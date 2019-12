Meer loon? Nee hoor, jonge werknemers lok je met een pingpongtafel

Meer loon, ammehoela! Jonge mensen lok je als werkgever met een pingpongtafel, gratis borrels en de mogelijkheid om thuis te werken. Of, om de trits van dit soort secundaire arbeidsvoorwaarden in één woord samen te vatten: bedrijfscultuur.

Vacaturesite Indeed zette duizenden vacatureteksten tussen 2017 en 2019 op een rij en ziet werkgevers daarin strooien met woorden als tafeltennistafels en massagestoelen. Concreet vallen die termen nu 60 procent vaker dan in de vacatures van 2017. Werkzoekenden komen extraatjes zoals gratis lunch nu zelfs 196 procent vaker tegen dan twee jaar geleden. ‘Borrels en uitjes’ zijn ook populair, plus 87 procent.

Werkgevers zijn niet gek, die doen dat niet zomaar. Uit een enquête onder ruim duizend werknemers, ook uitgevoerd door Indeed, blijkt dat secundaire arbeidsvoorwaarden (waar verder ook zaken als de pensioenregeling en een reisvergoeding onder vallen) voor 40 procent van de werkzoekenden doorslaggevend is. Een even groot percentage verkiest betere voorwaarden zelfs boven meer loon. Een kwart van de werkgevers (waarvan Indeed er zo’n vijfhonderd van ondervroeg) zag onlangs personeel verdwijnen omdat de concurrent die arbeidsvoorwaarden beter geregeld had.

Nou gaat die trend vooral op voor jonge mensen. Zo hecht ruim 62 procent van de Nederlanders onder 30 jaar sterk aan borrels en etentjes, van de 50-plussers hecht maar 42 procent daaraan.

Indeed kan die toegenomen interesse onder jongeren in flexibele werktijden en ontspanning op de werkvloer wel verklaren: de grens tussen vrije tijd en werk vervaagt voor hen. En dan kun je, om niet aan een burn-out te bezwijken, maar beter wat te pingpongen hebben.

Lees ook:

Lonen stijgen harder dan voorspeld

Het valt toch wel mee met het achterblijven van lonen bij de aantrekkende economie, blijkt uit cao-cijfers van werkgeversorganisatie AWVN. Gemiddeld gaan werknemers er volgend jaar 3,3 procent op vooruit, blijkt uit een grote steekproef.