bedrijven is niet per se slecht voor de Nederlandse economie, stelt econoom Katinka Jongkind van ING Research. “Dat hoort bij een normale werking van de economie en kan gunstig uitpakken voor de economische ontwikkeling: productievere bedrijven krijgen zo meer ruimte om te groeien, bijvoorbeeld omdat zij personeel van improductieve bedrijven kunnen overnemen.”

Aantal ondernemingen groeit door

In vrijwel alle sectoren staan werkgevers te springen om medewerkers. Jongkind: “Voor de bedrijven die niet failliet gaan, geldt dan dat zij mogelijk tijdelijk iets makkelijker aan personeel kunnen komen en dat is goed voor de economie”.

Ook Knoben bestempelt de afname van het aantal bedrijven als ‘goed voor de economie’. “Faillissementen en stoppende bedrijven horen bij een gezonde economie. Grote golven scheppen ook weer nieuwe ruimte.”

Omdat over een langere periode nog altijd meer ondernemers een zaak beginnen dan dat er mensen zijn die met hun bedrijf stoppen, groeide het aantal ondernemingen toch verder door. Nederland telt nu 2.227.028 bedrijven, een toename van 6 procent ten opzichte van 1 april 2021.

Lees ook:

Ondanks pandemie telt Nederland meer bedrijven dan ooit.

Steunpakketten schuiven de verwachte golf aan faillissementen nog even vooruit.